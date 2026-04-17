Abren Ormuz: Se desploma el petróleo pero no la nafta y Milei viaja a Israel

VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2026. Un desplome global del precio del petróleo fue el efecto inmediato de la reapertura del Estrecho de Ormuz y el avance de las converaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos e Israel. La noticia impactó en los mercados energéticos tirando abajo el precio del commoditie (-10%) y mostrando un camino de diálogo que causó entusiasmo en el mundo bursátil.
IPC de 1,5% será complejo
El economista y consultor Miguel Kiguel brindó un duro pronóstico sobre el sendero de desinflación, luego de que el último IPC marcara en marzo su pico en un año.
Si bien el titular de Econviews aseguró en base a mediciones propias que en abril se registrará una desaceleración de los precios en relación al mes pasado, anticipó que en los próximos "no vamos a volver al 1,5%" que el índice registro en mayo de 2025, y que fue el más bajo de los 5 años anteriores.
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