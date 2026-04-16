"Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos)", indica el informe sobre mercado laboral de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo.
GRACIAS A VACA MUERTA
Empleo: Con Milei solo se superaron Neuquén y Río Negro, las otras 22 provincias no se recuperan
Desde noviembre de 2023, solo dos provincias evitaron una pérdida masiva de puestos de trabajo en el sector privado: Una es Neuquén, la otra, Río Negro. Las otras 22 no logran recuperarse de Milei.
Esa evolución positiva viene apalancada en la actividad hidrocarburífera y proyectos vinculados a Vaca Muerta. Pero, ¿qué pasa en las otras 22 provincias?
Según el reporte, todavía no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos.
El descenso más leve se observa en Mendoza (-0,9%); mientras que, en el otro extremo, Tierra del Fuego (-13,2%) y Santa Cruz (-15,4%) presentan los descensos más fuertes.
Y los datos coinciden claramente con el comportamiento de la actividad industrial, el comercio y la construcción, que son sectores que generan más mano de obra y que están en caída casi desde el mismo momento en que comenzó la actual administración libertaria.
En tanto, los sectores que crecen como la minería y la energía no son demandantes de mano de obra intensiva. Pero en Neuquén, el efecto Vaca Muerta, hizo posible que los números crezcan.
Empleo privado a nivel nacional
Por otra parte, a nivel nacional en enero el empleo registrado en el sector privado no presentó variación relativa en la comparación mensual desestacionalizada (0,0%) aunque, en términos absolutos se registró una pérdida de 2.667 empleos respecto al mes de diciembre pasado. Así se registraron 8 meses consecutivos con caídas en ese nivel.
Este escenario se complementa con un aumento de la tasa de desempleo, que alcanzó el 7,5% hacia fines del año pasado, y con una recomposición parcial del mercado laboral a través de formas de trabajo más precarias, muchas de ellas vinculadas a plataformas digitales.
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