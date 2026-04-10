Sacude la Scaloneta: Alejandro Garnacho rompió el silencio y dejó en la mira a Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni fue negligente al prometerle algo a Garnacho que no sabía si iba a cumplir.

¿Por qué Scaloni prometió algo que no podía asegurar?

Lo primero que hay que aclarar del porque Alejandro Garnacho eligió Argentina son dos cosas. Primero que el hecho de que esté Messi hace que se haya convencido más rápido, y segundo el título de Qatar 2022 terminó siendo lo que lo terminó de convencer. Sino no se entiende porque eligió a un país que ni conocía.

Además de esto, su madre, que es argentina, se fue del país con 8 años, o sea, ni ella se debe sentir argentina, por eso Messi y el título de Qatar 2022 convencieron al futbolista del Chelsea, ya que anteriormente había jugado en las juveniles de España.

Ahora la otra pregunta es, ¿Cómo puede ser tan negligente un entrenador de prometer algo si no vio antes el rendimiento del futbolista en la selección? Con esto queremos decir que está bien que no lo cite, porque está en un nivel bajo, y además nunca rindió en la Selección Argentina.

En los partidos que jugó no dio la talla y la camiseta le peso bastante. Entonces porque Scaloni no esperó a ver esto antes de decirle que iba a ser importante para la selección, no todos los jugadores rinden igual en sus clubes que en sus selecciones.

Por eso si ahora Garnacho está enojado algo de razón tiene, porque le prometieron algo que no cumplieron y se quedó sin la chance de defender los colores de España por esta sobrevalorada que se le dio al futbolista apenas surgió del Manchester United.

Lo cierto es que ahora Alejandro Garnacho no le quedará otra que levantar en este tiempo el nivel para ser considerado por Scaloni, no hablar de más ya que una pelea con el entrenador lo dejaría afuera mientras el este en el banco de la selección, o en su defecto esperar un fracaso del equipo nacional para que se aleje Scaloni y así tener una nueva chance con nuevo entrenador.

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