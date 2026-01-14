La inflación volvió al foco y USA evacuó militares en Medio Oriente

Live Blog Post

Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.

No era lo que se esperaba porque muchos especulaban con alguna forma especial de Trump para facilitar que los estadios estuviesen con el público simpatizante de cada selección.

