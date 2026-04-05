Las empresas tecnológicas de EE.UU. recortaron más de 52.000 puestos entre enero y marzo, el peor primer trimestre desde 2023. ¿Pero por qué se da esto? Los despedidos no son un tema sencillo, en realidad responden a una reestructuración sistematica. La inteligencia artificial manda.
¿QUIÉNES SIGUEN?
La inteligencia artificial destruyó empleos: 52.000 despidos en el primer trimestre
La inteligencia artificial lidera las causas de despido de empleos tecno: representa una cuarta parte de todos los anuncios de aniquilaciones del sector.
Según Bloomberg, solo en marzo, los empleadores tecnológicos anunciaron 18.720 recortes de empleo, un incremento de más del 24% frente al mismo mes del año anterior, según datos de la firma de recolocación laboral Challenger, Gray & Christmas Inc., referente global en el monitoreo de despidos corporativos.
Quizás te interese leer: Anthropic: Filtración de Claude Code deja al descubierto el "cerebro" de la IA
La inteligencia artificial no es solo el futuro: ya está eliminando puestos hoy
"Las empresas están trasladando presupuestos hacia inversiones en inteligencia artificial a costa del empleo. La sustitución real de funciones se observa en empresas tecnológicas, donde la IA puede reemplazar tareas de programación." Andy Challenger, director de ingresos, Challenger, Gray & Christmas Inc.
El ejecutivo también advirtió que, aunque la IA aún no puede reemplazar empleos completos en muchos sectores, sí está eliminando puestos de trabajo al reducir las tareas que forman parte de ciertos roles. Esta distinción es clave para entender el fenómeno: no siempre se pierde un empleo entero, sino las capas de trabajo que lo sostienen.
Entre las compañías que anunciaron reducciones en este período se destacan:
- Meta Platforms — reestructuración orientada a eficiencia operativa con IA.
- Oracle Corp. — consolidación de equipos técnicos en áreas automatizables.
- Block Inc. (Jack Dorsey) — recortes mientras acelera inversión en infraestructura de IA.
Mercado laboral: baja contratación, bajos despidos… pero con matices
A pesar de los titulares, el mercado laboral estadounidense mantiene una dinámica que los economistas describen como de "baja contratación y bajos despidos". El total de anuncios de despidos en marzo cayó un 78% respecto del mismo mes del año anterior, y las intenciones de contratación casi se triplicaron frente a febrero.
Sin embargo, los planes de contratación en lo que va del año se ubican por debajo de los niveles de 2024, en línea con una demanda laboral que no termina de recuperar fuerza.
¿Significa esto que la IA está destruyendo el empleo a gran escala?
Aún no hay consenso. Lo que muestran los datos es una transformación selectiva: los roles más afectados son los de programación, análisis de datos y soporte técnico, donde los modelos de IA pueden automatizar tareas concretas. Los empleos que combinan juicio humano, creatividad o interacción directa con clientes muestran mayor resiliencia.
El debate de fondo es si este proceso generará empleos nuevos a la misma velocidad que destruye los existentes. Por ahora, los números del primer trimestre sugieren que la balanza se inclina hacia la sustitución.
Lo que viene: el riesgo para los trabajadores de oficina
Las cifras también reflejan una preocupación más amplia: la inteligencia artificial está empezando a impactar a los trabajadores de cuello blanco, históricamente considerados menos vulnerables a la automatización. A diferencia de la robotización industrial, que afectó principalmente a líneas de manufactura, la IA generativa apunta al núcleo del trabajo cognitivo.
Más allá de los despidos anunciados, la tendencia más silenciosa es la del congelamiento de contrataciones: empresas que no despiden masivamente pero tampoco reemplazan las vacantes, delegando esas tareas a herramientas de IA.
El impacto de esta tendencia tardará trimestres en verse reflejado en las estadísticas oficiales de empleo.
--------------------------------------------------------------------
Otras noticias en Urgente24
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa
Darío Wasserman, el marido de Pilar Ramírez: Las mamushkas de Karina Milei
No viene de Putin: Milei y los libertarios pierden a raudales su "capital simbólico"