La decisión final de River tras la oferta de 12 millones por Facundo Colidio

image

River no vende a Facundo Colidio

Si bien la oferta es más que importante, la decisión que tomó River fue rechazar la venta de Colidio ya que Marcelo Gallardo lo considera una pieza fundamental para el ataque, más aún teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo el Millonario para sumar atacantes. Sin caras nuevas en la ofensiva, el Muñeco rechazó la salida de uno de sus delanteros más importantes.