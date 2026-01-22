Dentro de lo que fue la "limpieza" de Marcelo Gallardo en River Plate, uno de los nombres rutilantes que dejaron el Millonario es el de Enzo Pérez. El ex volante de Estudiantes de La Plata comenzó de mala manera en Argentinos Juniors y su reacción tuvo mucha repercusión.
PÉSIMO DEBUT
Enzo Pérez comenzó en modo escándalo en Argentinos Juniors
Pésimo debut de Enzo Pérez en Argentinos Juniors que sufrió una derrota histórica por Copa Argentina.
El Bicho de la Paternal quedó fuera en una instancia temprana de Copa Argentina y el mediocampista salió del campo de juego por decisión de Nicolás Diez. Pérez reaccionó y salió furioso.
El debut de Enzo Pérez en Argentinos Juniors
El primer partido oficial de Argentinos Juniors en la temporada fue por Copa Argentina y, contra todos los pronósticos, el equipo dirigido por Nicolás Diez quedó eliminado ante Midland, conjunto que militará en la Segunda División durante este 2026.
Enzo Pérez fue una de las incorporaciones más rutilantes del club de La Paternal y estuvo lejos de tener el debut soñado.
El volante, que cumplirá 40 años en exactamente un mes, fue incluido entre los once titulares por Nicolás Diez, pero su nueva etapa comenzó de la peor manera.
Al inicio del segundo tiempo, con Argentinos en ventaja por 1-0, llamó la atención que, apenas a los cinco minutos del complemento, el mediocampista se tocó la parte posterior de la pierna derecha y miró de inmediato hacia el banco de suplentes.
El cuerpo técnico advirtió la situación y realizó rápidamente la modificación: Francis Mac Allister ingresó en lugar de Enzo Pérez.
El ex mediocampista del Valencia se mostró visiblemente fastidiado por el inconveniente físico e incluso pateó una botella antes de sentarse a observar el resto del encuentro.
Para colmo, minutos después de la salida del volante, Midland consiguió el empate y posteriormente terminó eliminando al Bicho en la definición por penales.
Lo que se le viene al equipo de Nicolás Diez
El 2026 no será un año más para Argentinos Juniors, ya que el conjunto de La Paternal volverá a disputar la Copa Libertadores de América.
El Bicho mantuvo una dura pelea con River Plate, ex club de Enzo Pérez, por el tercer lugar de la tabla anual, y finalmente fue el equipo dirigido por Nicolás Diez el que se quedó con esa posición.
Dicho puesto le otorgó el acceso al repechaje de la competencia internacional. En ese marco, Argentinos ya sabe que en la fase 2 se enfrentará a Barcelona de Ecuador y que, en caso de avanzar, en la fase 3 podría cruzarse con Botafogo.
En cuanto al Torneo Apertura de la Liga Profesional, el debut del Bicho será el próximo domingo 25 de enero, desde las 21 horas, cuando reciba a Sarmiento de Junín en La Paternal.
