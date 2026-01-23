urgente24
MÍNIMO DE 7 AÑOS

El Merval acelera, los bonos se afirman y el riesgo país cae a 534 puntos

Acciones y bonos profundizan las subas y empujan al riesgo país a su menor nivel en más de siete años

23 de enero de 2026 - 15:09
Vuelve a caer el riesgo país.

La deuda argentina en moneda dura vuelve a mostrar señales de fortaleza y encadena su tercera suba consecutiva, incluso en una rueda marcada por la debilidad de los mercados internacionales. Con este movimiento, el riesgo país retrocede otros 3 puntos básicos y se ubica en 534 unidades, el valor más bajo desde el 22 de junio de 2018, según el índice que elabora J.P. Morgan.

En el detalle de la curva, los bonos globales y bonares operan con mayoría de subas, con avances encabezados por el AL29D, que gana 1,3%, seguido por el AL30D con 0,7%, el AL35D con 0,8% y el AE38D, que suma 0,6%. En tanto, el GD30D avanza 0,5%, mientras que el GD35D mejora 0,6%, confirmando una demanda sostenida en los tramos medios de la curva hard dollar.

Medidos en pesos, los bonos dollar-linked también acompañan la mejora, con el AL30 subiendo 1%, el GD35 avanzando 1,1% y el AE38 ganando 0,8%, un comportamiento que refuerza la compresión de spreads y consolida el clima constructivo sobre la deuda argentina.

Merval arriba de 3,1 millones de puntos

En la renta variable, el S&P Merval acelera y se ubica en 3.109.286 puntos, con una suba diaria de 1,4%, mientras que medido en dólares el índice alcanza los 2.061 puntos, con una mejora del 1,1%, consolidando un avance mensual del 3% en moneda dura.

Dentro del panel líder, las mayores subas están encabezadas por YPF, que trepa 3%, seguida por Transportadora de Gas del Norte, con un avance de 2,7%, Loma Negra, que suma 1,3%, y Banco BBVA, que gana 4,5%. También se destacan Galicia, con una mejora del 1,1%, y Pampa Energía, que avanza 1%.

Del lado negativo, las bajas resultan acotadas y se concentran en BYMA, que cede 0,1%, IRSA, con una caída de 0,2%, y Metrogas, que retrocede 0,2%, en una rueda donde predomina claramente el tono positivo.

ADRs con mayoría de alzas

En Nueva York, los ADRs argentinos acompañan el movimiento y muestran mayoría de subas, con desempeños destacados. BBVA lidera las ganancias con un salto de 4,4%, mientras que Telecom Argentina se dispara 11,2%, convirtiéndose en el papel más destacado de la jornada. También avanzan Banco Supervielle, con una suba de 2,8%, Central Puerto, que gana 2,6%, y YPF, con un alza de 3,1%.

Entre las bajas, aparecen Mercado Libre, que retrocede 1,1%, Loma Negra, con una caída de 0,9%, y Corporación América, que cede 0,4%, en un balance general claramente favorable para los activos argentinos.

¿Y el dólar? Rebota

En el mercado cambiario, el dólar no profundiza su corrección y todas las cotizaciones operan alza. El mayorista sube hasta $1.427,50, con un retroceso mensual del 2%, mientras que el oficial se ubica en $1.455, con una baja del 1,7% en el mes.

El MEP opera en $1.463, con una caída mensual del 1,2%, el CCL se acomoda en $1.508, retrocediendo 1,1% en el mes, y el dólar cripto se ubica en $1.510, con un ajuste del 2,1%.

La dinámica refuerza la lectura de calma cambiaria, con tasas reales elevadas y una oferta de dólares que continúa presionando a la baja las cotizaciones financieras. La dinámica refuerza la lectura de calma cambiaria, con tasas reales elevadas y una oferta de dólares que continúa presionando a la baja las cotizaciones financieras.

Clima de mercado

La combinación de bonos firmes, acciones en alza, riesgo país en mínimos de siete años y dólares en retroceso consolida un escenario que el mercado interpreta como una validación del actual equilibrio financiero.

Con Wall Street operando en rojo y los activos argentinos desacoplándose, la atención de los inversores vuelve a concentrarse en la sostenibilidad de este proceso, el ritmo de la compresión del riesgo soberano y la capacidad del programa económico para sostener este clima de confianza en el tiempo.

