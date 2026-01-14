La inflación volvió al foco y USA evacuó militares en Medio Oriente

MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2026. La inflación anual publicada por Indec para el 2025 (31,5%) reabrió el debate sobre el rumbo económico y la efectividad de las medidas que el Gobierno nacional ha ejectudado en ese sentido. Con posturas contrapuestas, la oposición salió a señalar una aceleración por sexto mes consecutivo y retroceso a niveles de abril del 2025 con el dato de diciembre (2,8%), lejos de la proyección que el propio Javier Milei hizo vaticinando inflación cero a partir de mediados del 2026.
Donald Trump y una reprimenda política vía visas
Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.
No era lo que se esperaba porque muchos especulaban con alguna forma especial de Trump para facilitar que los estadios estuviesen con el público simpatizante de cada selección.
