Zaniratto aseguró que en Gimnasia falta coherencia y tiró contra el presidente

"Me duele irme porque creo que le podía dar mucho más. Que podíamos revertir la situación porque el plantel está muy bien, porque los jugadores están muy bien", aseguró el ex entrenador Tripero.

Lucas Blondel Lucas Blondel puso el 2-0 en el triunfo de Huracán sobre GELP FOTO NA:@LigaAFA

Zaniratto aseguró que se quedó con "un poco de bronca por cómo se manejaron las cosas. Pero son decisiones. Los dirigentes tomaron esta decisión. Las formas podrían haber sido diferentes".

Las formas podrían haber sido diferentes Las formas podrían haber sido diferentes

Luego se refirió a la necesidad de "coherencia" que exigió en esa historia de Instagram. "No es solo la CD sino todo el entorno. Mi club lo conozco desde muchos aspectos, no solo los dirigentes. Para crecer tenemos que entender dónde estamos parados porque se piden cosas que no son coherentes. Yo quiero ser campeón de la Libertadores, pero ni siquiera la estamos jugando. Tenemos que entenderlo para trazarnos objetivos y que esos objetivos sean claros".

Zaniratto cargó contra el presidente de Gimnasia: "No habló conmigo"

Después dejó mal parado a Carlos Anacleto, presidente de la institución, por no haber ni aparecido en su rescisión de contrato. "El director deportivo me comunicó la decisión. El presidente no habló conmigo. Yo me fui de Estancia Chica saludando a todos. Psicólogos, cocineras... el presidente no se fue a despedir. No hubo contacto. A mí me sorprendió también la decisión pero eso es más una actitud de ellos".

+ de Golazo24