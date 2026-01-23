La deuda argentina en moneda dura vuelve a mostrar señales de fortaleza y encadena su tercera suba consecutiva, incluso en una rueda marcada por la debilidad de los mercados internacionales. Con este movimiento, el riesgo país retrocede otros 3 puntos básicos y se ubica en 534 unidades, el valor más bajo desde el 22 de junio de 2018, según el índice que elabora J.P. Morgan.
MÍNIMO DE 7 AÑOS
El Merval acelera, los bonos se afirman y el riesgo país cae a 534 puntos
Acciones y bonos profundizan las subas y empujan al riesgo país a su menor nivel en más de siete años
En el detalle de la curva, los bonos globales y bonares operan con mayoría de subas, con avances encabezados por el AL29D, que gana 1,3%, seguido por el AL30D con 0,7%, el AL35D con 0,8% y el AE38D, que suma 0,6%. En tanto, el GD30D avanza 0,5%, mientras que el GD35D mejora 0,6%, confirmando una demanda sostenida en los tramos medios de la curva hard dollar.
Medidos en pesos, los bonos dollar-linked también acompañan la mejora, con el AL30 subiendo 1%, el GD35 avanzando 1,1% y el AE38 ganando 0,8%, un comportamiento que refuerza la compresión de spreads y consolida el clima constructivo sobre la deuda argentina.
Merval arriba de 3,1 millones de puntos
En la renta variable, el S&P Merval acelera y se ubica en 3.109.286 puntos, con una suba diaria de 1,4%, mientras que medido en dólares el índice alcanza los 2.061 puntos, con una mejora del 1,1%, consolidando un avance mensual del 3% en moneda dura.
Dentro del panel líder, las mayores subas están encabezadas por YPF, que trepa 3%, seguida por Transportadora de Gas del Norte, con un avance de 2,7%, Loma Negra, que suma 1,3%, y Banco BBVA, que gana 4,5%. También se destacan Galicia, con una mejora del 1,1%, y Pampa Energía, que avanza 1%.
Del lado negativo, las bajas resultan acotadas y se concentran en BYMA, que cede 0,1%, IRSA, con una caída de 0,2%, y Metrogas, que retrocede 0,2%, en una rueda donde predomina claramente el tono positivo.
ADRs con mayoría de alzas
En Nueva York, los ADRs argentinos acompañan el movimiento y muestran mayoría de subas, con desempeños destacados. BBVA lidera las ganancias con un salto de 4,4%, mientras que Telecom Argentina se dispara 11,2%, convirtiéndose en el papel más destacado de la jornada. También avanzan Banco Supervielle, con una suba de 2,8%, Central Puerto, que gana 2,6%, y YPF, con un alza de 3,1%.
Entre las bajas, aparecen Mercado Libre, que retrocede 1,1%, Loma Negra, con una caída de 0,9%, y Corporación América, que cede 0,4%, en un balance general claramente favorable para los activos argentinos.
¿Y el dólar? Rebota
En el mercado cambiario, el dólar no profundiza su corrección y todas las cotizaciones operan alza. El mayorista sube hasta $1.427,50, con un retroceso mensual del 2%, mientras que el oficial se ubica en $1.455, con una baja del 1,7% en el mes.
El MEP opera en $1.463, con una caída mensual del 1,2%, el CCL se acomoda en $1.508, retrocediendo 1,1% en el mes, y el dólar cripto se ubica en $1.510, con un ajuste del 2,1%.
Clima de mercado
La combinación de bonos firmes, acciones en alza, riesgo país en mínimos de siete años y dólares en retroceso consolida un escenario que el mercado interpreta como una validación del actual equilibrio financiero.
Con Wall Street operando en rojo y los activos argentinos desacoplándose, la atención de los inversores vuelve a concentrarse en la sostenibilidad de este proceso, el ritmo de la compresión del riesgo soberano y la capacidad del programa económico para sostener este clima de confianza en el tiempo.
