El Torneo Apertura 2026 ya se cargó a un DT: técnico echado en apenas 2 fechas

El Torneo Apertura 2026 recién comienza pero no espera a nadie. Instituto es el primer equipo de la Liga Profesional de Fútbol sin entrenador.

26 de enero de 2026 - 20:01
Instituto, sin DT en el Torneo Apertura 2026

Instituto se quedó sin entrenador. El conjunto cordobés rescindió el contrato de Daniel Oldrá, su entrenador hasta esta tarde, luego de que el equipo perdiera en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 ante Platense. El puesto de DT en el fútbol argentino, una picadora de carne.

2026_01_260126850
La frase, "picadora de carne", es tan trillada como gráfica. Una máquina funcionando con intensidad y velocidad, con una cuchilla tan filosa como para cortar lo que tenga por delante. El Torneo Apertura 2026, en su inicio, ya le rindió honor.

El Gato Oldrá, la primera ¿y única? víctima del Torneo Apertura 2026

Daniel Oldrá dejó de ser el técnico de Instituto este lunes, tras la derrota de la Gloria ante el Calamar por 2-1. Apenas dos fechas del Torneo Apertura 2026 y ya hay un entrenador despedido. En la primera fecha, los cordobeses habían caído frente a Vélez de local.

G_n5X_eWwAASp9N
"Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional".

La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador

Captura de pantalla (330)
El Gato, de reconocida trayectoria al frente de Godoy Cruz, había dejado el Tomba para sumarse al frente de la Gloria en abril de 2025. Dirigió 22 partidos, cosechó 4 victorias y 9 derrotas, con 8 empates.

