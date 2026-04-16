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CON LOS PRECIOS EN ALZA

Mientras avanza el nuevo esquema de importación de GNL, Enarsa y Cammesa hacen compras de refuerzo

Mientras se espera la definición para la importación privada de GNL entre Trafigura y Naturgy, Enarsa compró dos cargamentos de gas para mayo y Cammesa licitó gasoil para reforzar la generación eléctrica en invierno.

16 de abril de 2026 - 11:50
Con el esquema de GNL por definirse y las nuevas compras de respaldo, buscan atravesar el invierno con mayor seguridad de abastecimiento energético.

Con el esquema de GNL por definirse y las nuevas compras de respaldo, buscan atravesar el invierno con mayor seguridad de abastecimiento energético.

Enarsa compró dos cargamentos de gas para mayo y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.G) licitó gasoil para reforzar la generación eléctrica en invierno, mientras se termina de definir la compulsa entre Trafigura y Naturgy de cara al nuevo esquema de importación de Gas Natural Licuado (GNL).

Sabido es que son días claves en un contexto de suba de precios internacionales por la tensión en Medio Oriente, y en medio de las definiciones en curso sobre el abastecimiento de gas.

GNL Barco P.jpg

La licitación fue muy ajustada, ambas compañías quedaron prácticamente empatadas en la primera ronda, con diferencias mínimas en las primas ofertadas sobre el precio internacional de referencia del gas en Europa, y el resultado final se debe definir en las próximas horas.

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Más precisamente, la diferencia entre ambas propuestas fuera inferior al 1% Más precisamente, la diferencia entre ambas propuestas fuera inferior al 1%

Pero los tiempos están ajustados por lo que ENARSA decidió reforzar el sistema con compras de corto plazo, y concretó la adquisición de los dos cargamentos de GNL con entrega prevista para la segunda quincena de mayo, según información difundida por el sitio especializado 'EconoJournal'.

El objetivo es anticipar posibles picos de demanda en caso de bajas temperaturas, aunque se trata de operaciones puntuales que no forman parte del esquema estructural que está en definición.

Estas compras funcionan como un refuerzo del sistema mientras se resuelve la licitación principal Estas compras funcionan como un refuerzo del sistema mientras se resuelve la licitación principal

Según el análisis del mencionado medio, no son comparables directamente con las ofertas del proceso del agregador privado, ya que este incluye costos adicionales como el uso de la terminal regasificadora de Escobar, logística marítima, impuestos y riesgos comerciales.

La licitación de Cammesa

Cammesa

Por otra parte, Cammesa también activó una licitación para la compra de 150.000 metros cúbicos de gasoil destinados a la generación eléctrica durante el invierno. Este combustible se utiliza en centrales térmicas cuando la demanda de electricidad aumenta y es necesario complementar el abastecimiento de gas.

El contexto internacional suma presión sobre estos costos. La escalada del conflicto en Medio Oriente impactó en el mercado de combustibles y elevó fuertemente las primas del gasoil en las últimas semanas, que llegaron a niveles muy superiores a los habituales.

A esto se suma la tensión en el mercado interno de combustibles, donde los precios locales se mantienen en algunos casos por debajo de la paridad de importación, en un escenario de mayor demanda estacional impulsada por la actividad agrícola.

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