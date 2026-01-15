Tremendo: El posible futuro de Enzo Fernández que nadie esperaba

Según aseguró L’Équipe, el ex River Plate “se encuentra entre los jugadores que interesan al club parisino, especialmente porque está considerando su futuro en el Chelsea”.

En ese sentido, al volante le habría afectado la salida de Enzo Maresca, entrenador con quien había construido una buena relación. La partida del técnico habría sido un factor determinante para que el futbolista comience a replantearse su continuidad en Londres.

image

El medio francés también remarca lo controversial que sería su posible arribo al PSG, recordando el episodio ocurrido durante las celebraciones de la Copa América 2024, en el que se difundió un vídeo con "un cántico racista y referencias burlonas al origen africano de algunos jugadores franceses."

Lo que está claro es que, debido a la extensión de su contrato, el Chelsea no estaría dispuesto a dejarlo salir por una cifra baja. De hecho, el monto de una eventual transferencia rondaría los 150 millones de euros.

Números de Enzo Fernández en Chelsea + Selección Argentina

Enzo Fernández acumula 257 partidos con la camiseta del Chelsea, en los que convirtió 38 goles y brindó la misma cantidad de asistencias.

El ex River Plate se convirtió en el capitán del equipo y es una pieza clave para el conjunto de Londres, aunque la salida de Enzo Maresca podría llevarlo a replantearse su futuro y a considerar un cambio de rumbo.

Si bien lo del PSG no sería para este mercado de pases, es importante remarcar que 2026 no será un año más para ningún futbolista, ya que a mitad de temporada se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado argentino, dirigido por Lionel Scaloni, se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, con la posibilidad de cruzarse con España o Uruguay en los dieciseisavos de final.

image

La Albiceleste buscará repetir lo realizado en Qatar 2022, torneo en el que Enzo Fernández fue una pieza fundamental, especialmente a partir del partido ante México.

+ EN GOLAZO 24

Tiemblan River y Gallardo: Inter Miami CF amenaza con quedarse con el sueño del DT

Los 3 cambios de Úbeda en Boca vs. Millonarios que sorprendieron a la Bombonera