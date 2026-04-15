Entre los líderes de Europa está ganando terreno un plan de contingencia para garantizar que puedan defenderse utilizando estructuras militares existentes de la OTAN en caso de que Donald Trump rompa filas con ellos. También han elaborado una misión de posguerra para facilitar el flujo marítimo en el estrecho de Ormuz, excluyendo a Estados Unidos, cuyo presidente declaró este miércoles que la guerra contra Irán está "casi terminada", aunque podría cambiar de parecer dada su inestabilidad en su retórica.
DESALINÉANDOSE
Europa ante la guerra e inestabilidad de Donald Trump, se envalentona con 2 planes
Europa evalúa un plan por mérito propio para liberar Ormuz, sin contar con Estados Unidos, y otro de "contingencia" en caso de que Trump rompa definitivamente con la OTAN.
En cuanto al plan que tiene en mente la OTAN en caso de que Washington se retire, según funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron con The Wall Street Journal, este busca reafirmar una visión más europeísta e incorporar a más aliados europeos en los puestos de mando y control de la Alianza Atlántica, de manera tal que se configure una “OTAN europea”, en un contexto en el que varios critican la postura de Mark Rutte, secretario general del bloque, quien ha sido señalado por su cercanía con Donald Trump, cuyas acciones, según algunos, ponen en riesgo la estabilidad regional e infringen los convenios internacionales.
Sin embargo, Rutte precisó recientemente que la alianza estará "más liderada por Europa", justamente tras las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump que los trató de "cobardes" y calificó a la OTAN de tigre de papel, añadiendo, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin, que "Putin también lo sabe".
El encono de Trump con los aliados europeos escaló en las últimas semanas tras la negativa de estos a enviar flotas de escolta a la misión de Estados Unidos en Ormuz, vía marítima por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo y el 90% del mercado asiático, la que Trump intentaba liberar del bloqueo iraní, pero luego, decidió él mismo hacerlo con sus propias manos.
Inmediatamente después de la amenaza de Trump, en la que los tildó de "cobardes" y nombró a Putin, el presidente de Finlandia llamó a su homólogo estadounidense para comunicarle sobre los planes que tiene en mente Europa para reforzar sus propias defensas, sin contar con las de Estados Unidos.
“Se está produciendo un traspaso de la carga de Estados Unidos a Europa, y este continuará… como parte de la estrategia de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos”, comentó el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, uno de los líderes involucrados en los planes.
“Lo más importante es comprender que esto está ocurriendo y también hacerlo de una manera muy organizada y controlable, en lugar de que [Estados Unidos] simplemente se retire rápidamente”, dijo Stubb en una entrevista.
La variable que, tras bambalinas, ha impulsado el cambio político en Europa es, sin duda, la transformación en Alemania, país que alberga armas nucleares estadounidenses y que durante muchos años ha evitado cuestionar a Washington como su veedor de la paz mundial y garante de la seguridad europea.
Pero, a finales del año pasado, el canciller alemán Friedrich Merz empezó a reconsiderar la postura proeuropeísta en la OTAN tras haber llegado a la conclusión de que Trump estaba dispuesto a abandonar a Ucrania, dado que interpretó todas las señales de acercamiento entre la administración Trump y el Kremlin, además de analizar la propuesta prorrusa de paz estadounidense, que se adaptó a los requerimientos rusos: el reconocimiento de territorios ganados en batalla a Kiev o a través de cuestionados plebiscitos.
Por lo que, según los funcionarios que trabajan en los planes, estos no pretenden rivalizar con la alianza actual, sino más bien "preservar la disuasión frente a Rusia, la continuidad operativa y la credibilidad nuclear, incluso si Washington retira sus fuerzas de Europa o se niega a defenderla, como ha amenazado el presidente Trump", expone la agencia de noticias The Wall Street Journal, que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.
El plan de contingencia que prepara Europa para el estrecho Ormuz
Los países europeos también están redactando un sofisticado plan para que una amplia coalición de países ayude a facilitar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, bajo bloqueo estadounidense después de que los iraníes hicieran esto para provocar una crisis de suministro global de crudo como mecanismo para forzar un alto al fuego en esta guerra, desatada el 28 de febrero cuando EE. UU. e Israel iniciaron los ataques en el país persa.
El plan de los aliados europeos incluye buques desminadores, ya que en tal vía marítima Teherán implantó minas submarinas para evitar el paso de embarcaciones alineadas con Estados Unidos e Israel, así como otros buques militares. Pero el plan solo se implementaría en la posguerra y excluiría únicamente a Estados Unidos.
El plan fue comunicado el martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que consiste en una misión defensiva internacional que no incluye a las partes "beligerantes", es decir, Estados Unidos, Israel e Irán.
El gobierno de Macron, que ha criticado la guerra y el asedio israelí en el Líbano, precisó que la misión europea para permitir el flujo marítimo de embarcaciones en Ormuz, que excluye a EE. UU. e Israel, se aplicará en la posguerra.
“La misión a la que nos referimos solo podría desplegarse una vez restablecida la calma y cesadas las hostilidades”, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, añadiendo que la coalición internacional coordinaría con los países ribereños del estrecho, incluidos Irán y Omán. Esto sugiere que ninguna misión se llevaría a cabo sin la aprobación iraní.
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