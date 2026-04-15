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La guerra sube más la inflación en Argentina; fuertes frases en juicio por Maradona

La guerra de Medio Oriente afecta más a la inflación en Argentina; fuertes frases en primer día de juicio por Maradona; Plan de Open AI para subsidiar humanos.

15 de abril de 2026 - 18:44
Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Autor: JUAN VARGAS/ARCHIVO/NA
TRUMP IRÁN
La guerra de Donald Trump y Netanyahu contra Ir&aacute;n

La guerra de Donald Trump y Netanyahu contra Irán

1-Ah, pero la guerra!! ¿Por qué Medio Oriente le pega más a Argentina?

El presidente Javier Milei utilizó varias excusas para explicar la inflación del mes de marzo.

Dijo que el 3,4 % registrado obedeció al aumento del precio de la carne, a la labor de la oposición en el Congreso Nacional ya que habrían tratado de terminar con el superávit fiscal y, sobre todo, a la guerra en Medio Oriente que motivó una fuerte suba en el precio del barril de petróleo. Dijo que el 3,4 % registrado obedeció al aumento del precio de la carne, a la labor de la oposición en el Congreso Nacional ya que habrían tratado de terminar con el superávit fiscal y, sobre todo, a la guerra en Medio Oriente que motivó una fuerte suba en el precio del barril de petróleo.

Con excepción de Venezuela, Argentina volvió a liderar el ranking inflacionario de la región y acumula ya 10 meses seguidos de crecimiento en los índices de aumentos.

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Embed - ¿Carne, Congreso o Guerra? Las 3 razones de Milei para la inflación de marzo

2-La primera audiencia por el juicio sobre la muerte de Maradona dejó frases fuertes.

El fiscal de la causa Patricio Ferrari denunció: “Abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte. Fue víctima de un grupo de improvisados que no hizo nada para evitar su fallecimiento”.

“Sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final”.

La muerte de Diego Maradona fue a causa de una insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen pero nadie hizo nada por remediarlo. La muerte de Diego Maradona fue a causa de una insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen pero nadie hizo nada por remediarlo.

Embed - Juicio por la muerte de Maradona: Los detalles escalofriantes de la fiscalía

3-Open AI presentó su plan maestro para crear una "asignación universal"?

Como la Inteligencia Artificial va a pulverizar millones de trabajos en el corto plazo, la empresa propone subsidiar a los humanos que se queden sin funciones a cumplir.

Embed - ¿El fin del trabajo? OpenAI presenta su plan maestro para 2026

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