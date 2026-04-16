Empleo: Con Milei solo se superaron Neuquén y Río Negro, las otras 22 provincias no se recuperan

En tanto, los sectores que crecen como la minería y la energía no son demandantes de mano de obra intensiva. Pero en Neuquén, el efecto Vaca Muerta, hizo posible que los números crezcan.

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Empleo privado a nivel nacional

Por otra parte, a nivel nacional en enero el empleo registrado en el sector privado no presentó variación relativa en la comparación mensual desestacionalizada (0,0%) aunque, en términos absolutos se registró una pérdida de 2.667 empleos respecto al mes de diciembre pasado. Así se registraron 8 meses consecutivos con caídas en ese nivel.

La serie desestacionalizada del empleo se ubica 3,2% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 206.262 empleos en la era Milei en el segmento privado formal. En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión La serie desestacionalizada del empleo se ubica 3,2% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 206.262 empleos en la era Milei en el segmento privado formal. En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión

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Este escenario se complementa con un aumento de la tasa de desempleo, que alcanzó el 7,5% hacia fines del año pasado, y con una recomposición parcial del mercado laboral a través de formas de trabajo más precarias, muchas de ellas vinculadas a plataformas digitales.

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