Lo saben en River: Armani ya confirmó su futuro tras la oferta de Atlético Nacional

¿Cuándo se iría Franco Armani de River?

El contrato de Armani con River termina en diciembre y parece que ese sí será el punto final de su carrera en el Millonario, un ciclo más que exitoso que comenzó en 2018 y que lo tuvo como una fija en el arco hasta este 2026 donde una lesión inesperada lo alejó de las canchas. Con esto, todo indica que Atlético Nacional deberá esperar al 2027 para llevar a su gran ídolo.

Mientras tanto, Franco Armani solamente piensa en su recuperación. En las últimas horas el arquero realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde dejó un mensaje más que optimista: “Volviendo”, escribió el Pulpo acompañando unas imágenes suyas realizando trabajos de campo. El alta médica parece estar cada vez más cerca y una vez que la tenga empezará a pelear con Beltrán por ser el arquero titular de River.

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