Cuánto dinero recibiría River si Enzo Fernández pasa al Real Madrid

Por su parte, L’Équipe también reveló un dato clave: al futbolista le habría afectado la salida de Enzo Maresca, entrenador con quien había construido una relación sólida. La partida del técnico habría sido un factor determinante para que Enzo Fernández comenzara a replantearse su continuidad en Londres.

¿Cuánto dinero recibiría River?

Uno de los clubes que sigue de cerca la posible transferencia de Enzo Fernández al Real Madrid es River Plate. El mediocampista campeón del mundo se formó en el Millonario y, gracias al denominado mecanismo de solidaridad, la institución de Núñez podría recibir una suma importante si la operación se concreta en los valores que se mencionan.

Según explicó el periodista partidario Renzo Pantich, si la venta se realiza por 120 millones de euros, a River le ingresarían cerca de 8 millones netos en concepto de mecanismo de solidaridad.

En la misma línea, Pantich agregó, en sintonía con la información de medios internacionales: “ El Chelsea está dispuesto a venderlo, el jugador tiene intenciones de vestir la camiseta del club más importante del mundo y el bombazo es que hay una promesa por parte del Real Madrid de comprarlo. Para eso, primero deben liberar masa salarial y cumplir con el fair play financiero impuesto por La Liga”.

Con la predisposición del Chelsea a negociar y el interés concreto del conjunto español, es probable que los rumores y trascendidos se multipliquen de cara al próximo mercado de verano europeo en torno al mediocampista campeón con la Selección Argentina.

