La empresa Sancor solicitó formalmente su propia quiebra luego de que los informes elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por la Justicia coincidieran en un diagnóstico contundente: cesación de pagos, impotencia económica e insolvencia patrimonial general y definitiva.
DEUDA MILLONARIAS
Sancor solicitó formalmente su propia quiebra, y según Atilra, es el "inicio de una nueva etapa"
Sancor, concursada desde febrero del año pasado e intervenida, presentó el pedido de quiebra ante la Justicia, según Atilra, que afirma que "no es un final".
La solicitud se realizó ante al Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que lleva adelante el concurso de la empresa, que arrastra una deuda de US$ 120 millones.
Además, de acuerdo con lo informado, la empresa arrastra una deuda de ocho meses de salarios, además de aguinaldos impagos. En ese contexto, se indicó que Sancor se sostuvo con recursos vinculados al propio personal, junto con la asistencia del fondo solidario de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) y la continuidad de las prestaciones de salud por parte de OSPIL, pese a la falta de aportes empresariales.
En este marco, desde la conducción gremial sostuvieron que la eventual quiebra no debe interpretarse como un cierre definitivo, sino como el inicio de una nueva etapa. Plantean que la marca Sancor podría tener continuidad si se reorganiza sin las estructuras que llevaron a la actual situación, apoyándose en la calidad de sus productos y en el trabajo del personal.
La decisión, según sostienen, lo que hace es poner "fin a una postura que negaba la realidad", en referencia a la conducción de la empresa, y remarcaron que incluso algunos directivos ya habían admitido en privado el estado crítico que ahora se oficializa.
La deuda millonaria de Sancor
La deuda de la láctea está compuesta de US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales como los principales acreedores.
Además, se constató una deuda postconcursal de $ 6.349 millones y un incremento del pasivo mensual del orden de los $3.000 millones.
"Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra", indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Etín Ponce.
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