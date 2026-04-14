El 25 de noviembre de 2020 quedó marcado como uno de los días más tristes para muchos argentinos, ya que en esa fecha falleció Diego Armando Maradona, considerado por muchos como uno de los ídolos más grandes e influyentes en la historia del país y una figura emblemática del fútbol mundial.
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Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: Lo que hay que saber
Luego del escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.
Luego de casi seis años, comienza el segundo juicio por la muerte del “Diez”, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades en su fallecimiento. Tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, el nuevo proceso judicial se inicia desde cero en busca de esclarecer definitivamente lo ocurrido.
Julieta Makintach y el primer juicio
Julieta Makintach, quien había sido designada como jueza para el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue destituida por unanimidad por el jury de Enjuiciamiento en medio de la polémica generada por su colaboración con el documental “Justicia divina”, centrado en el juicio oral y público por el fallecimiento del exfutbolista.
La magistrada también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos en el Poder Judicial, en una decisión que tuvo un fuerte impacto institucional y mediático.
Varios meses después de esta controversia, este martes 14 de abril comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades en su fallecimiento.
El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el nuevo proceso judicial, que comienza este lunes, se inicia desde cero luego de que el debate anterior fuera anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach.
El eje central de este nuevo juicio será analizar el rol del equipo médico que asistía a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre.
En este sentido, los imputados por la muerte del exfutbolista son:
- Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera, señalado como uno de los principales responsables por la acusación.
- Agustina Cosachov: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.
- Carlos Díaz: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.
- Nancy Forlini: encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud.
- Mariano Perroni: responsable del equipo de enfermeros.
- Pedro Di Spagna: encargado de supervisar la evolución general del paciente.
- Ricardo Almirón: integrante del equipo de asistencia diaria.
En esta ocasión, el juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Por su parte, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren volverán a representar al Ministerio Público, con el objetivo de sostener la acusación.
Para la fiscalía, existieron omisiones, falta de controles y decisiones médicas que habrían contribuido al desenlace fatal. Las defensas, en cambio, sostienen que el tratamiento fue consensuado y acorde al estado clínico del paciente.
Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves, desde las 10:00 hasta las 17:00, y se estima que el proceso se extenderá durante varias semanas hasta que el tribunal emita su veredicto.
Asimismo, las partes acordaron que, de una lista inicial de más de 200 testigos, finalmente sean 92 las personas que declaren durante el debate oral.
En cuanto a los familiares de Maradona, Dalma y Gianinna Maradona serán representadas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola; Diego Maradona Jr., por Eduardo Ramírez, Luis Casanova y Luis Rey; Jana Maradona, por Gustavo Pascual y Félix Linfante; Verónica Ojeda, en representación de Diego Fernando Maradona, contará con la asistencia letrada de Mauro Baudry y Marcelo Censori; mientras que las hermanas Ana, Rita y Nora Maradona estarán representadas por la querella encabezada por Pablo Jurado.
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