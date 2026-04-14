Terremoto en River por lo que dijeron sobre Franco Armani antes del Superclásico

Quien está actualmente a cargo del arco es Santiago Beltrán, que, más allá de algún partido puntual, ha cumplido con creces su función en la portería del club de Núñez.

En este contexto, sorprendió lo que se informó sobre Armani en la previa del Superclásico ante Boca Juniors. El periodista Gustavo Yarroch aseguró que, cuando el arquero esté diez puntos desde lo físico, volvería a ser titular.

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En la misma línea, el periodista Renzo Pantich señaló que esta información no surgió como un simple rumor en redes sociales, sino desde el propio River Camp, por lo que resulta altamente probable que así sea.

De esta manera, todo indica que Armani no volvería para los encuentros ante Boca ni frente a Red Bull Bragantino, aunque podría reaparecer en la titularidad de River a comienzos de mayo.

Lo que se le viene a River (Superclásico ante Boca)

Esta semana será una de las más importantes del año para River Plate por un motivo principal: el próximo domingo 19 de abril disputará el Superclásico ante Boca Juniors desde las 17:00 en el estadio Monumental.

Antes de ese encuentro, el equipo dirigido por Eduardo Coudet deberá afrontar la segunda fecha de la Copa Sudamericana frente a Carabobo FC. El partido se jugará el miércoles 15 de abril a las 21:30, también en condición de local, tal como establece el calendario oficial del torneo .

Para ese compromiso, no se descarta que el entrenador opte por rotar algunos jugadores con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo ante el Xeneize.

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Los partidos que le restan al club de Núñez en abril son:

River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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