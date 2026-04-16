Sancor solicitó formalmente su propia quiebra, y según Atilra, es el "inicio de una nueva etapa"

sancor sunchales.jpg SanCor y Atilra firmaron un nuevo acuerdo este martes 6 de agosto, donde acordaron el pago de los haberes adeudados y el cese total de las protestas.

La deuda millonaria de Sancor

La deuda de la láctea está compuesta de US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales como los principales acreedores.

Además, se constató una deuda postconcursal de $ 6.349 millones y un incremento del pasivo mensual del orden de los $3.000 millones.

"Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra", indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Etín Ponce.

image El comunicado de Atilra.

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