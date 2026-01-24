En la noche del viernes 23/01 se jugaron 4 partidos. Pero 2 encuentros fueron más interesantes por sus protagonistas: Lanús visitó a San Lorenzo de Almagro, e Independiente de Avellaneda a Estudiantes LP.
INICIO DEL TORNEO APERTURA 2026
Lanús, 3er. triunfo visitante; y Estudiantes LP empató pese a 1 jugador más
Lanús le ganó a San Lorenzo 2-3 en el Nuevo Gasómetro. Independiente 1 - Estudiantes LP 1 / Talleres 2 - Newell's 1 / Indep. Mza. 2 - Atl. Tucumán 1.
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana Conmebol 2025 porque le ganó por penales 5-4 a Atlético Mineiro; y Estudiantes LP es el campeón del Torneo Clausura AFA 2025 tras vencer a Racing 5-4 en penales.
Los otros 2 partidos fueron para los locales:
- Talleres de Córdoba le ganó 2 a 1 a Newell's Old Boys de Rosario; e
- Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán.
En esta ocasión, Lanús logró el 3er. triunfo visitante de la 1ra. fecha del Torneo Apertura 2026.
Al local le faltó gol. Lanús logró estar 0-2 y 1-3.
Sin embargo, al final San Lorenzo empujó con bríos y logró el 2-3, y en los 5' finales casi lo empata. Pero no pudo.
- San Lorenzo lleva 5 partidos de local sin ganarle a Lanús (3 derrotas).
- La última vez que le ganó fue en marzo de 2020, por 4 a 3.
- De los recientes 35 partidos que jugaron, Lanus ganó 21 y San Lorenzo 7.
"Hijos nuestros".
En la próxima fecha San Lorenzo visitará al entusiasta Gimnasia de Mendoza, y Lanús recibirá a Unión de Santa Fe.
Estudiantes LP pudo pero no quiso
En tanto en Avellaneda, Independiente empató 1-1 ante Estudiantes LP, que jugó con 1 jugador más casi todo el 2do. tiempo.
El local comenzó exigiendo con intensidad al arquero de Estudiantes, Fernando Muslera.
Y sobre el final de los 45', Luciano Cabral convirtió el 1-0.
Pero en el arranque del 2do. tiempo, el visitante sorprendió con un gol de Fabricio Pérez. Y trascartón, fue expulsado Santiago Montiel por un manotazo a Leandro González Pírez.
Estudiantes LP tenía argumentos para ir por el triunfo pero el DT Gustavo Quinteros ordenó defender el 1-1.
En la 2da. fecha, Independiente visitará a Newell´s, y Estudiantes LP recibirá a Boca Juniors.