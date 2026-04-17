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en vivo ALTO AL FUEGO INESTABLE/ CAPUTO BUSCA GARANTES

Abren Ormuz: Se desploma el petróleo pero no la nafta y Milei viaja a Israel

Baja el petróleo pero la nafta no lo hará en Argentina.&nbsp;

Baja el petróleo pero la nafta no lo hará en Argentina. 

Baja el petróleo pero la nafta no lo hará en Argentina.&nbsp;

Baja el petróleo pero la nafta no lo hará en Argentina. 

Se confirmó la apertura del Estrecho de Ormuz. Desplome internacional del petróleo. La nafta se mantiene en Argentina. También se habilitó el viaje de Milei.

17 de abril de 2026 - 13:53
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VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2026. Un desplome global del precio del petróleo fue el efecto inmediato de la reapertura del Estrecho de Ormuz y el avance de las converaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos e Israel. La noticia impactó en los mercados energéticos tirando abajo el precio del commoditie (-10%) y mostrando un camino de diálogo que causó entusiasmo en el mundo bursátil.

A pesar de esto último, los rezagos de precios altos continuarían vigentes por varias semanas dados los daños severos a la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico. En ese sentido, en Argentina la baja del petróleo no se traducirá en los surtidores de nafta, tal y como anticipó el CEO de YPF, Horacio Marín, quien instaló un buffer de precios para no trasladar todos los costos por 45 días.

Entre otros efectos del alto al fuego anunciado por Donald Trump estuvop la confirmación del viaje de Javier Milei a Israel. El cronograma del presidente argentino estuvo en duda por la inestabilidad en la zona, pero terminó por confirmar su asistencia a las celebraciones por del Día de la Independencia que tendrán lugar este fin de semana.

En el plano interno, el Gobierno sufre los coletazos del caso Manuel Adorni, que expuso fracturas internas importantes en La Libertad Avanza. Vía redes sociales, distintos sectores de referencia lanzaron críticas severas contra la cúpula de la Casa Rosada por el sostenimiento del jefe de Gabinete en el cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

A nivel económico, el ministro de Economía Luis Caputo continuó reuniendo garantías internacionales para forzar el regreso al crédito con bancos privados. Tras el espaldarazo del Banco Mundial, el BID también reveló avances en negociaciones de respaldo para el país.

Esto y mucho más en el VIVO de Urgente24:

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IPC de 1,5% será complejo

El economista y consultor Miguel Kiguel brindó un duro pronóstico sobre el sendero de desinflación, luego de que el último IPC marcara en marzo su pico en un año.

Si bien el titular de Econviews aseguró en base a mediciones propias que en abril se registrará una desaceleración de los precios en relación al mes pasado, anticipó que en los próximos "no vamos a volver al 1,5%" que el índice registro en mayo de 2025, y que fue el más bajo de los 5 años anteriores.

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Milei del lado de Lemoine

En medio de la creciente tensión interna en La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei intervino de forma directa en la disputa y dejó una señal política clara: está del lado de Lilia Lemoine (y de Karina Milei).

El gesto no fue menor. El mandatario retuiteó un mensaje de la diputada nacional en la red social X que, más allá de su tono general, fue leído dentro del oficialismo como una definición en la feroz interna que mantiene el Karina Milei con Santiago Caputo, y que en las redes sociales lleva la batuta el influencer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini, del espacio digital conocido como Las Fuerzas del Cielo.

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Julio De Vido seguirá preso

La Justicia federal rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien continuará cumpliendo su condena en la cárcel federal de Ezeiza. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral Federal 4, Ricardo Basílico, encargado de la ejecución de la pena.

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Brasil a contramano de Argentina: Semana de trabajo 5x2

El presidente brasileño Lula da Silva adelantó un proyecto legislativo que busca cambiar el régimen laboral de seis días por uno de cinco con dos descansos semanales obligatorios. La medida contrasta con la reciente reforma laboral de Argentina y avanza rumbo al "tiempo de calidad" para los trabajadores.

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Alerta en la escuela

Las escuelas de Argentina, y también la educación, están atravesando una época bastante difícil no solo con los alumnos -que cada vez se concentran menos- sino también con otras cuestiones ligadas a las clases y el ausentismo. Los datos arrojados preocupan a todos pero principalmente a los padres.

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Interpretación errónea de Javier Milei

Por Germán Molkuc: Es hora de que Javier Milei entienda bien lo que va a publicar antes de hacerlo. Recientemente quiso defender su modelo económico en Twitter compartiendo una charla de un paper sobre inflación, pero se terminó dando un tiro en el pie cuando Fernando Morra, autor del trabajo, le dijo que no lo entendió y le pidió encarecidamente que lo lea.

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Interna a cielo abierto en LLA

La tensión interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) volvió a escalar en las últimas horas tras un fuerte cruce en redes sociales entre la diputada nacional Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. El enfrentamiento expuso diferencias profundas en el universo digital que respalda al presidente Javier Milei.

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