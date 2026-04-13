Menor empleo: Más sólido Santiago Casas (EcoAnalytics) que Jorge Colina (Idesa)

La otra opinión

Ahora, Idesa: "(...) Estos datos muestran que detrás de la destrucción de 200.000 empleos, hay fenómenos muy heterogéneos. (...) Parte de la destrucción de empleos es consecuencia de empresas que reorganizan sus modos de producción para adaptarse a las nuevas reglas de juego. La baja de la inflación y la mayor integración al mundo exigen mayores niveles de eficiencia. En estos casos, las pérdidas de empleo forman parte de un proceso complejo y costoso, pero muy necesario. Esta reconversión se da de manera transversal en todos los sectores. Incluyen a sectores con caída en la producción, como es la industria manufacturera, pero también en sectores que muestran gran dinamismo, como la actividad financiera, hidrocarburos y minería.

Otra parte importante de la destrucción de empleos se explica por reglas que desalientan la producción y la generación de empleos. La falta de crédito, malos impuestos, excesos de burocracia y deficiencia en la infraestructura generan condiciones que inducen o directamente fuerzan a las empresas a ajustar sus planteles de trabajadores. Es un fenómeno muy negativo, tanto desde el punto de vista social como de eficiencia económica, cuyo origen es una larga acumulación de malas decisiones de políticas públicas a lo largo del tiempo. Un caso paradigmático se da en la construcción. La depresión en este sector, asociada a la reducción en la inversión en infraestructura y falta de crédito, explica un tercio del total de la caída en el empleo asalariado formal.

La destrucción de empleos no es negativa si la motiva la reconversión de las empresas para aumentar su competitividad. Pero es un proceso social y económicamente muy negativo si es la consecuencia de las demoras en la modernización del sistema tributario, regulatorio y de infraestructura para la producción. Por eso, el contexto actual exige acelerar las reformas."

Urgente24 considera que la hipótesis de cualquier economista debe contemplar la posibilidad de ejecución política / legislativa / judicial. Con Javier Milei en retroceso (por el fracaso de la economía), lo que plantea Idesa es inviable.

Particularmente desestabilizante para el sistema institucional es la ausencia de planificación de creación de empleo. Creer que eso es una cuestión del mercado es otra tontería enorme, que contribuye al derrumbe de Milei, con un costo extraordinariamente elevado para las ideas liberales y de libre mercado, probablemente mayor que el que provocó el fracaso de Mauricio Macri.

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