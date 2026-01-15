Tiemblan River y Gallardo: Inter Miami CF amenaza con quedarse con el sueño del DT

En ese contexto, en los últimos días el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por un porcentaje mayoritario de su pase.

Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen firmes y el futuro de Romaña sigue abierto.

River venció a Millonarios el domingo 11 de enero y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.

Mientras continúa con la puesta a punto futbolística, el Millonario también se mantiene activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más refuerzos, aunque las negociaciones no resultan sencillas.

Por ahora, todas las alternativas para reforzar los metros finales aparecen truncadas. En ese contexto, habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien hasta el momento es el único futbolista que manifestó un interés concreto en vestir la camiseta de River.

Un dato a tener en cuenta es que, según informó el periodista Renzo Pantich, Rodrigo Riep, representante de Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero, arribará a Punta del Este para festejar el cumpleaños del entrenador del club de Núñez junto a su representado.

De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas serán las tres iniciales:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

