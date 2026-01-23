Jeff Bezos se entusiasmó con el discurso de Milei en Davos

La columna afirma que la "incansable búsqueda de reformas de libre mercado por parte de Milei está dando resultados". Cita la caída de la inflación, el superávit fiscal y la reducción de los índices de pobreza.

Tras consignar las estimaciones del crecimiento del PBI para 2025 y 2026, el Board menciona que el partido de gobierno "recibió un voto de confianza en las elecciones de mitad de período del año pasado".

El año pasado hubo una polémica porque Bezos limitó el contenido del Board, que expresa la opinión editorial del Post, al apoyo a "las libertades personales y el libre mercado". Esto generó la renuncia del entonces responsable de la sección.

Bezos ya le había prohibido al Post dar su apoyo explícito a un candidato en las elecciones de 2024, cuando el Board había decidido respaldar a la demócrata Kamala Harris.

Ambos movimientos se leyeron como un acercamiento entre el magnate y Donald Trump, luego de una gélida relación durante el primer mandato del republicano.

La nota del Editorial Board publicada este viernes destaca uno de los párrafos finales de la exposición del presidente argentino en Suiza, en el que el mandatario sostuvo que "lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor".

De acuerdo al Post, lo que "realmente distingue" a Milei de otros líderes es "su deseo de reducir su propio poder y control" y toma esa declaración como ejemplo.

Cuando Milei comentó que los políticos deberían dejar de "fastidiar" a los empresarios lo hizo en defensa de la no regulación de la Inteligencia Artificial. En noviembre de 2025 se conoció que Bezos estaba incursionando en ese negocio con una start-up llamada Proyecto Prometeo que lo iba a tener como co-director ejecutivo.

El Board ponderó además que Milei, a diferencia de otros políticos que prefieren "suavizar" su lenguaje como estrategia, "prefiere referirse al sector público como una "enfermedad", el "enemigo" y una "organización criminal y violenta"".

La nota menciona que Milei es "un firme aliado" de USA y un "amigo" de Trump, que lo incorporó a su Junta de la Paz para Gaza.

Pero lo destaca incluso por encima del repúblicano al sostener que cuando a Trump se le atribuye a menudo el mérito de haber expuesto "duras verdades" en Davos, "son las políticas de Milei las que realmente están alterando el statu quo".

"A diferencia de Trump, el autoproclamado anarcocapitalista ha estado trabajando para erradicar las barreras comerciales, incluso con países como China", agrega.

"Pero lo que realmente distingue al presidente argentino de otros líderes es su deseo de reducir su propio poder y control. "Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor", dijo en Suiza. Pocos de sus pares estarán de acuerdo, lo que hace que su mensaje sea aún más importante", concluye.