Con el correr de las horas toma fuerza la posibilidad de que Enzo Fernández deje Chelsea para jugar en el Real Madrid en el próximo mercado de pases. En River Plate siguen de cerca la situación, ya que el club podría recibir una suma importante de dinero en caso de concretarse la operación.
IMPACTANTE CIFRA
Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández pasa al Real Madrid
Toma fuerza la idea de que Enzo Fernández deje Chelsea para pasar a Real Madrid. ¿Cuánto dinero recibiría River?
El mediocampista de la Selección Argentina es del interés del club más grande del mundo y su futuro promete generar meses de especulación y movimientos en el mercado internacional.
¿Enzo Fernández de Chelsea a Real Madrid?
No es la primera vez que surge la posibilidad de que Enzo Fernández emigre al Real Madrid. Sin embargo, en los últimos días aparecieron nuevos elementos que reavivaron los rumores sobre su futuro.
La semana pasada, L’Équipe, prestigioso diario deportivo francés, informó: “El PSG ha identificado a Enzo Fernández como un objetivo potencial, pero no se espera que lo fiche este invierno”. A ese interés se sumó el del conjunto español, que podría avanzar por el mediocampista en el próximo mercado de pases, previsto para junio o julio de 2026.
En ese sentido, el medio Teamtalk aseguró: “El Real Madrid está encantado de saber que el Chelsea está dispuesto a vender a Enzo Fernández en 2026”. Según la misma fuente, el club inglés aceptaría negociar la salida del volante siempre que la oferta supere los 120 millones de euros.
Por su parte, L’Équipe también reveló un dato clave: al futbolista le habría afectado la salida de Enzo Maresca, entrenador con quien había construido una relación sólida. La partida del técnico habría sido un factor determinante para que Enzo Fernández comenzara a replantearse su continuidad en Londres.
¿Cuánto dinero recibiría River?
Uno de los clubes que sigue de cerca la posible transferencia de Enzo Fernández al Real Madrid es River Plate. El mediocampista campeón del mundo se formó en el Millonario y, gracias al denominado mecanismo de solidaridad, la institución de Núñez podría recibir una suma importante si la operación se concreta en los valores que se mencionan.
Según explicó el periodista partidario Renzo Pantich, si la venta se realiza por 120 millones de euros, a River le ingresarían cerca de 8 millones netos en concepto de mecanismo de solidaridad.
En la misma línea, Pantich agregó, en sintonía con la información de medios internacionales: “ El Chelsea está dispuesto a venderlo, el jugador tiene intenciones de vestir la camiseta del club más importante del mundo y el bombazo es que hay una promesa por parte del Real Madrid de comprarlo. Para eso, primero deben liberar masa salarial y cumplir con el fair play financiero impuesto por La Liga”.
Con la predisposición del Chelsea a negociar y el interés concreto del conjunto español, es probable que los rumores y trascendidos se multipliquen de cara al próximo mercado de verano europeo en torno al mediocampista campeón con la Selección Argentina.
