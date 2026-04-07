Se reveló la verdad: ¿Por qué Franco Armani no ataja en River?

Parecía que en cuestión de semanas iba a estar disponible pero la realidad es que pese a sus esfuerzos Armani no logró sumar más que 45 minutos frente a Vélez, un encuentro donde se esforzó al máximo para estar presente ante un momento de crisis de River y de Marcelo Gallardo. Los días pasan, el Pulpo sigue sin entrenarse con normalidad y ahora se sabe cuál es el motivo.