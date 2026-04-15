Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, dijo este miércoles que en las próximas horas las fuerzas estadounidenses abrirán el estrecho de Ormuz para siempre, bajo bloqueo de Washington en represalia a que había hecho iraní, y prometió que el bloqueo no volverá a repetirse. En la misma jornada, se filtraron sus declaraciones ante FoxNews en las que decía que la guerra en Irán "está por terminar" e insinuaba una nueva ronda de negociaciones con Irán.
NUEVAS DECLARACIONES
Verdad o mentira de Donald Trump: Apertura "permanente" de Ormuz ¿por China?
Las declaraciones de Donald Trump confunden al mundo. Ahora afirma lo siguiente: "Voy a abrir el estrecho de Ormuz de forma permanente".
A través de un posteo en su red Truth Social, Trump comentó que Washington acordó con China que Pekín no proveerá armas a Teherán y divulgó que se está reabriendo el estrecho de Ormuz, la zona marítima de Irán por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo y un 90 por ciento de los destinados a mercados asiáticos, los más golpeados por el cierre.
"China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos, y por el mundo", escribió en Truth Social, tras semanas de un primer bloqueo impuesto por Irán, que resultó en un alza de los precios internacionales del crudo y que Washington, más tarde, ejecutaría él mismo un cierre del estrecho contra las embarcaciones iraníes para liberar la zona marítima. "Esta situación nunca volverá a repetirse", añadió. Además, reafirmó que Pekín "ha acordado no enviar armas a Irán".
Horas antes, el comandante del Cuartel General de Jatam al Anbiya, de la Guardia Revolucionaria de Irán, había dicho que si Estados Unidos mantenía el bloqueo marítimo del estrecho de Ormuz, las Fuerzas Armadas de la República Islámica no permitirían que continuara ninguna exportación o importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo.
Según las propias palabras del oficial, el bloqueo estadounidense en Ormuz provoca inseguridad para los barcos comerciales y petroleros de Irán, por lo que Teherán considera el bloqueo como una violación al alto al fuego acordado hace dos martes, gracias a la mediación pakistaní, luego de que Trump amenazara al país persa con aniquilar la "civilización" iraní si no aceptaba acordar con EE.UU. para el desarme nuclear.
Este miércoles, la cadena de noticias FoxNews divulgó una entrevista con Trump, en la que dicho jefe de Estado estadounidense aseguraba que "la guerra" con Irán "está terminada".
En la entrevista con Fox News, Trump también reveló que le pidió en una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, que no enviara ayuda militar a Irán en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel, a lo que el líder asiático le respondió que no lo está haciendo.
"Me escribió una carta bonita, en respuesta a la carta que le escribí porque escuché que China estaba dando armas a Irán", dijo ante la cadena FoxNees, en la que ha hablado de su intercambio de misivas.
Donald Trump proclama que "la guerra está terminada", pero enseguida se echará atrás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está "casi terminada", y advirtió al mundo que esté atento a “dos días increíbles”, en medio de un contexto en el que sale a la luz que una delegación pakistaní llega este miéres a Irán y tras la confirmación de que el vicepresidente estadounidense JD Vance estará este fin de semana en Islamabad, todo esto mientras las fuerzas estadounidense aún mantienen el bloqueo naval sobre Ormuz.
En conversaciones con periodistas de Fox News, ABC News y The New York Post, el mandatario de EE.UU. se volvió a mostrar optimista sobre un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, aunque, desde el lado del país persa, lo contradigan afirmando que no se doblegarán ante sus pretensiones y que no desmantelarán el programa nuclear persa.
Trump declaró ante Fox News que el conflicto está "muy cerca de terminar", mientras que él y el presidente de Pakitán, potencia chiita en la que EE.UU. confía por haberle permitido en 2013 "ajusticiar allí" a Bin Laden, dejaron entrever que iniciarán una nueva ronda de conversaciones de paz directas entre Estados Unidos e Irán.
"Creo que van a presenciar dos días increíbles", dijo Trump al reportero de ABC News, Jonathan Karl, según una publicación del propio periodista en X, y agregó que no creía que fuera necesario extender el alto el fuego de dos semanas que expira la próxima semana.
"Creo que puede terminar muy pronto. Acabará pronto", lanzó en otra entrevista aparte grabada el martes para el programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network y emitida el miércoles.
Trump ante FoxNews: la guerra "está muy cerca de terminar"
En diálogo con la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump insistió en que la guerra en Irán está "muy cerca de terminar", al tiempo que alardeó con que el ejército estadounidense podría arrasar los puentes, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de la República Islámica en tan solo una hora si no se llega pronto a un acuerdo, lo que, para algunos demócratas y líderes del mundo, lo convertiría en un criminal de guerra.
“Creo que está muy cerca de terminar, si”, expresó Trump sobre la guerra en Irán en un entrevista concedida a FoxNews que se emitió el miércoles 15 de abril en todo Estados Unidos.
Trump también vaticinó que Irán aceptará un acuerdo con Estados Unidos porque no le queda otra alternativa.
“Los hemos aniquilado”, dijo. “No sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. No sé cuánto tiempo más podrán aguantar porque han sido golpeados muy duramente”, sentenció.
“No queremos hacer eso, porque algún día hay que reconstruir, y reconstruir el puente lleva 10 años, incluso si eres Trump, lleva mucho tiempo”, declaró el presidente de Estados Unidos ante Fox News.
Trump además planteó que Irán tendría un arma nuclear si Washington, junto con Israel, no le hubiera declarado la guerra, a pesar de que su asesor antiterrorista hasta hace cuatro semanas, Joe Kent, renunciara a su cargo aludiendo que Teherán "no representaba una amenaza" para el pueblo estadounidense y dijera que entraron en una guerra por "presión del lobby israelí".
“Tuve que ir a la guerra”, expresó Trump en declaraciones a Fox News revaladas este miércoles.
“Si no hiciera eso ahora mismo, Irán tendría un arma nuclear. Y si tuvieran un arma nuclear, estarías llamando a todo el mundo ‘señor’. Y no quieres hacer eso”, añadió.
“Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no hemos terminado”, continuó.
Delegación de Pakistán llega a Irán y Trump mantiene su bloqueo sobre Ormuz
Mientras Trump se muestra optimista, se conoce que el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, arribó en esta jornada a Irán como parte de una delegación mediadora para supuestamente mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
La llegada de la delegación pakistaní a Teherán se produce en medio de una frágil tregua que se encuentra en vigor desde hace dos martes. A priori, implicaba un cese de hostilidades de dos semanas, pero luego la tregua se rompió por excluir al Líbano y terminó con un primer bloqueo iraní sobre Ormuz y el fuego cruzado entre las milicias proxys chiitas y el Estado de Israel.
Más tarde, Trump dictaminó un bloqueo perpetrado por Estados Unidos sobre Ormuz, por donde fluyen los hridrocarburos del mundo, para desterrar la influencia iraní y ante el alza de los precios internacionales del crudo, lo que representa un costo político para la Casa Blanca.
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