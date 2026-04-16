Luis Caputo busca más dólares en Washington D.C. para cumplir vencimientos

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026. El ministro de Economía Luis Caputo viajó a Washington D.C. en busca de nuevas líneas de crédito en dólares para Argentina. En conversaciones avanzadas se encuentra una posible garantía del Banco Mundial por 2000 millones de dólares para poder asegurar los pagos de deuda que se aproximan en julio.

El encuentro de Caputo con el presidente del Banco Mundial, AjayBanga, motivó un comunicado en el que se reveló el avance de las conversaciones para un respaldo que le brinde aire al cronograma de pagos que debe enfrentar el Ministerio de Economía próximamente. El mismo se produjo horas después de la reunión técnica con el FMI, donde se confirmó un nuevo desembolso por 1000 millones de dólares.

En el plano político, el Gobierno sigue empantanado con el caso que rodea a Manuel Adorni. Como foco del ruido digital, el jefe de Gabinete enfrentó en las últimas horas más avances judiciales en su contra, con la constatación del costo de sus viajes más recientes al exterior y otras presuntas inconsistencias fiscales.

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A nivel de seguridad, una serie de amenazas sobre posibles tiroteos escolares elevó el nivel de alerta. Con inscripciones en escuelas de todo el país, los principales organismos de seguridad activaron protocolos para detectar la veracidad de las amenazas, luego de la tragedia de San Cristobal, Santa Fe.

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