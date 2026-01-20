La OTAN y la Unión Europea se encuentran ahora mismo en "crisis profundísimas", mientras que la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en Europa "ha tocado fondo", declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en un contexto internacional signado por las tensiones entre los aliados europeos y Donald Trump debido a las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia, territorio semiautónomo bajo administración danesa.
DIVIDE Y REINARÁS
Rusia se regodea por las tensiones en Europa por Groenlandia: "en crisis profundísima"
Contundente diagnóstico de Rusia sobre las actuales tensiones entre aliados de la OTAN y la UE en medio de las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia: "condenados al..."
El canciller criticó abiertamente los intentos de Occidente de imponer sus valores europeos y estilos de gobernanza sobre la Federación Rusa. "En lugar de la estructura continental general e igualitaria por la que abogamos, donde se equilibren los intereses de todos, quieren dirigir este enorme continente, el más rico y más poblado, desde un centro euroatlántico", dijo.
Según el canciller ruso, los planes de Occidente para alterar la infraestructura y fragmentar el tejido político-social del Kremlin "están condenados al fracaso". "Es imposible fragmentar un espacio geográfico, geopolítico y económico unificado", subrayó Lavrov.
Para Lavrov, la OTAN, la Unión Europea y la OSCE han sido utilizadas por Occidente para infiltrarse en las zonas de influencia tradicional de Rusia "sin crear una arquitectura continental equitativa y común", haciendo referencia al 'robo occidental' de los países de Europa del Este con los que el Kremlin mantiene lazos culturales y los cuales formaban parte del Pacto de Varsovia de la URSS.
Durante su intervención ante la prensa, Lavrov aprovechó la ocasión del resquebrajamiento de la unidad europea, debido a las tensiones por Groenlandia, para invitar a todos aquellos que ejercieron presión sobre Moscú a unirse a los esfuerzos de Rusia y Bielorrusia para promover la Carta de la Diversidad y la Multipolaridad en el siglo XXI.
Rusia entiende del "divide y reinaras"
Rusia se regodea viendo el fuego cruzado discursivo y la ruptura de la unidad europea debido a la escalada de tensiones internas por la cuestión de Groenlandia. De hecho, el diario estatal ruso Rossiyskaya Gazeta lanza una serie de elogios al presidente Donald Trump, quien está dispuesto a tomar el control de la isla ártica, donde Rusia mantiene intereses geopolíticos, mientras el tabloide ruso Moskovsky Komsomolets dice que “Europa está totalmente perdida, para ser francos. Es un placer observar esto”.
En ese sentido, bajo el viejo lema de “divide y vencerás”, el Kremlin tiene los ojos puestos en su vecina Unión Europea, con la que comparte varios miles de kilómetros de frontera, y festeja las divisiones internas para intentar socavar el apoyo a Ucrania.
“Existen dos maneras de hacer que tu país sea más poderoso. Una es invertir internamente para hacerlo más poderoso y la otra es invertir para debilitar a tus enemigos. Y muy a menudo lo segundo es más barato y más eficaz que lo primero”, le dice a BBC Mundo Ian Bond, subdirector del Centre for European Reform, con sede en Londres.
