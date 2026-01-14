3ra rueda al hilo en rojo para los bonos: Riesgo País roza los 600 puntos

No obstante, factores domésticos también impulsarían a la baja los activos.

Emanuel Juárez, de HFM, le dijo a El Cronista que el mercado "aún espera señales más concretas sobre sostenibilidad fiscal, acumulación de reservas y timing de salida del cepo”.

Hasta entonces, observó, “los bonos tienden a lateralizar, el riesgo país se mantiene alto y el S&P Merval pierde tracción”, advirtió Juárez. El Merval perdía este miércoles un 0,7%, y un 1,2% en lo que va de enero.

Para Juárez, no alcanza con evitar malas noticias, “para que los activos argentinos vuelvan a tomar impulso, el mercado necesita catalizadores claros y creíbles, más allá de que el contexto internacional sea hoy menos favorable”.

El Banco Central inició la compra de reservas, tal como lo había anunciado. El martes adquirió US$55 millones, con lo que acumula en enero compras netas por US$330 millones.

No obstante, el Tesoro vende divisas en el mercado para abastecer la demanda. El martes también habría intervenido, pero se desconoce con qué monto.

Por otro lado, el Tesoro buscará renovar este mismo miércoles $9,6 billones de deuda en pesos. La licitación se realizará un día después de que el INdEC confirmara que en diciembre la inflación fue de 2,8%, una cifra más alta de la que arrojaron las estimaciones privadas. Así, el índice mostró su 5ta suba consecutiva y el 7mo mes de corrido en el que no experimenta ninguna baja.

No obstante, el resultado anual, de 31,5%, resultó el más bajo de los últimos 8 años.

Más contenido de Urgente24

Inevitable: Luis Caputo, antes que Karina Milei, definirá el futuro de CABA

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Tormenta en el SMN: El Centro de Meteorólogos denuncia el posible regreso de Mauad

Drean denunció dumping chino de lavarropas y el Gobierno se tuvo que poner a investigar