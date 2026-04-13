SUV Toyota Yaris Cross en jaque El fuerte rival que lo quiere destronar 1

SUV Toyota Yaris Cross vs Hyundai Kona: ¿Qué cambia en este nuevo rival?

Acá es donde entra en escena el Kona renovado. A diferencia de otros competidores que buscan copiar la fórmula del Yaris Cross, Hyundai eligió diferenciarse.

El rediseño incorpora una versión denominada “Black Exterior”, que apuesta a una estética más agresiva con parrilla, molduras y detalles en negro que le dan un aire más deportivo y urbano.

También suma una versión de entrada más accesible, algo clave para ampliar el público. Eso sí, con algunos recortes en equipamiento como tapizados premium o detalles de confort.

Según información difundida en el mercado coreano y replicada por portales como CarExpert, esta jugada busca equilibrar precio y volumen de ventas.

¿El SUV Toyota Yaris Cross pierde frente a la personalización del Kona?

Si hay algo donde el Kona pega fuerte es en la personalización. Y no hablamos solo de colores o llantas. Este modelo incorpora la posibilidad de cambiar el diseño del tablero digital y la pantalla multimedia con distintos “temas”.

Entre ellos aparecen opciones llamativas como personajes animados, incluyendo referencias a Pikachu y Ditto, además de estilos inspirados en modelos históricos de la marca como el Pony.

Este nivel de customización es raro en el segmento B-SUV, donde la mayoría de las marcas juega a lo seguro. Hyundai, en cambio, parece haber entendido que el auto también puede ser una extensión de la personalidad del conductor.

En comparación, el Yaris Cross mantiene una propuesta más sobria y tradicional. Eso no es necesariamente negativo, pero sí marca una diferencia clara en el enfoque.

SUV Toyota Yaris Cross y Kona: Qué opciones de motor ofrece cada uno

En el apartado mecánico, el Kona también muestra sus cartas. La oferta incluye:

Motor naftero 1.6 turbo

Motor 2.0 aspirado

Variante híbrida

Versión 100% eléctrica con hasta 64,8 kWh y 201 CV

Esta diversidad lo posiciona como uno de los SUV más versátiles del segmento. Según análisis de AutoBlog, pocas marcas ofrecen tantas alternativas en un mismo modelo dentro del segmento B.

El Toyota Yaris Cross, por su parte, se apoya fuerte en su motorización híbrida, que combina eficiencia con bajo consumo. Es su caballo de batalla y uno de los principales motivos de compra.

SUV Toyota Yaris Cross en jaque El fuerte rival que lo quiere destronar

¿Cuánto cuesta este SUV rival del Toyota Yaris Cross?

El precio es otro factor clave. En Corea del Sur, el nuevo Kona arranca en torno a los 24,29 millones de wones, lo que equivale aproximadamente a 18.000 dólares al tipo de cambio actual.

Este valor lo posiciona de manera competitiva frente a otros SUV del segmento, aunque todavía resta ver cómo se ajustará en mercados como América Latina.

Además, la incorporación de versiones más accesibles refuerza la idea de Hyundai de ampliar su base de clientes, incluso a costa de resignar algunos detalles de equipamiento.

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