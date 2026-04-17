Abren Ormuz: Se desploma el petróleo pero no la nafta y Milei viaja a Israel

VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2026. Un desplome global del precio del petróleo fue el efecto inmediato de la reapertura del Estrecho de Ormuz y el avance de las converaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos e Israel. La noticia impactó en los mercados energéticos tirando abajo el precio del commoditie (-10%) y mostrando un camino de diálogo que causó entusiasmo en el mundo bursátil.

A pesar de esto último, los rezagos de precios altos continuarían vigentes por varias semanas dados los daños severos a la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico. En ese sentido, en Argentina la baja del petróleo no se traducirá en los surtidores de nafta, tal y como anticipó el CEO de YPF, Horacio Marín, quien instaló un buffer de precios para no trasladar todos los costos por 45 días.

Entre otros efectos del alto al fuego anunciado por Donald Trump estuvop la confirmación del viaje de Javier Milei a Israel. El cronograma del presidente argentino estuvo en duda por la inestabilidad en la zona, pero terminó por confirmar su asistencia a las celebraciones por del Día de la Independencia que tendrán lugar este fin de semana.

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En el plano interno, el Gobierno sufre los coletazos del caso Manuel Adorni, que expuso fracturas internas importantes en La Libertad Avanza. Vía redes sociales, distintos sectores de referencia lanzaron críticas severas contra la cúpula de la Casa Rosada por el sostenimiento del jefe de Gabinete en el cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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