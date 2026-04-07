River está atravesando un buen momento bajo la conducción de Eduardo Coudet como entrenador. Más allá de la seguidilla de victorias que está obteniendo el Millonario hay un foco de preocupación grande puesto en Franco Armani. Finalmente se supo la verdadera razón por la que el Pulpo se mantiene alejado de las canchas.
SIGUE SIN JUGAR
Se reveló la verdad: ¿Por qué Franco Armani no ataja en River?
Franco Armani sigue sin atajar en River y surgieron las dudas. ¿Cuáles son las razones detrás de su ausencia y cómo sigue el plan de cara al futuro?
El 2026 no comenzó de la mejor manera para Armani. Desde el comienzo de la pretemporada de River en San Martín de Los Andes el arquero se encuentra padeciendo una lesión que no lo deja en paz. Primero sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y esto derivó en una dolencia prolongada en el tendón de Aquiles de la misma pierna.
Parecía que en cuestión de semanas iba a estar disponible pero la realidad es que pese a sus esfuerzos Armani no logró sumar más que 45 minutos frente a Vélez, un encuentro donde se esforzó al máximo para estar presente ante un momento de crisis de River y de Marcelo Gallardo. Los días pasan, el Pulpo sigue sin entrenarse con normalidad y ahora se sabe cuál es el motivo.
¿Cuál es el riesgo que corre Franco Armani?
Según informó Narella Senra en DSports Radio, Armani está transitando una lesión que puede dejarlo al borde del retiro. “Armani no ataja para evitar que se le corte el tendón de Aquiles”, aseguró la cronista. Es que la tendinopatía que tiene al arquero afuera de las canchas es tan severa que puede transformarse en una lesión incluso peor.
Un esfuerzo mal hecho puede derivar en que el tendón de Aquiles derecho de Armani se corte y con casi 40 años es una lesión que prácticamente lo dejaría al borde del retiro. Por esta razón la decisión que tomó el Pulpo en conjunto con el cuerpo médico de River es frenar y llevar a cabo un tratamiento con células madre para recomponer la zona, además de fortalecer musculatura.
La idea es que Armani esté en plenitud recién para el segundo semestre de este 2026 ya que luego de recibir el alta que arquero debe realizar una pretemporada donde no se descarta incluso que empiece a sumar minutos en Reserva. Lo que se verá luego es si recupera su lugar como titular o Eduardo Coudet sigue apostando por Santiago Beltrán que partido a partido demuestra estar en un gran momento.
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