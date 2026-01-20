El dilema del sector que genera la mayor cantidad de empleo formal con salarios de los mejores

En este marco, el sitio 'Runrún Energético' destaca que los megaproyectos de cobre en San Juan (como Josemaría o El Pachón) y las nuevas plantas de litio que entran en fase de producción este año, requieren picos de hasta 5.000 trabajadores por proyecto solo en la etapa de construcción.

La estabilidad que ofrece este régimen permite que las empresas planifiquen contrataciones de largo plazo (20 a 30 años), transformando empleos temporales de obra en carreras profesionales estables.

En provincias como San Juan, Salta y Río Negro, universidades e institutos técnicos ampliaron su oferta educativa para responder a las nuevas demandas del mercado laboral. En San Juan, la Universidad Nacional registró un crecimiento histórico en la carrera de Ingeniería en Minas: los ingresantes para el ciclo lectivo 2026 pasaron de 50 a 150 estudiantes, un incremento del 200%. La tendencia se replica en tecnicaturas vinculadas a operaciones de mina y procesamiento de minerales, con modalidades presenciales y a distancia que permiten mayor alcance territorial.

El debate por el Compre y Empleo local

A la par, en provincias como San Juan y Catamarca se aseguraron con la Ley de Compre Local que las pymes locales sean las principales empleadoras en sus regiones.

Pero en otras provincias como Santa Cruz sigue el debate. El presidente de la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), Amadeo Gravino, remarcó recientemente en una reflexión sobre la importancia del empleo y el compre local que "durante años, la participación de las pymes y los trabajadores santacruceños en la actividad minera fue limitada. Sin arraigo, la minería pierde densidad económica y se vuelve cada vez más frágil desde el punto de vista social y productivo".

La experiencia viene del lado del petróleo: ocurrió cuando regiones petroleras como Comodoro Rivadavia y el norte de Santa Cruz vieron cómo recursos humanos y empresas migraban hacia Vaca Muerta, en Neuquén, como consecuencia de la falta de una estrategia de desarrollo local.

Pero ahora el escenario se puede evitar "con la política de compre local y empleo local, y trabajando para que quienes participan de la actividad minera construyan arraigo real en el territorio", dice.

La reciente modificación de la Ley 3.141, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, eleva el cupo de contratación local del 70% al 90% y extiende la exigencia de residencia efectiva de tres a seis años, para blindar el mercado laboral de Santa Cruz.

Sin embargo, no lo hace exenta de polémica, porque también están los que se oponen: "No se puede imponer si antes no se construyen las capacidades técnicas necesarias", dicen y abren el debate:

Si la provincia no cuenta hoy con los perfiles técnicos que la ley exige contratar, ¿se corre el riesgo de paralizar proyectos por falta de personal habilitado o de forzar la contratación de idóneos sin la experiencia necesaria? Si la provincia no cuenta hoy con los perfiles técnicos que la ley exige contratar, ¿se corre el riesgo de paralizar proyectos por falta de personal habilitado o de forzar la contratación de idóneos sin la experiencia necesaria?

