Robert Moreno, ex DT de España, se defiende tras ser acusado de usar ChatGPT

Las acusaciones también alcanzaron al mercado de pases. Orlov sostuvo que la inteligencia artificial habría influido en la elección de refuerzos, y puso como ejemplo el fichaje del delantero kazajo Artur Shushenachev. Según su versión, Moreno habría cargado datos de distintos candidatos en ChatGPT (extraídos de plataformas de scouting) y el sistema habría señalado a Shushenachev como la mejor opción, lo que terminó inclinando la balanza en su contratación.

Ese cúmulo de situaciones fue presentado por el exdirigente como una de las razones que deterioraron la relación interna en el club y expusieron al entrenador, dando origen a una polémica que, meses después de su salida, volvió a instalarse con fuerza y obligó a Moreno a salir públicamente a desmentir los hechos.

Robert Moreno Sochi Fc Robert Moreno, durante su etapa como entrenador del FC Sochi, en el fútbol ruso.

La defensa de Moreno y la aclaración sobre su salida del Sochi

Frente a la repercusión de las acusaciones, Robert Moreno decidió hablar públicamente y rechazar de plano la versión que lo vincula al uso de ChatGPT. En una carta publicada en el diario Marca, el entrenador fue categórico al negar que la inteligencia artificial haya tenido incidencia en la preparación de partidos, la elección de alineaciones o la incorporación de jugadores.

Moreno sostuvo que, como cualquier cuerpo técnico moderno, utiliza herramientas de análisis de datos y video para organizar información, pero remarcó que las decisiones deportivas siempre fueron humanas y consensuadas dentro del staff. “Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores”, afirmó, y aclaró que presentar el funcionamiento interno del equipo como una dinámica dominada por la inteligencia artificial “no es cierto y simplifica una realidad mucho más compleja”.

El entrenador también se refirió puntualmente al fichaje del delantero Artur Shushenachev, uno de los ejemplos citados por Andrey Orlov. Según explicó, la llegada del jugador respondió a un proceso habitual de scouting liderado por la dirección deportiva del club y validado deportivamente por el cuerpo técnico, y no a una recomendación algorítmica. Incluso recordó que el futbolista tuvo participación y goles antes de sufrir una lesión que condicionó su continuidad.

Por último, Moreno fue enfático al despegar su salida del FC Sochi de esta polémica. Aseguró que su desvinculación se produjo de común acuerdo, en un contexto de resultados irregulares y diferencias en la planificación deportiva, algo habitual en el fútbol profesional. En ese sentido, negó haber sido despedido por el supuesto uso de ChatGPT y subrayó que “la fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida”, remarcando además que no existe ningún comunicado oficial del FC Sochi que respalde esa versión.

Con esa aclaración, el técnico buscó cerrar el debate y preservar su trayectoria, dejando en claro que, más allá del ruido mediático, su salida del fútbol ruso no estuvo relacionada con la inteligencia artificial, sino con decisiones deportivas y contextuales propias del cargo.

--------------------

+ de Golazo24:

Barcelona: Increíble confesión de Laporta: "Eligió irse al PSG"

Gracias a Montiel, River Plate venció a Barracas y arrancó el 2026 con una sonrisa

Lanús, 3er. triunfo visitante; y Estudiantes LP empató pese a 1 jugador más

Independiente, renovado de ilusiones, recibe al Estudiantes campeón de Domínguez: Hora, TV y formaciones