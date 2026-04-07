El mercado de pases se empieza a mover con fuerza para River pensando en el mes de junio. Pensando en sumar nombres de calidad el que aparece nuevamente en el radar del Millonario es Ángel Correa, quien ahora se encuentra en Tigres de México. Finalmente se supo cuál es la idea que tiene el Campeón del Mundo.
¿VIENE?
Ángel Correa confirmó su decisión ante la oferta de River
River volvió a mostrarse intersado en Ángel Correa y el delantero, actualmente en Tigres de México, tomó una determinación.
Durante los últimos días el nombre que más fuerte había empezado a sonar para reforzar el ataque de River era Giovanni Simeone. Se sabe que Eduardo Coudet quiere a un centrodelantero puro y es por eso que el Cholito aparece como una opción más que potable. Pero el Millonario va por más y ahora apunta nuevamente a Ángel Correa.
“River tiene en sus planes a Ángel Correa para el próximo mercado de pases. Hubo Sondeos para conocer las pretensiones del delantero campeón del mundo, pero no es sencillo: su contrato con Tigres de México rige hasta el 30 de junio de 2030”, afirmó el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X. De todas maneras hay un factor importante en esta historia.
Ángel Correa, dispuesto a escuchar a River
Matías Cabezas se refirió al nuevo interés de River por Correa y detalló: “Es del gusto de Coudet y el jugador evaluaría la posibilidad de regresar a la Argentina”. De esta manera Angelito parece estar con ganas de regresar al país o al menos está listo para escuchar una oferta del Millonario, sabiendo que se convertiría en una pieza angular del proyecto deportivo.
Ángel Correa dejó Atlético de Madrid hace tan solo un año para convertirse en refuerzo de Tigres y la realidad es que su rendimiento está siendo superlativo en la liga mexicana. Desde el entorno del jugador afirman por lo bajo que su idea es buscar un desafío deportivo más interesante y la chance de llegar a River, un gigante de Sudamérica, es más que seductor.
Claro está que en esta historia pesa y mucho el factor económico y no es menor que Tigres tiene a Correa como uno de los mejores pagos de la liga mexicana. Se sabe que desde la llegada de Stéfano Di Carlo a la presidencia de River se buscó bajar mucho el gasto en salarios, por lo que habrá que ver si el delantero acepta bajar sus pretensiones para ponerse la camiseta de La Banda.
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