Jodi Hildebrandt y Rudy Franke pasaban horas en redes sociales como influencers brindando consejos sobre cómo criar hijos. Lo que nadie sabía era que detrás de esa pantalla se escondía el horror del abuso infantil que uno de los hijos de Ruby sacó a la luz de la manera más espantosa.
ESTADOS UNIDOS
Influencers del horror: sale a la luz el caso de abuso infantil más grande
Dos influencers que compartían toda su vida en redes sociales fueron condenadas por abuso infantil y maltrato. Una pantalla para tapar el horror.
El documental sobre este caso de Estados Unidos se estrenó en la pantalla de Netflix en diciembre de 2025 con el nombre La influencer siniestra y ahora todos conocen el horror que se escondía detrás de esa fachada. Ruby Franke era youtuber y madre de seis niños, mientras que Jodi Hildebrandt se dedicaba a ser terapeuta, coach de vida e influencer. Una vida llena de mentiras y abuso infantil.
Abuso infantil: el caso de las dos influencers que horroriza a todos
Toda la historia culminó en 2023 cuando uno de los hijos menores de Ruby salió corriendo de la casa de Jodi, asustado y pidiendo ayuda a un vecino. El niño se encontraba extremadamente delgado, con sus extremidades encintadas y heridas visibles. El llamado a la policía de ese vecino cambió la historia de todos ellos.
Cuando llegó la policía a la casa de Jodi, una de las hermanas de este niño estaba dentro de un placard con la cabeza rapada y también muy delgada. Todos ellos vivían constantes abusos y maltratos que finalmente pudieron frenar gracias a la valentía de uno de los hermanos.
Ruby Franke compartía los métodos de crianza de sus hijos en YouTube y si bien había algunos comentarios de alarma por cómo eran sus métodos, nunca pasó a mayores investigaciones. Toda esta historia que se narra en Netflix deja expuesto cómo muchas veces creemos en influencers que nos aconsejan acerca de la crianza de los hijos, de una dieta o medicamentos cuando en realidad no sabemos nada de ellos puertas adentro y podría conllevar a un gran peligro.
Los abusos de las influencers
Si bien Ruby tenía un esposo llamado Kevin con quien hacía los videos en redes sociales, este terminó siendo apartado de la casa y también del proyecto. Dos de los hijos de ella declararon que los maltratos comenzaron con cargar cajas y subir y bajar escaleras a modo de castigo. Tras esto también hubo maltrato físico.
Eso no es todo: la policía encontró una sala de tortura en el sótano donde había sogas, esposas, cinta adhesiva y más cosas. La misma madre de los niños narró en un diario todos los castigos, ya que creía que eso era un acto de amor hacia ellos.
El documental enseña cómo las redes sociales pueden engañar constantemente, donde las personas se muestran de una manera y puertas adentro puede suceder cualquier cosa. La condena a ambas fue de entre 1 y 15 años de prisión por distintos cargos de abuso infantil agravado.
