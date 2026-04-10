Alejandro Garnacho fue una estrella en ascenso a los 17 años, hace ya 4 temporadas, y si bien se lo veía como el futuro de la Selección Argentina su caída en el rendimiento, debido factores externos, hizo que se alejara de los planes de Lionel Scaloni.
POLEMICAS DECLARACIONES
Sacude la Scaloneta: Alejandro Garnacho rompió el silencio y dejó en la mira a Lionel Scaloni
Alejandro Garnacho lanzó críticas inesperadas contra el DT campeón del mundo y encendió una interna que parecía impensada en la Scaloneta.
Pero el jugador dejó entrever en una entrevista con ESPN, que le hicieron una promesa desde la Selección Argentina, pero no la cumplieron, y con eso le tiró un palo a Lionel Scaloni. ¿Estará arrepentido de haberle dicho que no a España?
Alejandro Garnacho y la indirecta a Lionel Scaloni
Alejandro Garnacho habló con ESPN de todo un poco pero el momento tenso llegó cuando le preguntaron por su elección de la Selección Argentina por sobre la española, ya que el jugador es nacido en Madrid y no había visitado Argentina hasta que fue citado por Lionel Scaloni.
El delantero del Chelsea dijo lo siguiente: “Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio y dijeron que iba a ser importante en el futuro.”
Al final de esta declaración deja en claro que en la Selección Argentina (Lionel Scaloni) le dijeron que iba a ser importante para el futuro, y hoy ni siquiera es citado, además, lo más probable es que se quede afuera del Mundial 2026, y teniendo en cuenta que estuvo a punto de ir al de 2022, esto se puede considerar un fracaso para él.
¿Por qué Scaloni prometió algo que no podía asegurar?
Lo primero que hay que aclarar del porque Alejandro Garnacho eligió Argentina son dos cosas. Primero que el hecho de que esté Messi hace que se haya convencido más rápido, y segundo el título de Qatar 2022 terminó siendo lo que lo terminó de convencer. Sino no se entiende porque eligió a un país que ni conocía.
Además de esto, su madre, que es argentina, se fue del país con 8 años, o sea, ni ella se debe sentir argentina, por eso Messi y el título de Qatar 2022 convencieron al futbolista del Chelsea, ya que anteriormente había jugado en las juveniles de España.
Ahora la otra pregunta es, ¿Cómo puede ser tan negligente un entrenador de prometer algo si no vio antes el rendimiento del futbolista en la selección? Con esto queremos decir que está bien que no lo cite, porque está en un nivel bajo, y además nunca rindió en la Selección Argentina.
En los partidos que jugó no dio la talla y la camiseta le peso bastante. Entonces porque Scaloni no esperó a ver esto antes de decirle que iba a ser importante para la selección, no todos los jugadores rinden igual en sus clubes que en sus selecciones.
Por eso si ahora Garnacho está enojado algo de razón tiene, porque le prometieron algo que no cumplieron y se quedó sin la chance de defender los colores de España por esta sobrevalorada que se le dio al futbolista apenas surgió del Manchester United.
Lo cierto es que ahora Alejandro Garnacho no le quedará otra que levantar en este tiempo el nivel para ser considerado por Scaloni, no hablar de más ya que una pelea con el entrenador lo dejaría afuera mientras el este en el banco de la selección, o en su defecto esperar un fracaso del equipo nacional para que se aleje Scaloni y así tener una nueva chance con nuevo entrenador.
+ de Golazo24
Pelota de Champions League: Nike busca desplazar a Adidas tras 25 años de dominio
Alejandro Garnacho reveló la verdad de su futuro en medio de los rumores de River
La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca