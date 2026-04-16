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en vivo US$2000 MILLONES/ ADORNI NO TIENE PAZ

Luis Caputo busca más dólares en Washington D.C. para cumplir vencimientos

Luis Caputo sigue buscando respaldo para volver al mercado internacional.&nbsp;

Luis Caputo sigue buscando respaldo para volver al mercado internacional. 

Luis Caputo sigue buscando respaldo para volver al mercado internacional.&nbsp;

Luis Caputo sigue buscando respaldo para volver al mercado internacional. 

Luis Caputo acercó posiciones con el Banco Mundial para un nuevo préstamo en Dólares. Manuel Adorni no puede abandonar el ruido digital.

16 de abril de 2026 - 13:52
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JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026. El ministro de Economía Luis Caputo viajó a Washington D.C. en busca de nuevas líneas de crédito en dólares para Argentina. En conversaciones avanzadas se encuentra una posible garantía del Banco Mundial por 2000 millones de dólares para poder asegurar los pagos de deuda que se aproximan en julio.

El encuentro de Caputo con el presidente del Banco Mundial, AjayBanga, motivó un comunicado en el que se reveló el avance de las conversaciones para un respaldo que le brinde aire al cronograma de pagos que debe enfrentar el Ministerio de Economía próximamente. El mismo se produjo horas después de la reunión técnica con el FMI, donde se confirmó un nuevo desembolso por 1000 millones de dólares.

En el plano político, el Gobierno sigue empantanado con el caso que rodea a Manuel Adorni. Como foco del ruido digital, el jefe de Gabinete enfrentó en las últimas horas más avances judiciales en su contra, con la constatación del costo de sus viajes más recientes al exterior y otras presuntas inconsistencias fiscales.

A nivel de seguridad, una serie de amenazas sobre posibles tiroteos escolares elevó el nivel de alerta. Con inscripciones en escuelas de todo el país, los principales organismos de seguridad activaron protocolos para detectar la veracidad de las amenazas, luego de la tragedia de San Cristobal, Santa Fe.

En el plano internacional, Donald Trump anticipó un alto al fuego entre Israel y el Líbano, uno de los focos más activos en la guerra de Medio Oriente. El presidente estadounidense aseguró que se arribó a un entendimiento para cesar las operaciones por diez días, postergando el objetivo militar israelí de eliminar fuerzas de Hezbolá instaladas al sur del territorio libanés.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24

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Esta semana se conoció una encuesta realizada este mismo abril por la consultora Zuban Córdoba, que dio cuenta de que el 60,7% de los argentinos rechaza la posibilidad de reelección de Javier Milei, mientras que un 29,4 afirma que lo apoyaría para un nuevo mandato.

Ahora, la misma consultora hizo el mismo cuestionario para responder desde la escucha social, analizando lo que 3.700.533 personas dijeron espontáneamente en redes sociales (X, Instagram, Facebook, entre otras), entre el 1 de marzo y el 13 de abril de 2026, y contrastar así lo que la gente declara cuando le preguntan con lo que dice cuando nadie le pregunta.

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Lionel Messi, dueño de un nuevo club en España

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Una mirada optimista sobre SanCor

La situación de SanCor es crítica y más allá de pedir su propia quiebra, para 'renacer' necesita capital de trabajo.

La experiencia de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) cobró fuerza tras la crisis de 2001.

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Líbano mantiene postura conservadora

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, un católico maronita que en el último tiempo ha sido vilipendiado por la facción chií debido a su manifiesta predisposición a negociar con Estados Unidos el desarme de Hezbolá, exigió este jueves a Israel que retire su Ejército y condicionó la apertura de negociaciones directas al alto al fuego.

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