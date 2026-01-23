La Justicia española no investigará a Julio Iglesias: La razón

“Especialmente, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España (o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país); y cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, agrega.

Asimismo, el dictamen subraya que “no existe constancia” de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”, detalla el diario El País.

Otros aspectos se tomaron en cuenta en la decisión del Ministerio Público, incluido que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”.

Aunado a esto, las denunciantes no tienen nacionalidad española, no residen en dicho país, no mantienen “su centro de vida, intereses o actividad” en España, “ni han viajado” con Julio Iglesias a ese país.

Vale recordar que hace unos días trascendió que, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, había pedido archivar la causa abierta contra el artista, justamente, ante “la falta de jurisdicción”.

Denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

Las denuncias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual fueron presentadas, a principios de enero, por la organización Women’s Link Worldwide en nombre de las dos exempleadas.

El martes 13/01, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid informó que había abierto diligencias de investigación contra Julio Iglesias.

Un reportaje de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias expuso la situación.

Una exempleada del servicio doméstico denunció que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante, y que incluía "penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales".

Mientras, una fisioterapeuta contó que sufrió tocamientos sin consentimiento.

Ambas denunciaron abuso de poder, insultos y humillaciones constantes durante su jornada laboral.

Entre los relatos, la exempleada doméstica, contó que fue presionada para hacer tríos sexuales con el cantante español y las jefas del servicio.

“Yo comenzaba a trabajar a las ocho de la mañana y acababa a las once de la noche. De ahí me llamaban a la habitación (de Iglesias) y salía a las doce o a la una para ir a mi habitación a dormir (...) ellos me llamaban cuatro o cinco veces a la semana para estar con ellos en su habitación (...) solamente me dejaban descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita (...) mientras estaba (la jefa que la había contratado), él hacía lo que quisiera conmigo”.

Según las denunciantes las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2021.

-------

Más noticias en Urgente24

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo