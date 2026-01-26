El Torneo Apertura 2026 ya se cargó a un DT: técnico echado en apenas 2 fechas

G_n5X_eWwAASp9N Oldrá, sin club @InstitutoACC

"Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional".