Cuando la TV se muere, Jimmy Fallon dice que le encontró la vuelta en TikTok y YouTube

Todos sabemos que, a medida que disminuye la cantidad de personas que ven programas nocturnos en directo, otros canales se están poniendo al día. YouTube, en particular, se ha convertido en el hogar, en muchos sentidos, del programa nocturno, con programas completamente originales compitiendo por su cuota de audiencia.

"Se pasa el día escribiendo: '¿Vio esto en TikTok?', 'Le pareció divertido en Instagram', '¿Y si hiciéramos aquello?'. Está muy involucrado", según Chris Miller, productor ejecutivo de The Tonight Show, a The Hollywood Reporter.

La idea es que la TV participe de la tendencia, no que sólo la reporte.

'The Tonight Show' se estrenó en 1954 y sobrevivió a muchos cambios de formato en los medios.

En 2026, el programa va por el éxito en formato digital como una extensión del programa principal.

Desde una perspectiva tradicional, extensa y relajada, YouTube sigue siendo la plataforma donde se pueden ver las entrevistas completas y extensas porque Jimmy habla con los invitados durante mucho más tiempo del que cabe en la transmisión tradicional.

Luego, en plataformas como TikTok e Instagram, además de los Shorts (YouTube), se ve la mayor parte de los clips que se viralizan, breves momentos para publicarlos en diferentes plataformas sociales.

“Nuestro programa tiene una 2da. vida, y a menudo una 3ra. y una 4ta., gracias a nuestra red digital”, afirma Lori Blackman-Master, productora supervisora y jefa de talento del programa. “Cualquier publicista, representante, agente y, sinceramente, la mayoría de los invitados, son plenamente conscientes de nuestro alcance. Lo que sigue sorprendiéndome, y a ellos también, son las cifras”.

Según datos proporcionados por el programa, las visualizaciones de videos en las plataformas sociales aumentaron un 30% en 2025 a 16.000 millones, y el programa ahora cuenta con más de 114 millones de seguidores en su presencia digital y social.

La gran programación y los eventos de la cultura pop siguen siendo el gran impulsor, con contenido relacionado con 'Stranger Things' obteniendo más de 1.600 millones de vistas; los segmentos relacionados con KPop Demon Hunters generando 380 millones de vistas y una aparición de Taylor Swift en octubre atrayendo 270 millones de vistas.

Pero Blackman-Master dice que la dinámica cambiante de la fama también ha cambiado el modo en que su equipo piensa acerca de reservar huéspedes.

“Realmente hemos ampliado el espectro de personas que contratamos”, dice. “Siempre tendremos a las celebridades, y siempre les irá bien en las redes sociales, pero realmente estamos teniendo muchas más caras nuevas, muchos más invitados inesperados, muchos más invitados con proyectos en desarrollo que tenemos a punto de lanzar, como cuando están en pleno auge”.

“Hablamos de muchos de nuestros invitados musicales mucho antes de contratarlos, y para cuando los tenemos en el programa, todo el mundo habla de ellos. Y creo que, desde mi punto de vista, las redes digitales que tenemos, y las segundas y terceras vidas que esto nos ofrece, nos permiten tener más tipos de contrataciones de este tipo en el programa. Y ha sido realmente beneficioso, tanto para el canal tradicional como para las redes sociales, y también para nosotros como departamento de contrataciones”.

