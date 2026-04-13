Expulsión de Lisandro Martínez: le tiró del pelo a un rival y vio la roja

Era un escenario ideal ya que recibían, en el Old Trafford, a un débil rival: el Leeds, que merodea la zona baja de la tabla.

Pero el Leeds madrugó al gigante dormido. Al minuto 5 y al minuto 29, rápidamente se puso 2 a 0 arriba. El Manchester United logró ponerse a tiro con un gol de Casemiro en el segundo tiempo, pero no fue suficiente.

VIDEO: Por qué expulsaron a Lisandro Martínez

Todavía faltaba mucho para que termine el partido. El United perdía 2 a 0 pero aun quedaba tiempo para remontar la situación. Sin embargo, el defensor campeón del Mundo en Qatar 2022 se fue demasiado rápido.

Al minuto 56', Licha saltó a cabecear una pelota y forcejeó con Calvert-Lewin. No pudo, sin embargo, resistir a la tentación de tirar de su pelo. No fue una acción demasiada intensa. Martínez no llegó a agarrar de lleno el pelo de su rival.

Embed Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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El árbitro del encuentro, Paul Tierney, fue a revisar la jugada al VAR. Entendió que la intención del argentino era suficiente como para una expulsión directa. Lisandro Martínez vio la roja y se fue a las duchas.

¿Qué lesión tiene el Cuti Romero?

El Cuti Romero salió llorando en el partido del Tottenham el domingo pasado por Premier League. El cordobés sufrió un duro choque con su arquero, que impactó de lleno en su rodilla.

Las dudas asustaron a todos, puntualmente por su disponibilidad para el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Finalmente, tras los estudios de este lunes por la mañana, se confirmó que Romero tiene un traumatismo en su rodilla.

cuti romero barcelona tottenham real madrid atletico madrid Cuti Romero, lesionado Foto NA: ACTION IMAGES VIA REUTERS/PAUL CHILDS

Las noticias son buenas y malas al mismo tiempo. El lado bueno es que el Cuti no se rompió los ligamentos cruzados como se especulaba, lo que significa que si su recuperación es buena podrá llegar a la Copa del Mundo.

El lado malo es que el tiempo de recuperación le demandará lo que resta de tiempo hasta la próxima Copa del Mundo. En caso de sumarse a la cita mundialista, el futbolista llegará sin rodaje y con lo justo.

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