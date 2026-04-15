RESUMEN AUDIOVISUAL 15/4
La guerra sube más la inflación en Argentina; fuertes frases en juicio por Maradona
La guerra de Medio Oriente afecta más a la inflación en Argentina; fuertes frases en primer día de juicio por Maradona; Plan de Open AI para subsidiar humanos.
15 de abril de 2026 - 18:44
Con excepción de Venezuela, Argentina volvió a liderar el ranking inflacionario de la región y acumula ya 10 meses seguidos de crecimiento en los índices de aumentos.
“Sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final”.
3-Open AI presentó su plan maestro para crear una "asignación universal"?
Como la Inteligencia Artificial va a pulverizar millones de trabajos en el corto plazo, la empresa propone subsidiar a los humanos que se queden sin funciones a cumplir.