Europa ante la guerra e inestabilidad de Donald Trump, se envalentona con 2 planes

El mensaje fundamental para nuestros amigos estadounidenses es que, después de todas estas décadas, es hora de que Europa asuma una mayor responsabilidad por su propia seguridad y defensa El mensaje fundamental para nuestros amigos estadounidenses es que, después de todas estas décadas, es hora de que Europa asuma una mayor responsabilidad por su propia seguridad y defensa

“Se está produciendo un traspaso de la carga de Estados Unidos a Europa, y este continuará… como parte de la estrategia de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos”, comentó el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, uno de los líderes involucrados en los planes.

“Lo más importante es comprender que esto está ocurriendo y también hacerlo de una manera muy organizada y controlable, en lugar de que [Estados Unidos] simplemente se retire rápidamente”, dijo Stubb en una entrevista.

La variable que, tras bambalinas, ha impulsado el cambio político en Europa es, sin duda, la transformación en Alemania, país que alberga armas nucleares estadounidenses y que durante muchos años ha evitado cuestionar a Washington como su veedor de la paz mundial y garante de la seguridad europea.

trump y alemania El canciller alemán junto a Donald Trump en la Casa Blanca FOTO: BLOOMBERG

Pero, a finales del año pasado, el canciller alemán Friedrich Merz empezó a reconsiderar la postura proeuropeísta en la OTAN tras haber llegado a la conclusión de que Trump estaba dispuesto a abandonar a Ucrania, dado que interpretó todas las señales de acercamiento entre la administración Trump y el Kremlin, además de analizar la propuesta prorrusa de paz estadounidense, que se adaptó a los requerimientos rusos: el reconocimiento de territorios ganados en batalla a Kiev o a través de cuestionados plebiscitos.

A Merz le preocupaba que Trump estuviera confundiendo víctima con agresor en la guerra, y que ya no existieran valores claros que guiaran la política estadounidense dentro de la OTAN, indicaron estas fuentes. (THE WALL STREET JOURNAL) A Merz le preocupaba que Trump estuviera confundiendo víctima con agresor en la guerra, y que ya no existieran valores claros que guiaran la política estadounidense dentro de la OTAN, indicaron estas fuentes. (THE WALL STREET JOURNAL)

Por lo que, según los funcionarios que trabajan en los planes, estos no pretenden rivalizar con la alianza actual, sino más bien "preservar la disuasión frente a Rusia, la continuidad operativa y la credibilidad nuclear, incluso si Washington retira sus fuerzas de Europa o se niega a defenderla, como ha amenazado el presidente Trump", expone la agencia de noticias The Wall Street Journal, que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.

El plan de contingencia que prepara Europa para el estrecho Ormuz

Los países europeos también están redactando un sofisticado plan para que una amplia coalición de países ayude a facilitar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, bajo bloqueo estadounidense después de que los iraníes hicieran esto para provocar una crisis de suministro global de crudo como mecanismo para forzar un alto al fuego en esta guerra, desatada el 28 de febrero cuando EE. UU. e Israel iniciaron los ataques en el país persa.

El plan de los aliados europeos incluye buques desminadores, ya que en tal vía marítima Teherán implantó minas submarinas para evitar el paso de embarcaciones alineadas con Estados Unidos e Israel, así como otros buques militares. Pero el plan solo se implementaría en la posguerra y excluiría únicamente a Estados Unidos.

ESTRECHO DE ORMUZ Un buque de carga en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. FOTO: REUTERS

El plan fue comunicado el martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que consiste en una misión defensiva internacional que no incluye a las partes "beligerantes", es decir, Estados Unidos, Israel e Irán.

El gobierno de Macron, que ha criticado la guerra y el asedio israelí en el Líbano, precisó que la misión europea para permitir el flujo marítimo de embarcaciones en Ormuz, que excluye a EE. UU. e Israel, se aplicará en la posguerra.

“La misión a la que nos referimos solo podría desplegarse una vez restablecida la calma y cesadas las hostilidades”, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, añadiendo que la coalición internacional coordinaría con los países ribereños del estrecho, incluidos Irán y Omán. Esto sugiere que ninguna misión se llevaría a cabo sin la aprobación iraní.

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