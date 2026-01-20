OpenAI va por la publicidad en las conversaciones de ChatGPT y preocupa a los usuarios

3. Privacidad de las conversaciones: tus conversaciones con ChatGPT seguirán siendo privadas y no se compartirán con los anunciantes. Tampoco se les venderán tus datos.

OPENAIVAPORLAPUBLICIDADENLASCONVERSACIONESDELCHATGPTYPREOCUPAALOSUSUARIOSFOTO3 OpenAI anunció que apuesta a la publicidad en el ChatGPT en las conversaciones de los usuarios del plan gratuito y la suscripción de ChatGPT Go.

4. Elección y control: tú decides cómo se utilizan tus datos. Podrás desactivar la personalización y borrar los datos que se usan para los anuncios en cualquier momento. OpenAI siempre ofrecerá una alternativa para no ver anuncios en ChatGPT, aunque esta incluye acceder a un nivel de pago sin anuncios.

5. Valor a largo plazo: la compañía no optimiza el tiempo que pasas en ChatGPT y afirma que priorizará la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos.

Cómo serán los primeros anuncios en ChatGPT

Estados Unidos será el campo de pruebas para la nueva experiencia publicitaria de ChatGPT. En las próximas semanas, los usuarios y usuarias mayores de 18 años que inicien sesión en Estados Unidos desde un plan Gratis o Go, comenzarán a visualizar anuncios en sus conversaciones con la IA.

Los anuncios aparecerán al final de las respuestas generadas por ChatGPT cuando el sistema considere que son relevantes para la conversación que se está manteniendo con el chatbot. Por ejemplo, si estás preguntándole por ideas de recetas para una fiesta temática italiana, la IA podría incluir un anuncio de alguna marca de pasta italiana. Los anuncios aparecerán etiquetados como tal y en bloques sombreados.

Así mismo, OpenAI explicó: “Podrás obtener más información sobre por qué ves un anuncio o descartarlo y decirnos por qué lo hiciste. Durante la prueba, no mostraremos anuncios en cuentas donde el usuario nos indique que no los desea o cuando estimemos que tiene menos de 18 años, y evitaremos que aparezcan cerca de temas sensibles o regulados, como la salud, la salud mental o la política”.

Este nuevo escenario plantea una gran posibilidad para las marcas, sea cual sea su tamaño, ya que si juegan bien sus cartas pueden comenzar a mostrarse en un escaparate de lo más valioso que se encargará de patrocinarlos en contextos en los que su producto o servicio sea relevante y el usuario o usuaria se encuentre más receptivo. “Los anuncios también pueden marcar la diferencia para las pequeñas empresas y marcas emergentes que buscan competir. La IA ayuda a nivelar el terreno, permitiendo que cualquiera cree experiencias de calidad que faciliten a las personas conocer opciones que quizás nunca habrían encontrado”, señala la tecnológica.

Próximos pasos

En cuanto a los próximos pasos, la tecnológica ha adelantado su intención de permitir que las personas puedan abrir un anuncio y realizar preguntas sobre el producto o servicio que se promociona, para obtener más datos antes de tomar una decisión de compra. “Las interfaces conversacionales abren posibilidades para que las personas vayan más allá de los mensajes y enlaces estáticos”.

Una vez que los anuncios comiencen a activarse en ChatGPT, OpenAI recopilará las opiniones de los usuarios y usuarias para poder continuar afinando y desarrollando este nuevo modelo de negocio. “Aprenderemos de los comentarios y ajustaremos la forma en que se muestran los anuncios con el tiempo, pero nuestro compromiso de poner a los usuarios en primer lugar y mantener su confianza seguirá siendo el mismo”.

Más notas de Urgente24

Carrera de la Unión Europea por lograr su propia IA y no depender de USA

Huawei declara la competencia a iPhone y Samsung lanzando este super precio en su celular de alta gama

Aceleran las computadoras cuánticas con iones que dejarán "obsoletas" a las clásicas

Otro día normal en internet: X cada vez peor y nadie explica nada (ni Musk)

Elon Musk contra la pared: ¿Grok ya no podrá desnudar a personas en X? Hay nuevas medidas

YouTube en 2026: el canal que más vende (cuando se gestiona en serio)