La frase picante de Ander Herrera que enfureció a River y festejó todo Boca

Lógicamente la frase de Ander Herrera no hace más que ponerle pimienta al Superclásico que se avecina y no parece casualidad que su frase se de justo unos días antes de la visita de Boca a la casa de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2042606777796063696&partner=&hide_thread=false #AnderHerrera, con @pabloespinosa11 en 'El Boro' dijo lo que todos sabíamos: los de nuñez/belgrano son 'la banda del tiktok'.pic.twitter.com/F0AEAsen65 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 10, 2026

Superclásico clave para River y Boca

El Superclásico llega en un momento importante tanto para River como para Boca. El Xeneize está en su mejor momento futbolístico, con una base sólida, y ahora buscará dar un salto de calidad frente a rivales de mucho peso. Primero recibirá a Independiente en La Bombonera este sábado, luego jugará contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y finalmente visitará al Millonario en el Monumental.

River está en un proceso de construcción de la mano de Eduardo Coudet, quien hasta el momento no perdió desde que asumió como entrenador del Millonario. Ahora se vienen pruebas de fuego importantísimas para Chacho ya que visitará a Racing el próximo domingo, luego recibirá a Carabobo por la Copa Sudamericana y se verá frente a frente contra Boca de local.

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