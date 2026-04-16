Esta semana se conoció una encuesta realizada este mismo abril por la consultora Zuban Córdoba, que dio cuenta de que el 60,7% de los argentinos rechaza la posibilidad de reelección de Javier Milei, mientras que un 29,4 afirma que lo apoyaría para un nuevo mandato.
NOVEDOSA ENCUESTA
El ruido ensordece: En las redes sociales, el rechazo a Javier Milei también ronda el 60%
Una consultora hizo el mismo cuestionario de un sondeo 'tradicional' analizando lo que 3.700.533 personas dijeron espontáneamente en redes sociales para contrastar lo que declararon cuando se les preguntó con lo que dijeron cuando nadie lo hizo y los resultados son muy interesantes...
Ese muestreo, realizado sobre un universo de 2.200 casos en todo el país, destacó "un deterioro en las condiciones de legitimidad electoral del oficialismo", y afirmó que "el núcleo de apoyo al Presidente se sostiene en la confianza en su liderazgo (47,0%) y en una dimensión reactiva asociada al antiperonismo (21,6%)".
Y entre las causas del rechazo a la gestión de Milei sobresalía lo que los encuestados consideran como "mala gestión económica" con un 47,0%, seguida por "el incumplimiento de promesas" con un 24,7%, y los "hechos de corrupción" con un 21,5%.
Pero ahora, la misma consultora hizo el mismo cuestionario para responder desde la escucha social, analizando lo que 3.700.533 personas dijeron espontáneamente en redes sociales (X, Instagram, Facebook, entre otras), entre el 1 de marzo y el 13 de abril de 2026, y contrastar así lo que la gente declara cuando le preguntan con lo que dice cuando nadie le pregunta.
Ambos mostraron que la mayoría está en contra de su reelección:
En tanto, afirma que la diferencia del apoyo entre "el 29,4% de la encuesta y el 40,1% del social listening orgánico se explica por un factor que todo consultor conoce: en redes, los que apoyan son más ruidosos proporcionalmente. Publican más, comparten más, discuten más. Pero ruidoso no es lo mismo que mayoritario. Y cuando filtramos la militancia coordinada, ese ruido baja y el número se acerca a lo que mide la encuesta".
Los que lo votarían nuevamente Javier Milei penden de un hilo
Pero hay más porque de esos "ruidosos" que dicen que lo votarían, el 47% sostiene que la razón principal es la confianza en su liderazgo. Una respuesta emocional, relacional: "confío en él". Pero cuando esas mismas personas defienden a Milei espontáneamente en redes sociales, no dicen "confío en Milei" sino que lo que hacen, siempre según el estudio, es publicar datos: bajó la inflación, hay superávit fiscal, el dólar está estable, se achicó el Estado.
Y ello no hace más que revelar algo importante: "el liderazgo de Milei se siente pero no se argumenta" porque "confían en el él" pero cuando tienen que defender esa confianza frente a otros en una red social, necesita encontrar resultados concretos, porque "no es una lealtad incondicional".
Ello hace que si los indicadores económicos se deterioran, el apoyo a Javier Milei pierde su principal herramienta de defensa pública.
Los que no votarían a Javier Milei
Por otro lado, los que no lo votarían, que racionalmente responden que es porque "la economía está mal" (47%), cuando "hablan" desde Twitter o Instagram y escriben espontáneamente, ya no dicen que el motivo es la economía, sino que "es un "mentiroso", porque "nos estafo", "resultó ser la peor casta de todas". Un claro mensaje cargado de bronca.
Y eso dato es clave en este estudio:
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