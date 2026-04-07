Ángel Correa confirmó su decisión ante la oferta de River

Claro está que en esta historia pesa y mucho el factor económico y no es menor que Tigres tiene a Correa como uno de los mejores pagos de la liga mexicana. Se sabe que desde la llegada de Stéfano Di Carlo a la presidencia de River se buscó bajar mucho el gasto en salarios, por lo que habrá que ver si el delantero acepta bajar sus pretensiones para ponerse la camiseta de La Banda.

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