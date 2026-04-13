Lisandro Martínez se fue expulsado de una forma insólita en el partido entre Manchester United y Leeds por la Premier League. Este lunes, los Red Devils sufrieron una inesperada derrota pero, además, vieron cómo el defensor argentino recibió una tarjeta roja inesperada.
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Expulsión de Lisandro Martínez: le tiró del pelo a un rival y vio la roja
Lisandro Martínez no tuvo el regreso esperado en el Manchester United. El defensor argentino se fue expulsado por una insólita acción.
Lisandro Martínez volvió a jugar un partido para el Man. United luego de una lesión en el gemelo. El zaguero surgido en Defensa y Justicia había regresado en noviembre pasado a las canchas, luego de largos meses fuera por una rotura de ligamentos cruzados.
Futbolista clave para el equipo británico, mejor dicho para el plantel, Licha se ganó la titularidad rápidamente. Jugó todo noviembre y diciembre de 2025, y enero y algo de febrero de 2026. Hasta que, a principios de ese mes, tuvo una nueva lesión.
Estuvo gran parte de febrero y todo marzo recuperándose, y volvió esta tarde frente a Leeds.
Cómo salió Manchester United vs. Leeds por Premier League
No fue el regreso esperado para Lisandro Martínez. En realidad, no fue la tarde esperada para nadie del Manchester United. Los Red Devils, en tercer puesto de la Premier League, buscaban ganar para aferrarse a esa ubicación y aspirar a la UEFA Champions League de la temporada próxima.
Era un escenario ideal ya que recibían, en el Old Trafford, a un débil rival: el Leeds, que merodea la zona baja de la tabla.
Pero el Leeds madrugó al gigante dormido. Al minuto 5 y al minuto 29, rápidamente se puso 2 a 0 arriba. El Manchester United logró ponerse a tiro con un gol de Casemiro en el segundo tiempo, pero no fue suficiente.
VIDEO: Por qué expulsaron a Lisandro Martínez
Todavía faltaba mucho para que termine el partido. El United perdía 2 a 0 pero aun quedaba tiempo para remontar la situación. Sin embargo, el defensor campeón del Mundo en Qatar 2022 se fue demasiado rápido.
Al minuto 56', Licha saltó a cabecear una pelota y forcejeó con Calvert-Lewin. No pudo, sin embargo, resistir a la tentación de tirar de su pelo. No fue una acción demasiada intensa. Martínez no llegó a agarrar de lleno el pelo de su rival.
El árbitro del encuentro, Paul Tierney, fue a revisar la jugada al VAR. Entendió que la intención del argentino era suficiente como para una expulsión directa. Lisandro Martínez vio la roja y se fue a las duchas.
¿Qué lesión tiene el Cuti Romero?
El Cuti Romero salió llorando en el partido del Tottenham el domingo pasado por Premier League. El cordobés sufrió un duro choque con su arquero, que impactó de lleno en su rodilla.
Las dudas asustaron a todos, puntualmente por su disponibilidad para el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Finalmente, tras los estudios de este lunes por la mañana, se confirmó que Romero tiene un traumatismo en su rodilla.
Las noticias son buenas y malas al mismo tiempo. El lado bueno es que el Cuti no se rompió los ligamentos cruzados como se especulaba, lo que significa que si su recuperación es buena podrá llegar a la Copa del Mundo.
El lado malo es que el tiempo de recuperación le demandará lo que resta de tiempo hasta la próxima Copa del Mundo. En caso de sumarse a la cita mundialista, el futbolista llegará sin rodaje y con lo justo.