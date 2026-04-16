Mientras avanza el nuevo esquema de importación de GNL, Enarsa y Cammesa hacen compras de refuerzo

El objetivo es anticipar posibles picos de demanda en caso de bajas temperaturas, aunque se trata de operaciones puntuales que no forman parte del esquema estructural que está en definición.

Estas compras funcionan como un refuerzo del sistema mientras se resuelve la licitación principal Estas compras funcionan como un refuerzo del sistema mientras se resuelve la licitación principal

Según el análisis del mencionado medio, no son comparables directamente con las ofertas del proceso del agregador privado, ya que este incluye costos adicionales como el uso de la terminal regasificadora de Escobar, logística marítima, impuestos y riesgos comerciales.

La licitación de Cammesa

Cammesa

Por otra parte, Cammesa también activó una licitación para la compra de 150.000 metros cúbicos de gasoil destinados a la generación eléctrica durante el invierno. Este combustible se utiliza en centrales térmicas cuando la demanda de electricidad aumenta y es necesario complementar el abastecimiento de gas.

El contexto internacional suma presión sobre estos costos. La escalada del conflicto en Medio Oriente impactó en el mercado de combustibles y elevó fuertemente las primas del gasoil en las últimas semanas, que llegaron a niveles muy superiores a los habituales.

A esto se suma la tensión en el mercado interno de combustibles, donde los precios locales se mantienen en algunos casos por debajo de la paridad de importación, en un escenario de mayor demanda estacional impulsada por la actividad agrícola.

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