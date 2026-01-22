Enzo Pérez comenzó en modo escándalo en Argentinos Juniors

Al inicio del segundo tiempo, con Argentinos en ventaja por 1-0, llamó la atención que, apenas a los cinco minutos del complemento, el mediocampista se tocó la parte posterior de la pierna derecha y miró de inmediato hacia el banco de suplentes.

El cuerpo técnico advirtió la situación y realizó rápidamente la modificación: Francis Mac Allister ingresó en lugar de Enzo Pérez.

El ex mediocampista del Valencia se mostró visiblemente fastidiado por el inconveniente físico e incluso pateó una botella antes de sentarse a observar el resto del encuentro.

Para colmo, minutos después de la salida del volante, Midland consiguió el empate y posteriormente terminó eliminando al Bicho en la definición por penales.

Lo que se le viene al equipo de Nicolás Diez

El 2026 no será un año más para Argentinos Juniors, ya que el conjunto de La Paternal volverá a disputar la Copa Libertadores de América.

El Bicho mantuvo una dura pelea con River Plate, ex club de Enzo Pérez, por el tercer lugar de la tabla anual, y finalmente fue el equipo dirigido por Nicolás Diez el que se quedó con esa posición.

Dicho puesto le otorgó el acceso al repechaje de la competencia internacional. En ese marco, Argentinos ya sabe que en la fase 2 se enfrentará a Barcelona de Ecuador y que, en caso de avanzar, en la fase 3 podría cruzarse con Botafogo.

En cuanto al Torneo Apertura de la Liga Profesional, el debut del Bicho será el próximo domingo 25 de enero, desde las 21 horas, cuando reciba a Sarmiento de Junín en La Paternal.

