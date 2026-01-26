Instituto se quedó sin entrenador. El conjunto cordobés rescindió el contrato de Daniel Oldrá, su entrenador hasta esta tarde, luego de que el equipo perdiera en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 ante Platense. El puesto de DT en el fútbol argentino, una picadora de carne.
El Torneo Apertura 2026 ya se cargó a un DT: técnico echado en apenas 2 fechas
El Torneo Apertura 2026 recién comienza pero no espera a nadie. Instituto es el primer equipo de la Liga Profesional de Fútbol sin entrenador.
La frase, "picadora de carne", es tan trillada como gráfica. Una máquina funcionando con intensidad y velocidad, con una cuchilla tan filosa como para cortar lo que tenga por delante. El Torneo Apertura 2026, en su inicio, ya le rindió honor.
El Gato Oldrá, la primera ¿y única? víctima del Torneo Apertura 2026
Daniel Oldrá dejó de ser el técnico de Instituto este lunes, tras la derrota de la Gloria ante el Calamar por 2-1. Apenas dos fechas del Torneo Apertura 2026 y ya hay un entrenador despedido. En la primera fecha, los cordobeses habían caído frente a Vélez de local.
"Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional".
La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador
El Gato, de reconocida trayectoria al frente de Godoy Cruz, había dejado el Tomba para sumarse al frente de la Gloria en abril de 2025. Dirigió 22 partidos, cosechó 4 victorias y 9 derrotas, con 8 empates.
