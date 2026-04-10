Ander Herrera encendió el Superclásico. A poco más de una semana para que Boca visite el Monumental, el vasco figura del Xeneize concedió una entrevista donde habló de los hinchas de River y soltó una frase que rápidamente rebotó en redes y generó la bronca de todo el pueblo Millonario.
CALENTÓ EL SUPERCLÁSICO
La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca
A días del Superclásico, Ander Herrera soltó una frase polémica. ¿Qué dijo contra los hinchas de River?
Si bien Boca se enfrentará este sábado a Independiente, un partido más que importante por el rival en sí y por lo que significaría un triunfo a pocas fechas de terminar la fase regular del Torneo Apertura, ya se empieza a sentir el aroma del Superclásico que se jugará la próxima semana en el Monumental y el que se encargó de encender la mecha fue Ander Herrera.
En una entrevista con el canal de YouTube “El Boro”, Ander Herrera quiso valorar la pasión de los hinchas de Boca en La Bombonera y al hacerlo le tiró un dardo directo a River y el clima que se vive en el Monumental, apenas unos días antes de que el Xeneize deba pisar el Antonio Vespucio Liberti para afrontar el Superclásico.
¿Qué dijo Ander Herrera?
“Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca cargan a los de River. En Boca se respeta mucho al hincha de toda la vida, el abuelo con el hijo, con el nieto. Vas a la cancha a disfrutar de tu equipo y no pierdes el tiempo con el teléfono y entonces así se crea una esencia de fútbol de verdad”, afirmó Ander Herrera.
Al mismo tiempo, el mediocampista de Boca hizo un análisis a nivel global. “El otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu grabando todo. Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí no me gusta. A mí me gusta que el abuelo vaya con el nieto a la tribuna, que se pongan de pie, que canten. Yo crecí de esa manera y a mí me gusta el fútbol así”, sentenció.
Lógicamente la frase de Ander Herrera no hace más que ponerle pimienta al Superclásico que se avecina y no parece casualidad que su frase se de justo unos días antes de la visita de Boca a la casa de River.
Superclásico clave para River y Boca
El Superclásico llega en un momento importante tanto para River como para Boca. El Xeneize está en su mejor momento futbolístico, con una base sólida, y ahora buscará dar un salto de calidad frente a rivales de mucho peso. Primero recibirá a Independiente en La Bombonera este sábado, luego jugará contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y finalmente visitará al Millonario en el Monumental.
River está en un proceso de construcción de la mano de Eduardo Coudet, quien hasta el momento no perdió desde que asumió como entrenador del Millonario. Ahora se vienen pruebas de fuego importantísimas para Chacho ya que visitará a Racing el próximo domingo, luego recibirá a Carabobo por la Copa Sudamericana y se verá frente a frente contra Boca de local.
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