Lanús, 3er. triunfo visitante; y Estudiantes LP empató pese a 1 jugador más

Sin embargo, al final San Lorenzo empujó con bríos y logró el 2-3, y en los 5' finales casi lo empata. Pero no pudo.

San Lorenzo lleva 5 partidos de local sin ganarle a Lanús (3 derrotas).

La última vez que le ganó fue en marzo de 2020, por 4 a 3.

De los recientes 35 partidos que jugaron, Lanus ganó 21 y San Lorenzo 7.

"Hijos nuestros".

En la próxima fecha San Lorenzo visitará al entusiasta Gimnasia de Mendoza, y Lanús recibirá a Unión de Santa Fe.

Estudiantes LP pudo pero no quiso

En tanto en Avellaneda, Independiente empató 1-1 ante Estudiantes LP, que jugó con 1 jugador más casi todo el 2do. tiempo.

El local comenzó exigiendo con intensidad al arquero de Estudiantes, Fernando Muslera.

Y sobre el final de los 45', Luciano Cabral convirtió el 1-0.

Pero en el arranque del 2do. tiempo, el visitante sorprendió con un gol de Fabricio Pérez. Y trascartón, fue expulsado Santiago Montiel por un manotazo a Leandro González Pírez.

Estudiantes LP tenía argumentos para ir por el triunfo pero el DT Gustavo Quinteros ordenó defender el 1-1.

En la 2da. fecha, Independiente visitará a Newell´s, y Estudiantes LP recibirá a Boca Juniors.