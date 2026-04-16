Una nueva encuesta sobre la gestión de Javier Milei arrojó un dato revelador sobre la capacidad económica de los electores. En Córdoba, bastión electoral del oficialismo, más de 500 personas señalaron el día 20 como el nuevo “fin de mes”.
ZENTRIX
En bastión de Javier Milei, una encuesta reveló que el fin de mes llega el día 20
Una encuesta sobre la gestión de Javier Milei midió la capacidad del bolsillo en Córdoba. En las elecciones se impuso con amplio margen. El 77% no llega al 20.
El estudio, realizado por la consultora Zentrix, incluyó una pregunta titulada como “¿A qué fecha del mes llega usted con sus ingresos?”
El apartado arrojó un resultado general del 76,9% de los encuestados admitiendo problemas para completar el mes en términos económicos. Mientras tanto, el 23,1% aseguró haber llegado con solvencia al último día de los últimos meses.
Dentro de los que “no llegan”, Zentrix reveló que el 38,5% señaló el día 20 de cada mes como el límite desde lo económico con los ingresos actuales. En el extremo opuesto, el 6,5% aseguró capacidad de ahorros y gastos extra hasta el último día del ciclo mensual.
Además, el 41% de los encuestados calificó de manera negativa su situación económica personal. Mientras tanto, el 26,9% lo hizo de manera positiva, arrojando la mayor diferencia porcentual desde noviembre de 2025, justo después de la corrida cambiaria pre electoral.
A su vez, Zentrix monitoreó la confianza del público sobre los datos de inflación liberados recientemente por el INdEC. En ese sentido, los encuestados revelaron una alta desconfianza en el IPC actual, con un 74,6% considerando que la fórmula no revela los costos de vida reales.
Qué pasa con Javier Milei en Córdoba
Mientras tanto, el estudio enfocado en Córdoba reveló una variación de la imagen presidencial. Apoyado masivamente en 2023 y 2025, Milei constituyó en la provincia mediterránea uno de sus bastiones políticos y culturales.
En ese sentido, el estudio de Zentrix indicó una desaprobación del 53,4% a la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada. En contrapartida, el 39,3% aprobó la gestión libertaria en curso.
Respecto a la imagen presidencial en sí, acumuló un 35,5% de consideraciones positivas y 4,8% de consideraciones neutras o nulas. El negativo creció hasta 59,7%.
El estudio buscó contrastar con actores locales. En ese sentido, el monitoreo de la imagen presidencial fue analizada junto con la del gobernador Martín Llaryora, quien arrojó una imagen positiva del 47,5% y una negativa del 41,4%.
También fue incluido en el estudio el diputado y líder libertario en Córdoba, Gabriel Bornoroni. Según Zentrix, el empresario estacionero acumula un 29,4% de imagen positiva, un 40,8% de imagen negativa y un alto nivel de desconocimiento (28,3%).
Cabe recordar que en Córdoba, la estrategia electoral más reciente del oficialismo consistió en apoyar la candidatura del ahora diputado Gonzalo Roca en la imagen de Javier Milei. De esa manera, La Libertad Avanza logró imponer a un candidato desconocido venciendo por amplio margen la carrera encabezada por nada menos que Juan Schiaretti.
Qué es la consultora Zentrix
Se trata de una consultora conducida por Claudio Montiel, un profesional del comercio exterior encargado de la conducción de Estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El foco general de Zentrix, en consecuencia, se ha puesto sobre la evolución económica y distintos indicadores de actividad. Con un perfil político moderado, los trabajos han sido de utilidad en el ecosistema PyME, donde la transformación libertaria de la economía ha generado cambios de alto impacto.
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