Franco Armani sigue sin atajar en River y ahora se convirtió en noticia por los últimos rumores sobre su futuro. Desde Colombia aseguraron que Atlético Nacional de Medellín viene a la carga por el Pulpo para llevárselo en el mes de junio y ante esto el Pulpo ya tomó una postura clara y marcó cuál es su deseo.
¿VUELVE A COLOMBIA?
Lo saben en River: Armani ya confirmó su futuro tras la oferta de Atlético Nacional
En medio de las dudas sobre su futuro, Franco Armani se decidió. ¿Se queda en River o vuelve a Atlético Nacional en junio?
Está claro que el 2026 de Armani está siendo uno de los peores años de su carrera al menos por lo que viene viviendo en este semestre. El Pulpo comenzó la pretemporada con River más que ilusionado pero rápidamente una lesión muscular en el sóleo derecho empezó a relegarlo. La situación se volvió más compleja debido a un problema bastante severo en el tendón de Aquiles de la pierna derecha.
Lo que comenzó siendo una ausencia que solamente iba a durar un mes ahora se transformó en una baja de más de 4 meses para River, interrumpido por lo que fueron los 45 minutos de Armani como titular ante Vélez donde no pudo aguantar y terminó siendo reemplazado por Santiago Beltrán en el entretiempo. Ahora ya se empieza a hablar del futuro del Pulpo, que es seguido de cerca por un club donde es ídolo.
Fue el medio Diario El Cesar de Colombia el que confirmó que Atlético Nacional de Medellín tiene intenciones de repatriar a Franco Armani en el mes de junio. Hoy en día con el enorme nivel que viene mostrando Santiago Beltrán parece improbable que vaya a dejar la titularidad en River y ante este escenario el club cafetero quiere aprovechar para llevar a uno de los ídolos más grandes de su historia.
Franco Armani elije quedarse en River
El caso es que la situación no es para nada sencilla para Atlético Nacional ya que Franco Armani hoy en día no tiene intenciones de marcharse de River en medio de la temporada. Está claro que nadie puede asegurarle que recuperará la titularidad en el Millonario para el segundo semestre, mucho menos con el nivel que viene mostrando Beltrán, pero de todas maneras quiere quedarse en el Millonario.
¿Cuándo se iría Franco Armani de River?
El contrato de Armani con River termina en diciembre y parece que ese sí será el punto final de su carrera en el Millonario, un ciclo más que exitoso que comenzó en 2018 y que lo tuvo como una fija en el arco hasta este 2026 donde una lesión inesperada lo alejó de las canchas. Con esto, todo indica que Atlético Nacional deberá esperar al 2027 para llevar a su gran ídolo.
Mientras tanto, Franco Armani solamente piensa en su recuperación. En las últimas horas el arquero realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde dejó un mensaje más que optimista: “Volviendo”, escribió el Pulpo acompañando unas imágenes suyas realizando trabajos de campo. El alta médica parece estar cada vez más cerca y una vez que la tenga empezará a pelear con Beltrán por ser el arquero titular de River.
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