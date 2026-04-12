Desoladora confesión del DT del Tottenham por la lesión de Cuti Romero

Embed Le tengo PÁNICO a la rodilla derecha de Cuti Romero pic.twitter.com/qZRfCtMnWb — Pablo Gabriel (@PabloGabRPD) April 12, 2026

La colisión entre portero y defensor se provocó cuando el argentino quería cubrir la pelota de un delantero rival para que sea el arquero quien la agarre. Sin embargo, en medio de la fricción el delantero rival empujó a Romero a propósito y su rodilla impactó de lleno con la cabeza de su compañero.

Las duras palabras de Roberto De Zerbi por la lesión de Cuti Romero en Tottenham

El semblante de Roberto De Zerbi, flamante nuevo entrenador de los Spurs que llegó para tratar de cumplir la proeza de salvar al club del descenso, no era bueno tras el partido. Se lo veía algo abatido, preocupado.

Seguramente por la derrota, pero también por la lesión del Cuti Romero. Su declaración post partido lo mostró la preocupación que conlleva el caso.

"Otra cosa muy mala es la lesión de Romero. Vamos a ver en estos días, espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros", declaró.

Espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros Espero que no haya ningún problema importante porque es un jugador clave para nosotros

Cuál es el parte médico del Cuti Romero (no oficial)

Aun no hay parte médico oficial del Tottenham, pero la jugada muestra claramente que el golpe fue en la rodilla. La preocupación: los ligamentos.

Distintas voces que cubren la actualidad de la Selección Argentina dieron algunas precisiones.

Lionel-Scaloni-Selección-Argentina Lionel Scaloni, en vilo por la lesión del zaguero del Tottenham Autor: (Xinhua/Martín Zabala)/NA

Gastón Edul dijo: "Cuti Romero tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis en los ligamentos para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue el golpe solamente. El dolor está ahí".

Verónica Brunati aportó: "Será sometido a estudios para determinar si existe una lesión en el ligamento colateral interno o si se trata únicamente de un traumatismo. El dolor persiste en la zona".

Cuti Romero, Selección Argentina y las dudas para el Mundial 2026

Quedan dos meses para el Mundial 2026 y el golpe en la rodilla del ex defensor de Belgrano de Córdoba preocupa a todos.

Cuti-Romero-Seleccion-Argentina.Urgente24.jpg Romero, en duda para la Copa del Mundo FOTO NA: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN

Por lo pronto, este lunes se hará los estudios pertinentes para determinar la gravedad de la lesión. El Cuti es una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni.

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