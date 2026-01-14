River está viviendo un mercado de pases más que movido donde ya sumó a tres caras nuevas pero está teniendo varios inconvenientes para sumar atacantes. En medio esto se supo que desde Brasil llegó una oferta millonaria por Facundo Colidio y finalmente la dirigencia del Millonario junto con Marcelo Gallardo tomaron una decisión.
¿SE VA A BRASIL?
La decisión final de River tras la oferta de 12 millones por Facundo Colidio
En el día de hoy llegó una oferta millonaria desde el mercado brasileño por Facundo Colidio y River ya respondió.
Facundo Colidio supo ser uno de los atacantes más importantes de River durante la primera parte del 2025 pero luego del Mundial de Clubes su nivel bajó considerablemente al punto tal que perdió su lugar a manos de Maxi Salas. Antes de que se abra el mercado de pases se sabía que el delantero tenía intenciones de salir y desde la dirigencia aceptaron negociarlo ante una buena propuesta.
Finalmente en el día de hoy llegó la oferta. Joaquín Tabares confirmó en el aire de TyC Sports que River recibió una propuesta de nada menos que 12 millones de dólares desde Brasil para quedarse con Facundo Colidio. Si bien no se sabe aún cuál fue el club que llamó por el atacante, se sabe que estaba en el radar de Flamengo, Palmeiras y Cruzeiro.
River no vende a Facundo Colidio
Si bien la oferta es más que importante, la decisión que tomó River fue rechazar la venta de Colidio ya que Marcelo Gallardo lo considera una pieza fundamental para el ataque, más aún teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo el Millonario para sumar atacantes. Sin caras nuevas en la ofensiva, el Muñeco rechazó la salida de uno de sus delanteros más importantes.
Durante los últimos días River intentó sumar a Santino Andino y también a Maher Carrizo pero la realidad es que ambas operaciones se cayeron por la decisión de los futbolistas de esperar propuestas de Europa. También se complicó la posible llegada de Gianluca Presttiani, previamente se cayó la negociación por Tadeo Allende, y anteriormente colapsó el arribo de Luciano Gondou.
El mercado de pases está muy cerca de llegar a su final, todavía no llegó ni un solo futbolista en ataque y es por esta razón que a pesar de que económicamente la salida de Colidio le significa un ingreso enorme de dinero a River, Gallardo y la dirigencia entienden que por el momento lo mejor es no desprenderse de nadie.
Más en GOLAZO 24
Escándalo en River por el refuerzo que pidió Gallardo: "Puerta abierta"
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso
Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni