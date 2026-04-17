No fue tan fácil con el FMI, hay deuda pendiente y vienen medidas correctivas

Kristalina -igual- tuvo que otorgar concesiones al staff del FMI para destrabar la situación: el compromiso formal de que Caputo aplique de inmediato medidas adicionales para corregir los desvíos que critica la gente de Cubeddu. El texto del comunicado es claro. En su párrafo final ya agradece a los Totoboys la implementación de medidas correctivas. Y después advierte taxativamente: “Una vez completadas las medidas restantes, la revisión se presentará al Directorio”. La información confirma un dato hasta ahora secreto: Caputo prepara medidas para conformar al FMI.

Serán cambiarias, monetarias y fiscales. Y a la brevedad. (…)".

Caputo-Georgieva FMI- Urgente24 Kristalina Georgieva entendió el mensaje de la Administración Trump y ayudó a Luis Caputo pero exigió contrapartidas.

El humo

En tanto, la caída del consumo golpea la recaudación fiscal en general, y la coparticipable en particular. Difícil conseguir aliados políticos sin dinero cuando la alianza nunca fue ideológica sino mercenaria (o corsaria).

Decidido a intentar reactivar el consumo por endeudamiento, el BCRA reactivó los pases activos como herramienta de provisión de liquidez. La operatoria corre entre las 17:00 y las 17:30, bajo las mismas condiciones que regían anteriormente: tasa RIX+500bps, cupo de hasta el 5% de la RPC.

El BCRA restablece el corredor de tasas: piso en 20% (pases pasivos) y techo en 25% (pases activos).

Bonelli advierte sobre lo fiscal doméstico:

"(...) Pablo Lavigne –el secretario de Producción– tiene informes reservados sobre la delicada situación de muchas empresas y sectores. Ese trabajo refleja caída en la actividad, problemas con el empleo e inconvenientes financieros de la compañías.

Encima, en la UIA circula un documento estremecedor: “La pérdida total de empleo asalariado alcanzó a 241.368 empleos formales”. Lavigne le prometió a Martín Rapallini una reunión con Toto Caputo. Será a fin de mes.

La visión de Lavigne choca en el equipo económico contra la del financista Federico Furiase, a quien no le preocupa el cierre de empresas. Ahora Furiase está golpeado: sacó un préstamo de privilegio del BNA para comprar una tercer vivienda.

Las diferencias entre Javo y Toto no modifican la simbiosis que tienen Milei y Caputo. El ministro está firme. Pero reflejan otra cuestión: ambos están desorientados por el recalentamiento en los precios, que hace 10 meses no frena. (…)".

federico-furiase-es-director-de-anker-OUPXPUTUX5BNXF7D6H2FIICN6U.jpg Piedra libre Furiase: De Juan Manuel Urtubey a Javier Milei...

Desde X, @NieveJuancito coincide con Bonelli:

"El dato fue malo. No solo por el número sino por los componentes. Por la dinámica de los bienes y los servicios. Seguramente baje los próximos meses.

Lo que ya debe estar claro es que el esquema no funciona. El programa fue muy bueno los primeros 6 meses donde resolvió muchos problemas respetando contratos. Desde ahí todo fue decreciente.

Hace 1 año el dólar oficial está clavado (y los paralelos en los niveles desde may.24: Casi 2 años). El dólar no se mueve y la inflación hace 10 meses consecutivos que sube. El ancla no sirve y por consiguiente el programa, que durante 2 años busco clavar el dólar, tampoco.

Es hora de reconocer que este dólar no sirve ni para recuperar la economía, ni para recuperar el salario ni para lograr una desinflación durarera. Anclar el dolar puede bajar los transables pero para lograr una desinflación durarera importan los no transables. Y eso no vienen bien.

Reconocer que hay que cambiar algo desde va a generar un programa más robusto en el tiempo aun a costo de tener algun mes más de infla. Y no va a importar. Porque los transables siempre aumentan y los que importan son los No Transables.

El problema es que el gobierno solo eligió el valor del dólar para valorar su exito o su fracaso. Si el dólar está clavado son unos genios y el resto unos econochantas y mandriles. (…)".

Riesgo país

De todos modos, Buteler insiste con la oportunidad del riesgo país, por una lógica: para abaratar la tasa de interés lo mejor es reducir la demanda de deuda del Estado en el mercado domético:

"(...) Dejar pasar la oportunidad de fondearse a 500 puntos básicos es un error de cálculo asimilable a la negativa de un Banco Central a acumular reservas el año pasado, especulando con que el mercado hará el trabajo por sí solo. Pagar un premio de iliquidez hoy (validar un par de puntos más de tasa) palidece frente al impacto hiperregresivo y destructivo que tendría un 'sudden stop' (freno repentino) en 2027 si los dólares no alcanzan. Un default técnico o una devaluación abrupta por insuficiencia de reservas destruiría el poder adquisitivo de los deciles más bajos en cuestión de horas.

En los mercados emergentes, la ventana de oportunidad está dictada por el factor tiempo, no por la tasa de interés. Y el tiempo geopolítico corre a un ritmo distinto. El horizonte límite para asegurar el fondeo no es el inicio del calendario electoral argentino en 2027, sino el mes de noviembre del presente año. Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos pondrán a prueba el capital político de la Administración Trump, quien hoy funciona como el principal garante implícito del blindaje externo argentino, en particular respecto a la ingeniería de swaps y el apoyo en el board del FMI. Un mal resultado electoral para el oficialismo estadounidense podría alterar la matriz de riesgo y cerrar la canilla del crédito periférico de la noche a la mañana. (…)".

En X, @NieveJuancito coincide:

"Si bien muchos dólares comprados se aplicaron al pago de deuda esto no generó una reducción de la misma. No es correcto decir que no acumula reservas porque cancela deuda. Al menos no es el principal factor. En todo caso los dólares comprados alcanzan para cancelar intereses.

Es muy importante que Argentina vuelva a los mercados para mejorar su posición de liquidez que todavía hoy sigue siendo muy débil ante cualquier shock externo o interno".

El problema de fondo es que para Milei y Caputo, liberar es devaluar. Pero esto ocurre si el dólar no refleja las expectativas del mercado y el BCRA carece de capacidad suficiente para impedir cimbronazos. En ese caso, se trata de corregir o actualizar o sincerar. Para un liberal no debería existir otro objetivo.

Además, si esto fuese correcto, con más razón no se justificaría un dólar planchado, y menos que todo siga pasando por una variable irreal.

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