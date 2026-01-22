Europa: una marca de Fitness se lanza al desarrollo corporativo

“Con la internacionalización de McFIT como concepto de franquicia, damos el siguiente paso lógico y abrimos nuestra marca europea más sólida a nuevos mercados en todo el mundo”.

McFIT, una de las marcas de Fitness más reconocidas de Europa, se lanza al desarrollo corporativo del exitoso concepto de gimnasio y al mercado de franquicias.

La recomendación del vicepresidente del Grupo RSG para que el negocio de franquicias sea exitoso

Para que el concepto McFIT sea accesible globalmente para los socios franquiciados, la empresa desarrolló un paquete integral de herramientas profesionales de franquicia. Estas herramientas están diseñadas para adaptarse con flexibilidad a las condiciones locales, garantizar una sólida gestión de marca y una imagen de marca consistente, y proporcionar a los socios todas las herramientas necesarias para una configuración fluida del estudio y sus operaciones diarias. Esto se complementa con procesos y estructuras claramente definidos que apoyan a los socios franquiciados desde el contacto inicial hasta mucho después de la firma del contrato.

EUROPAUNAMARCADEFITNESSSELANZAALDESARROLLOCORPORATIVOFOTO4 McFIT, una de las marcas de Fitness más reconocidas de Europa, se lanza al desarrollo corporativo del exitoso concepto de gimnasio y al mercado de franquicias.

“Nuestro objetivo es crear un sistema de franquicia que ofrezca a los socios la máxima orientación, seguridad y eficiencia, aprovechando al máximo la singular fortaleza de la marca McFIT”, explicó el Dr. Jobst Müller-Trimbusch, codirector ejecutivo del Grupo RSG. “Queremos empoderar a emprendedores de todo el mundo para que continúen la historia de éxito de McFIT en sus propios países”.

La franquicia McFIT está dirigida exclusivamente a países donde la marca aún no está representada con gimnasios propios. Esto abre a McFIT a una amplia gama de nuevos mercados y grupos objetivo. El objetivo principal es la captación de franquiciados maestros.

¿De qué se trata McFIT?

Fundada en 1996 por Rainer Schaller, McFIT introdujo el primer concepto de gimnasio con descuento en Alemania. El primer estudio abrió en 1997 y experimentó una rápida expansión por todo el país. Para 2006, McFIT se había convertido en la cadena de gimnasios más grande de Alemania, con casi medio millón de miembros, y entre 2009 y 2011 la marca se expandió internacionalmente, llegando a más de un millón de miembros en toda Europa. En 2016, McFIT se transformó en McFIT Global Group, hoy conocido como RSG Group. Desde 2024, McFIT ha ido modernizando gradualmente todos sus estudios bajo el nuevo concepto “McFIT el Original”.

