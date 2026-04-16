Luis Caputo busca más dólares en Washington D.C. para cumplir vencimientos

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026. El ministro de Economía Luis Caputo viajó a Washington D.C. en busca de nuevas líneas de crédito en dólares para Argentina. En conversaciones avanzadas se encuentra una posible garantía del Banco Mundial por 2000 millones de dólares para poder asegurar los pagos de deuda que se aproximan en julio.
Por órden judicial, Vialidad Nacional vuelve a trabajar en Santa Fe
La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional realizar la reparación de 110 kilómetros de la Ruta Nacional 11 en el tramo que une las ciudades de Santa Fe y San Justo. Esto se dio tras una acción de amparo presentada por el diputado provincial, José Corral. Alertan por múltiples acciones judiciales similares en la Provincia.
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