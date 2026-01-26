Explota una polémica en el seno del fútbol ruso. Robert Moreno, ex entrenador de la selección española y con pasos por clubes como el AS Monaco, el Granada CF y el FC Sochi, fue acusado públicamente de haber utilizado ChatGPT como herramienta central para tomar decisiones deportivas durante su etapa en Rusia. Ante la repercusión del caso, el técnico salió a defenderse y negó de forma categórica esas versiones.
ESCÁNDALO EN EL FÚTBOL RUSO
Robert Moreno, ex DT de España, se defiende tras ser acusado de usar ChatGPT
El entrenador catalán negó haber utilizado inteligencia artificial para tomar decisiones deportivas en su paso por el FC Sochi y habló de versiones falsas.
Las acusaciones surgieron a partir de declaraciones de Andrey Orlov, exdirector general del club, quien aseguró que Moreno habría recurrido de manera sistemática a la inteligencia artificial para diseñar entrenamientos, definir formaciones e incluso intervenir en la elección de refuerzos. El señalamiento apuntó directamente a su paso por el equipo de la costa rusa, que compite en la primera división del país, una liga que permanece aislada de las competiciones europeas como consecuencia del conflicto bélico con Ucrania.
Frente al impacto de esas versiones, el entrenador catalán, ex ayudante de Luis Enrique, decidió responder a través de medios españoles y dar la cara públicamente. Allí rechazó las acusaciones, habló de informaciones falsas y sostuvo que su salida del club se produjo de común acuerdo, en un contexto deportivo complejo, desligándose por completo del supuesto uso de IA como herramienta decisoria.
ChatGPT en el vestuario: las acusaciones que detonaron el escándalo
Las versiones que sacudieron al fútbol ruso salieron de la boca de Andrey Orlov, exdirector general del FC Sochi, quien apuntó directamente contra Moreno y su supuesto uso excesivo de inteligencia artificial en la gestión del equipo. En una entrevista con medios locales, Orlov aseguró que ChatGPT se había convertido en una herramienta central para el entrenador español, no solo para organizar información, sino también para definir rutinas de trabajo, planificación deportiva y toma de decisiones clave.
Según relató el exdirigente, uno de los episodios más llamativos ocurrió durante la preparación de un largo viaje hacia Jabárovsk, en el extremo oriental de Rusia. De acuerdo con su testimonio, el plan elaborado a partir de sugerencias de ChatGPT indicaba que los futbolistas debían permanecer 28 horas sin dormir para adaptarse al trayecto y al cambio horario. “Le pregunté cuándo iban a dormir los jugadores”, contó Orlov, quien afirmó que, aun después de corregir parámetros, el cuerpo técnico terminó siguiendo el esquema propuesto por la herramienta.
Las acusaciones también alcanzaron al mercado de pases. Orlov sostuvo que la inteligencia artificial habría influido en la elección de refuerzos, y puso como ejemplo el fichaje del delantero kazajo Artur Shushenachev. Según su versión, Moreno habría cargado datos de distintos candidatos en ChatGPT (extraídos de plataformas de scouting) y el sistema habría señalado a Shushenachev como la mejor opción, lo que terminó inclinando la balanza en su contratación.
Ese cúmulo de situaciones fue presentado por el exdirigente como una de las razones que deterioraron la relación interna en el club y expusieron al entrenador, dando origen a una polémica que, meses después de su salida, volvió a instalarse con fuerza y obligó a Moreno a salir públicamente a desmentir los hechos.
La defensa de Moreno y la aclaración sobre su salida del Sochi
Frente a la repercusión de las acusaciones, Robert Moreno decidió hablar públicamente y rechazar de plano la versión que lo vincula al uso de ChatGPT. En una carta publicada en el diario Marca, el entrenador fue categórico al negar que la inteligencia artificial haya tenido incidencia en la preparación de partidos, la elección de alineaciones o la incorporación de jugadores.
Moreno sostuvo que, como cualquier cuerpo técnico moderno, utiliza herramientas de análisis de datos y video para organizar información, pero remarcó que las decisiones deportivas siempre fueron humanas y consensuadas dentro del staff. “Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores”, afirmó, y aclaró que presentar el funcionamiento interno del equipo como una dinámica dominada por la inteligencia artificial “no es cierto y simplifica una realidad mucho más compleja”.
El entrenador también se refirió puntualmente al fichaje del delantero Artur Shushenachev, uno de los ejemplos citados por Andrey Orlov. Según explicó, la llegada del jugador respondió a un proceso habitual de scouting liderado por la dirección deportiva del club y validado deportivamente por el cuerpo técnico, y no a una recomendación algorítmica. Incluso recordó que el futbolista tuvo participación y goles antes de sufrir una lesión que condicionó su continuidad.
Por último, Moreno fue enfático al despegar su salida del FC Sochi de esta polémica. Aseguró que su desvinculación se produjo de común acuerdo, en un contexto de resultados irregulares y diferencias en la planificación deportiva, algo habitual en el fútbol profesional. En ese sentido, negó haber sido despedido por el supuesto uso de ChatGPT y subrayó que “la fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida”, remarcando además que no existe ningún comunicado oficial del FC Sochi que respalde esa versión.
Con esa aclaración, el técnico buscó cerrar el debate y preservar su trayectoria, dejando en claro que, más allá del ruido mediático, su salida del fútbol ruso no estuvo relacionada con la inteligencia artificial, sino con decisiones deportivas y contextuales propias del cargo.
