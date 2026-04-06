Fernando Zaniratto dio explicaciones sobre el picante posteo que subió a sus redes sociales tras haber sido despedido como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El DT fue echado del Lobo tras la derrota ante Huracán por 3-0, en la fecha pasada del Torneo Apertura 2026.
"ENTENDER DÓNDE ESTAMOS PARADOS"
Zaniratto aseguró que en Gimnasia falta coherencia y tiró contra el presidente
Fernando Zaniratto explicó por qué pide coherencia a Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de haber sido despedido por la dirigencia.
A pesar de la buena campaña hecha el año pasado -llegó a semifinales del Clausura- y de un buen comienzo de este 2026, la dirigencia de Gimnasia entendió que los últimos tres resultados del Lobo -tres derrotas al hilo, frente a Ind. Rivadavia, Atlético Tucumán y el mencionado Huracán-, eran motivo suficiente para rescindir el contrato del técnico.
Para Zaniratto fue absolutamente sorpresiva la decisión. Por eso, subió algunas historias en su Instagram para hacer un descargo y despedirse. Allí decía, entre otras cosas: "Hoy me invade una tristeza inexplicable. Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos sextos; perdimos y ciclo cumplido. ¿Este es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Se que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia por favor".
Horas después, aclaró en DSports Radio porqué escribió lo que escribió.
El descargo de Fernando Zaniratto: "Le podía dar mucho más a Gimnasia"
"La tristeza de irme del lugar que amo, que estuve muchísimos años en diferentes etapas. Como jugador, entrenador del fútbol infantil, de Reserva, y en este periodo como entrenador de Primera", dijo.
"Me duele irme porque creo que le podía dar mucho más. Que podíamos revertir la situación porque el plantel está muy bien, porque los jugadores están muy bien", aseguró el ex entrenador Tripero.
Zaniratto aseguró que se quedó con "un poco de bronca por cómo se manejaron las cosas. Pero son decisiones. Los dirigentes tomaron esta decisión. Las formas podrían haber sido diferentes".
Luego se refirió a la necesidad de "coherencia" que exigió en esa historia de Instagram. "No es solo la CD sino todo el entorno. Mi club lo conozco desde muchos aspectos, no solo los dirigentes. Para crecer tenemos que entender dónde estamos parados porque se piden cosas que no son coherentes. Yo quiero ser campeón de la Libertadores, pero ni siquiera la estamos jugando. Tenemos que entenderlo para trazarnos objetivos y que esos objetivos sean claros".
Zaniratto cargó contra el presidente de Gimnasia: "No habló conmigo"
Después dejó mal parado a Carlos Anacleto, presidente de la institución, por no haber ni aparecido en su rescisión de contrato. "El director deportivo me comunicó la decisión. El presidente no habló conmigo. Yo me fui de Estancia Chica saludando a todos. Psicólogos, cocineras... el presidente no se fue a despedir. No hubo contacto. A mí me sorprendió también la decisión pero eso es más una actitud de ellos".