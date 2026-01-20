Influencers del horror: sale a la luz el caso de abuso infantil más grande

Los abusos de las influencers

Si bien Ruby tenía un esposo llamado Kevin con quien hacía los videos en redes sociales, este terminó siendo apartado de la casa y también del proyecto. Dos de los hijos de ella declararon que los maltratos comenzaron con cargar cajas y subir y bajar escaleras a modo de castigo. Tras esto también hubo maltrato físico.

Eso no es todo: la policía encontró una sala de tortura en el sótano donde había sogas, esposas, cinta adhesiva y más cosas. La misma madre de los niños narró en un diario todos los castigos, ya que creía que eso era un acto de amor hacia ellos.

El documental enseña cómo las redes sociales pueden engañar constantemente, donde las personas se muestran de una manera y puertas adentro puede suceder cualquier cosa. La condena a ambas fue de entre 1 y 15 años de prisión por distintos cargos de abuso infantil agravado.

