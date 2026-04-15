La guerra sube más la inflación en Argentina; fuertes frases en juicio por Maradona

Dijo que el 3,4 % registrado obedeció al aumento del precio de la carne, a la labor de la oposición en el Congreso Nacional ya que habrían tratado de terminar con el superávit fiscal y, sobre todo, a la guerra en Medio Oriente que motivó una fuerte suba en el precio del barril de petróleo. Dijo que el 3,4 % registrado obedeció al aumento del precio de la carne, a la labor de la oposición en el Congreso Nacional ya que habrían tratado de terminar con el superávit fiscal y, sobre todo, a la guerra en Medio Oriente que motivó una fuerte suba en el precio del barril de petróleo.