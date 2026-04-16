El ruido ensordece: En las redes sociales, el rechazo a Javier Milei también ronda el 60%

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En tanto, afirma que la diferencia del apoyo entre "el 29,4% de la encuesta y el 40,1% del social listening orgánico se explica por un factor que todo consultor conoce: en redes, los que apoyan son más ruidosos proporcionalmente. Publican más, comparten más, discuten más. Pero ruidoso no es lo mismo que mayoritario. Y cuando filtramos la militancia coordinada, ese ruido baja y el número se acerca a lo que mide la encuesta".

Los que lo votarían nuevamente Javier Milei penden de un hilo

Pero hay más porque de esos "ruidosos" que dicen que lo votarían, el 47% sostiene que la razón principal es la confianza en su liderazgo. Una respuesta emocional, relacional: "confío en él". Pero cuando esas mismas personas defienden a Milei espontáneamente en redes sociales, no dicen "confío en Milei" sino que lo que hacen, siempre según el estudio, es publicar datos: bajó la inflación, hay superávit fiscal, el dólar está estable, se achicó el Estado.

Y ello no hace más que revelar algo importante: "el liderazgo de Milei se siente pero no se argumenta" porque "confían en el él" pero cuando tienen que defender esa confianza frente a otros en una red social, necesita encontrar resultados concretos, porque "no es una lealtad incondicional".

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Ello hace que si los indicadores económicos se deterioran, el apoyo a Javier Milei pierde su principal herramienta de defensa pública.

Así, la confianza personal, que la encuesta registra como el motor principal del voto, no tiene capacidad de sostenerse sola... Así, la confianza personal, que la encuesta registra como el motor principal del voto, no tiene capacidad de sostenerse sola...

Los que no votarían a Javier Milei

Por otro lado, los que no lo votarían, que racionalmente responden que es porque "la economía está mal" (47%), cuando "hablan" desde Twitter o Instagram y escriben espontáneamente, ya no dicen que el motivo es la economía, sino que "es un "mentiroso", porque "nos estafo", "resultó ser la peor casta de todas". Un claro mensaje cargado de bronca.

Y eso dato es clave en este estudio:

La economía es el motivo. Pero la mentira es la emoción. Y en una campaña, la emoción mueve más votos que el motivo. Un votante que dice "la economía está mal" puede volver si los números mejoran. Un votante que dice "me mintieron" ya cruzó una línea emocional que es mucho más difícil de revertir. Y ese segundo perfil es el que domina la conversación digital La economía es el motivo. Pero la mentira es la emoción. Y en una campaña, la emoción mueve más votos que el motivo. Un votante que dice "la economía está mal" puede volver si los números mejoran. Un votante que dice "me mintieron" ya cruzó una línea emocional que es mucho más difícil de revertir. Y ese segundo perfil es el que domina la conversación digital

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