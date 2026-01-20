Varios ministros y representantes europeos ya participan en las conferencias anuales pertinentes en Minsk [capital de Bielorrusia] y su número aumentará Varios ministros y representantes europeos ya participan en las conferencias anuales pertinentes en Minsk [capital de Bielorrusia] y su número aumentará

Rusia entiende del "divide y reinaras"

Rusia se regodea viendo el fuego cruzado discursivo y la ruptura de la unidad europea debido a la escalada de tensiones internas por la cuestión de Groenlandia. De hecho, el diario estatal ruso Rossiyskaya Gazeta lanza una serie de elogios al presidente Donald Trump, quien está dispuesto a tomar el control de la isla ártica, donde Rusia mantiene intereses geopolíticos, mientras el tabloide ruso Moskovsky Komsomolets dice que “Europa está totalmente perdida, para ser francos. Es un placer observar esto”.

En ese sentido, bajo el viejo lema de “divide y vencerás”, el Kremlin tiene los ojos puestos en su vecina Unión Europea, con la que comparte varios miles de kilómetros de frontera, y festeja las divisiones internas para intentar socavar el apoyo a Ucrania.

“Existen dos maneras de hacer que tu país sea más poderoso. Una es invertir internamente para hacerlo más poderoso y la otra es invertir para debilitar a tus enemigos. Y muy a menudo lo segundo es más barato y más eficaz que lo primero”, le dice a BBC Mundo Ian Bond, subdirector del Centre for European Reform, con sede en Londres.

