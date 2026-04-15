Verdad o mentira de Donald Trump: Apertura "permanente" de Ormuz ¿por China?

Este miércoles, la cadena de noticias FoxNews divulgó una entrevista con Trump, en la que dicho jefe de Estado estadounidense aseguraba que "la guerra" con Irán "está terminada".

En la entrevista con Fox News, Trump también reveló que le pidió en una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, que no enviara ayuda militar a Irán en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel, a lo que el líder asiático le respondió que no lo está haciendo.

TRUMP (ESTADOS UNIDOS) Y CHINA (XI JINPING) Donald Trump junto a Xi Jinping, el líder de China. FOTO: THE WALL STREET JOURNAL

"Me escribió una carta bonita, en respuesta a la carta que le escribí porque escuché que China estaba dando armas a Irán", dijo ante la cadena FoxNees, en la que ha hablado de su intercambio de misivas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está "casi terminada", y advirtió al mundo que esté atento a “dos días increíbles”, en medio de un contexto en el que sale a la luz que una delegación pakistaní llega este miéres a Irán y tras la confirmación de que el vicepresidente estadounidense JD Vance estará este fin de semana en Islamabad, todo esto mientras las fuerzas estadounidense aún mantienen el bloqueo naval sobre Ormuz.

En conversaciones con periodistas de Fox News, ABC News y The New York Post, el mandatario de EE.UU. se volvió a mostrar optimista sobre un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, aunque, desde el lado del país persa, lo contradigan afirmando que no se doblegarán ante sus pretensiones y que no desmantelarán el programa nuclear persa.

Embed - Trump considera que la guerra está "muy cerca de terminar"

Trump declaró ante Fox News que el conflicto está "muy cerca de terminar", mientras que él y el presidente de Pakitán, potencia chiita en la que EE.UU. confía por haberle permitido en 2013 "ajusticiar allí" a Bin Laden, dejaron entrever que iniciarán una nueva ronda de conversaciones de paz directas entre Estados Unidos e Irán.

"Creo que van a presenciar dos días increíbles", dijo Trump al reportero de ABC News, Jonathan Karl, según una publicación del propio periodista en X, y agregó que no creía que fuera necesario extender el alto el fuego de dos semanas que expira la próxima semana.

"Creo que puede terminar muy pronto. Acabará pronto", lanzó en otra entrevista aparte grabada el martes para el programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network y emitida el miércoles.

Trump ante FoxNews: la guerra "está muy cerca de terminar"

En diálogo con la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump insistió en que la guerra en Irán está "muy cerca de terminar", al tiempo que alardeó con que el ejército estadounidense podría arrasar los puentes, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de la República Islámica en tan solo una hora si no se llega pronto a un acuerdo, lo que, para algunos demócratas y líderes del mundo, lo convertiría en un criminal de guerra.

Podríamos destruir todos sus puentes en una hora. Podríamos destruir todas sus centrales eléctricas en una hora Podríamos destruir todos sus puentes en una hora. Podríamos destruir todas sus centrales eléctricas en una hora

“Creo que está muy cerca de terminar, si”, expresó Trump sobre la guerra en Irán en un entrevista concedida a FoxNews que se emitió el miércoles 15 de abril en todo Estados Unidos.

Trump también vaticinó que Irán aceptará un acuerdo con Estados Unidos porque no le queda otra alternativa.

“Los hemos aniquilado”, dijo. “No sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. No sé cuánto tiempo más podrán aguantar porque han sido golpeados muy duramente”, sentenció.

“No queremos hacer eso, porque algún día hay que reconstruir, y reconstruir el puente lleva 10 años, incluso si eres Trump, lleva mucho tiempo”, declaró el presidente de Estados Unidos ante Fox News.

TRUMP,ENTREVISTA FOX NEWS, IRÁN “Creo que está muy cerca de terminar, si”, expresó Trump sobre la guerra en Irán en un entrevista concedida a FoxNews que se emitió el miércoles 15 de abril en todo Estados Unidos. FOTO: FOXNEWS

Trump además planteó que Irán tendría un arma nuclear si Washington, junto con Israel, no le hubiera declarado la guerra, a pesar de que su asesor antiterrorista hasta hace cuatro semanas, Joe Kent, renunciara a su cargo aludiendo que Teherán "no representaba una amenaza" para el pueblo estadounidense y dijera que entraron en una guerra por "presión del lobby israelí".

“Tuve que ir a la guerra”, expresó Trump en declaraciones a Fox News revaladas este miércoles.

“Si no hiciera eso ahora mismo, Irán tendría un arma nuclear. Y si tuvieran un arma nuclear, estarías llamando a todo el mundo ‘señor’. Y no quieres hacer eso”, añadió.

“Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no hemos terminado”, continuó.

Delegación de Pakistán llega a Irán y Trump mantiene su bloqueo sobre Ormuz

Mientras Trump se muestra optimista, se conoce que el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, arribó en esta jornada a Irán como parte de una delegación mediadora para supuestamente mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

La llegada de la delegación pakistaní a Teherán se produce en medio de una frágil tregua que se encuentra en vigor desde hace dos martes. A priori, implicaba un cese de hostilidades de dos semanas, pero luego la tregua se rompió por excluir al Líbano y terminó con un primer bloqueo iraní sobre Ormuz y el fuego cruzado entre las milicias proxys chiitas y el Estado de Israel.

Más tarde, Trump dictaminó un bloqueo perpetrado por Estados Unidos sobre Ormuz, por donde fluyen los hridrocarburos del mundo, para desterrar la influencia iraní y ante el alza de los precios internacionales del crudo, lo que representa un costo político para la Casa Blanca.

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