La inteligencia artificial destruyó empleos: 52.000 despidos en el primer trimestre

image El patrón se repite en las grandes: redirigir recursos hacia IA mientras se achica la plantilla.

Entre las compañías que anunciaron reducciones en este período se destacan:

Meta Platforms — reestructuración orientada a eficiencia operativa con IA.

Oracle Corp. — consolidación de equipos técnicos en áreas automatizables.

Block Inc. (Jack Dorsey) — recortes mientras acelera inversión en infraestructura de IA.

Mercado laboral: baja contratación, bajos despidos… pero con matices

A pesar de los titulares, el mercado laboral estadounidense mantiene una dinámica que los economistas describen como de "baja contratación y bajos despidos". El total de anuncios de despidos en marzo cayó un 78% respecto del mismo mes del año anterior, y las intenciones de contratación casi se triplicaron frente a febrero.

image Los datos de ADP Research refuerzan la idea de que las nóminas privadas crecieron apenas 62.000 puestos en marzo, por segundo mes consecutivo con cifras moderadas.

Sin embargo, los planes de contratación en lo que va del año se ubican por debajo de los niveles de 2024, en línea con una demanda laboral que no termina de recuperar fuerza.

¿Significa esto que la IA está destruyendo el empleo a gran escala?

Aún no hay consenso. Lo que muestran los datos es una transformación selectiva: los roles más afectados son los de programación, análisis de datos y soporte técnico, donde los modelos de IA pueden automatizar tareas concretas. Los empleos que combinan juicio humano, creatividad o interacción directa con clientes muestran mayor resiliencia.

El debate de fondo es si este proceso generará empleos nuevos a la misma velocidad que destruye los existentes. Por ahora, los números del primer trimestre sugieren que la balanza se inclina hacia la sustitución.

Lo que viene: el riesgo para los trabajadores de oficina

Las cifras también reflejan una preocupación más amplia: la inteligencia artificial está empezando a impactar a los trabajadores de cuello blanco, históricamente considerados menos vulnerables a la automatización. A diferencia de la robotización industrial, que afectó principalmente a líneas de manufactura, la IA generativa apunta al núcleo del trabajo cognitivo.

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Más allá de los despidos anunciados, la tendencia más silenciosa es la del congelamiento de contrataciones: empresas que no despiden masivamente pero tampoco reemplazan las vacantes, delegando esas tareas a herramientas de IA.

El impacto de esta tendencia tardará trimestres en verse reflejado en las estadísticas oficiales de empleo.

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