El Merval acelera, los bonos se afirman y el riesgo país cae a 534 puntos

Del lado negativo, las bajas resultan acotadas y se concentran en BYMA, que cede 0,1%, IRSA, con una caída de 0,2%, y Metrogas, que retrocede 0,2%, en una rueda donde predomina claramente el tono positivo.

image

ADRs con mayoría de alzas

En Nueva York, los ADRs argentinos acompañan el movimiento y muestran mayoría de subas, con desempeños destacados. BBVA lidera las ganancias con un salto de 4,4%, mientras que Telecom Argentina se dispara 11,2%, convirtiéndose en el papel más destacado de la jornada. También avanzan Banco Supervielle, con una suba de 2,8%, Central Puerto, que gana 2,6%, y YPF, con un alza de 3,1%.

Entre las bajas, aparecen Mercado Libre, que retrocede 1,1%, Loma Negra, con una caída de 0,9%, y Corporación América, que cede 0,4%, en un balance general claramente favorable para los activos argentinos.

image

¿Y el dólar? Rebota

En el mercado cambiario, el dólar no profundiza su corrección y todas las cotizaciones operan alza. El mayorista sube hasta $1.427,50, con un retroceso mensual del 2%, mientras que el oficial se ubica en $1.455, con una baja del 1,7% en el mes.

image

El MEP opera en $1.463, con una caída mensual del 1,2%, el CCL se acomoda en $1.508, retrocediendo 1,1% en el mes, y el dólar cripto se ubica en $1.510, con un ajuste del 2,1%.

La dinámica refuerza la lectura de calma cambiaria, con tasas reales elevadas y una oferta de dólares que continúa presionando a la baja las cotizaciones financieras.

Clima de mercado

La combinación de bonos firmes, acciones en alza, riesgo país en mínimos de siete años y dólares en retroceso consolida un escenario que el mercado interpreta como una validación del actual equilibrio financiero.

Con Wall Street operando en rojo y los activos argentinos desacoplándose, la atención de los inversores vuelve a concentrarse en la sostenibilidad de este proceso, el ritmo de la compresión del riesgo soberano y la capacidad del programa económico para sostener este clima de confianza en el tiempo.

