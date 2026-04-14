Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: Lo que hay que saber

image

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el nuevo proceso judicial, que comienza este lunes, se inicia desde cero luego de que el debate anterior fuera anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach.

El eje central de este nuevo juicio será analizar el rol del equipo médico que asistía a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre.

En este sentido, los imputados por la muerte del exfutbolista son:

Leopoldo Luque : neurocirujano y médico de cabecera, señalado como uno de los principales responsables por la acusación.

: neurocirujano y médico de cabecera, señalado como uno de los principales responsables por la acusación. Agustina Cosachov : responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.

: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa. Carlos Díaz : especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.

: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante. Nancy Forlini : encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud.

: encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud. Mariano Perroni : responsable del equipo de enfermeros.

: responsable del equipo de enfermeros. Pedro Di Spagna : encargado de supervisar la evolución general del paciente.

: encargado de supervisar la evolución general del paciente. Ricardo Almirón: integrante del equipo de asistencia diaria.

image

En esta ocasión, el juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Por su parte, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren volverán a representar al Ministerio Público, con el objetivo de sostener la acusación.

Para la fiscalía, existieron omisiones, falta de controles y decisiones médicas que habrían contribuido al desenlace fatal. Las defensas, en cambio, sostienen que el tratamiento fue consensuado y acorde al estado clínico del paciente.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves, desde las 10:00 hasta las 17:00, y se estima que el proceso se extenderá durante varias semanas hasta que el tribunal emita su veredicto.

Asimismo, las partes acordaron que, de una lista inicial de más de 200 testigos, finalmente sean 92 las personas que declaren durante el debate oral.

En cuanto a los familiares de Maradona, Dalma y Gianinna Maradona serán representadas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola; Diego Maradona Jr., por Eduardo Ramírez, Luis Casanova y Luis Rey; Jana Maradona, por Gustavo Pascual y Félix Linfante; Verónica Ojeda, en representación de Diego Fernando Maradona, contará con la asistencia letrada de Mauro Baudry y Marcelo Censori; mientras que las hermanas Ana, Rita y Nora Maradona estarán representadas por la querella encabezada por Pablo Jurado.

+ EN GOLAZO24

Temor en Boca por la situación de Miguel Merentiel en la previa del Superclásico

Terremoto en River por lo que dijeron sobre Franco Armani antes del Superclásico