River Plate de Marcelo Gallardo ya incorporó tres refuerzos y va por más. Sin embargo, hay preocupación en el club de Núñez, ya que trascendió que Inter Miami CF, equipo de Lionel Messi, estaría interesado en fichar a un jugador que el entrenador millonario tiene en carpeta.
¿VA CON MESSI?
Tiemblan River y Gallardo: Inter Miami CF amenaza con quedarse con el sueño del DT
Inter Miami CF de Lionel Messi se podría quedar con un jugador deseado por River de Marcelo Gallardo.
El equipo del Muñeco ya disputó un amistoso, jugará otro el próximo fin de semana y está próximo a comenzar oficialmente un año en el que afrontará competencias locales y la Copa Sudamericana.
Inter Miami CF y el sueño de Marcelo Gallardo
En lo que va del mercado de pases, dos futbolistas colombianos protagonizaron largas negociaciones y todo indica que ambos podrían continuar en sus respectivos clubes. Se trata de Sebastián Villa y Jhohan Romaña, este último actualmente en San Lorenzo de Almagro.
En las últimas horas, comenzó a tomar fuerza el rumor de que el defensor podría emigrar a Inter Miami CF, equipo en el que juega Lionel Messi.
Al respecto, el periodista Gonzalo Orellano señaló en Cuidemos el Fútbol: “En junio de 2025, el representante de Romaña lo ofreció a Inter Miami. Del lado del jugador creen que no van a pagar lo que hoy pretende San Lorenzo. Si por algún motivo lo de River no se concreta y el Inter ofrece un buen plan de pagos, atención con esto”.
En ese contexto, en los últimos días el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por un porcentaje mayoritario de su pase.
Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen firmes y el futuro de Romaña sigue abierto.
Más sobre River Plate
River venció a Millonarios el domingo 11 de enero y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.
Mientras continúa con la puesta a punto futbolística, el Millonario también se mantiene activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más refuerzos, aunque las negociaciones no resultan sencillas.
Por ahora, todas las alternativas para reforzar los metros finales aparecen truncadas. En ese contexto, habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien hasta el momento es el único futbolista que manifestó un interés concreto en vestir la camiseta de River.
Un dato a tener en cuenta es que, según informó el periodista Renzo Pantich, Rodrigo Riep, representante de Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero, arribará a Punta del Este para festejar el cumpleaños del entrenador del club de Núñez junto a su representado.
De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas serán las tres iniciales:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
+ EN GOLAZO 24
Los 3 cambios de Úbeda en Boca vs. Millonarios que sorprendieron a la Bombonera
En España no pueden creer lo de Franco Mastantuono y se sienten estafados