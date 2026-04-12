Cuti Romero es la mala noticia del día en la categoría de argentinos en Europa. El defensor del Tottenham sufrió lo que aparenta ser una durísima lesión que lo sacó de la cancha en el acto. El jugador salió caminando del campo, pero las imágenes fueron elocuentes: lloraba desconsoladamente.
HONESTIDAD BRUTAL
Desoladora confesión del DT del Tottenham por la lesión de Cuti Romero
La lesión del Cuti Romero sacudió al mundo del fútbol. A la Selección Argentina, al Tottenham y a su entrenador, Roberto De Zerbi.
La incidencia ocurrió este domingo por la mañana de Argentina, en el partido que Tottenham y Sunderland jugaron por la Premier League. Era un partido clave para los Spurs porque debían ganar para no quedar en zona de descenso.
El triunfo, sin embargo, fue para el rival. Tottenham perdió 1-0 y quedó penúltimo, siendo los últimos tres de la tabla de posiciones quienes bajan a la segunda categoría inglesa.
Es complejo el presente para el conjunto londinense, uno de los grandes que tiene la Premier League -integrante, de hecho, del Big Six-. Pero el andar errático ya desde el año pasado y un poco más lo han dejado en posiciones tan difíciles que, para muchos, ya no podrá salvarse del descenso.
Cuti Romero se lesionó la rodilla y salió llorando del partido
Como si fuera poco, Cuti Romero sufrió en el partido contra Sunderland una durísima lesión. Ocurrió al minuto 68 de partido, con el marcador ya en desventaja para su equipo. En una acción rápida y contundente, Cuti Romero terminó chocando con su arquero, Kinsky.
La colisión entre portero y defensor se provocó cuando el argentino quería cubrir la pelota de un delantero rival para que sea el arquero quien la agarre. Sin embargo, en medio de la fricción el delantero rival empujó a Romero a propósito y su rodilla impactó de lleno con la cabeza de su compañero.
Las duras palabras de Roberto De Zerbi por la lesión de Cuti Romero en Tottenham
El semblante de Roberto De Zerbi, flamante nuevo entrenador de los Spurs que llegó para tratar de cumplir la proeza de salvar al club del descenso, no era bueno tras el partido. Se lo veía algo abatido, preocupado.
Seguramente por la derrota, pero también por la lesión del Cuti Romero. Su declaración post partido lo mostró la preocupación que conlleva el caso.
"Otra cosa muy mala es la lesión de Romero. Vamos a ver en estos días, espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros", declaró.
Cuál es el parte médico del Cuti Romero (no oficial)
Aun no hay parte médico oficial del Tottenham, pero la jugada muestra claramente que el golpe fue en la rodilla. La preocupación: los ligamentos.
Distintas voces que cubren la actualidad de la Selección Argentina dieron algunas precisiones.
Gastón Edul dijo: "Cuti Romero tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis en los ligamentos para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue el golpe solamente. El dolor está ahí".
Verónica Brunati aportó: "Será sometido a estudios para determinar si existe una lesión en el ligamento colateral interno o si se trata únicamente de un traumatismo. El dolor persiste en la zona".
Cuti Romero, Selección Argentina y las dudas para el Mundial 2026
Quedan dos meses para el Mundial 2026 y el golpe en la rodilla del ex defensor de Belgrano de Córdoba preocupa a todos.
Por lo pronto, este lunes se hará los estudios pertinentes para determinar la gravedad de la lesión. El Cuti es una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni.
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