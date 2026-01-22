Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo

Sin embargo, el embajador, firme en su postura, redobló: "Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara".

"No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera", pidió antes de continuar con su palabra sobre los vínculos comerciales y políticos entre ambos países.

Y fue entonces cuando un simple papel adhesivo sobre el archipiélago evitó que se llegara a un incidente diplomático mayor y dejó una profunda marca en tiempos en los que la política exterior argentina parece haber corrido el reclamo por Malvinas a un segundo plano.

El papel adhesivo sobre el archipiélago evitó un incidente diplomático mayor...

Ex combatientes de Malvinas denunciaron penalmente a Milei

Más aún, porque mientras ello ocurría, en el plano local, el propio Javier Milei era denunciado penalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata ante la Justicia Federal por sus dichos sobre Malvinas.

Más precisamente, por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, a raíz de declaraciones realizadas a la prensa británica en las que sostuvo que la recuperación de las Islas Malvinas debería darse "cuando los isleños así lo deseen".

La presentación fue realizada ayer miércoles 21 de enero ante la Justicia Federal y recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°12, a cargo del juez Julián Ercolini.

Y se produce luego de que la entidad intimara formalmente al mandatario mediante una carta documento para que se retractara de esos dichos. Ante el silencio del Presidente y la falta de respuesta a esta intimación, el CECIM avanzó con la vía judicial, como había anticipado

En diálogo con sitio platense 'Infocielo', el abogado del CECIM La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, explicó que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de episodios que, a juicio de la organización, configuran un apartamiento deliberado de la política histórica del Estado argentino en relación a Malvinas.

"Este es como el último episodio, más allá de que nosotros creemos que en sí mismo constituye un acto deliberado y contrario a la normativa nacional", señaló.

Pero Ian Sielecki hizo todo lo contrario... Y con un gesto, que hasta Juan Grabois se vio obligado a aplaudir, y que sorprendió tanto a propios como a ajenos

El diputado y dirigente social destacó y felicitó públicamente al embajador y valoró el gesto soberanista señalándolo como una defensa clara de los intereses nacionales. Sin dudas, el episodio logró algo poco frecuente actualmente: el reconocimiento transversal.

Silencio del Gobierno de Javier Milei

Pero desde el Gobierno nacional hubo silencio: Ni comunicados celebratorios ni respaldo explícito. Y de ahí la pregunta inevitable: ¿el gesto tendrá costos internos? ¿Será tolerado como una convicción personal o habrá consecuencias? ¿Se viene una eventual destitución?

Quizás la simultánea denuncia penal a Javier Milei lo ayude a mantenerse en el cargo: lo de Ian Sielecki puede, sin dudas, ser considerada la primera afirmación oficial soberanista clásica que el discurso oficial argentino había archivado, que evita pronunciamientos enfáticos sobre la soberanía y que no incluye el reclamo en su política exterior. Y puede ser considerada la respuesta exacta que esperaba el CECIM... y no la única:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IanArgentinoS/status/2014298098508394759&partner=&hide_thread=false SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados.



Al mandarme a Francia, @JMilei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo. https://t.co/P3ynkCLfYU — Ian Sielecki (@IanArgentinoS) January 22, 2026

Quién es Ian Sielecki

Ian Sielecki tiene 36 años y llegó a la función pública durante la gestión de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, tras haber sido subcampeón nacional de debate de Francia y presidente de la Asociación Transatlántica de Debates.

Ocupó diversos roles en Jefatura de Gabinete y en el Palacio de San Martín, donde trabajó cerca del excanciller Jorge Faurie. Con el cambio de gobierno, regresó a a Francia.

Es licenciado en Ciencias Políticas (Instituto de Estudios Políticos de París, SciencesPo) y estudió en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, donde hizo una especialización en Historia Europea y Filosofía Continental. Cuenta con estudios en instituciones de elite europeas y una larga vinculación con el mundo político francés, conoce en profundidad los códigos simbólicos de la diplomacia internacional. Justamente por eso, su decisión de no hablar frente a ese mapa no fue ingenua ni improvisada.

Desde su llegada a la embajada en 2024, bajo el actual gobierno libertario, Sielecki mantuvo un perfil técnico, enfocado en la relación bilateral, la cooperación económica y el vínculo con inversores franceses. De allí que nadie esperaba un acto semejante de su parte.

Su familia es conocida por fundar los laboratorios Phoenix, el primer importador de penicilina y de la vacuna contra la poliomielitis en Argentina, y su padre, Carlos Sielicki, es actualmente uno de los empresarios petroquímicos más importantes del país con su empresa TGS.

