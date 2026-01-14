La inflación volvió al foco y USA evacuó militares en Medio Oriente

urgente24
Los precios se aceleraron por sexto més consecutivo en diciembre según INDEC (2,8%). 

Los precios se aceleraron por sexto més consecutivo en diciembre según INDEC (2,8%). 

El dato de inflación anual del 2025 reinstaló el debate por una variable que el Gobierno tenía dominada. Por la escalada en Irán, USA retira tropas.

14 de enero de 2026 - 13:49

EN VIVO

MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2026. La inflación anual publicada por Indec para el 2025 (31,5%) reabrió el debate sobre el rumbo económico y la efectividad de las medidas que el Gobierno nacional ha ejectudado en ese sentido. Con posturas contrapuestas, la oposición salió a señalar una aceleración por sexto mes consecutivo y retroceso a niveles de abril del 2025 con el dato de diciembre (2,8%), lejos de la proyección que el propio Javier Milei hizo vaticinando inflación cero a partir de mediados del 2026.

En el frente externo, la espiralización de las tensiones en Irán y las protestas que buscan derrocar el régmien ayatollah provocaron la evacuación de tropas de Estados Unidos ubicadas en la región. Concretamente, regimientos desplegados en Qatar recibieron un aviso de evacuación inmediata ante posibles ataques y maniobras próximas.

Además, estalló la bronca de miles de pasajeros que poseían pasajes para volar con Flybondi en los últimos días. Con más de 125 cancelaciones, la empresa recayó en el incumplimiento y afectó los planes vacacionales de más de 20.000 personas debido a la falta de aeronaves para responder a la venta de pasajes.

&iquest;Cu&aacute;l es la inflaci&oacute;n que importa?

¿Cuál es la inflación que importa?

Donald Trump y una reprimenda política vía visas

Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.

No era lo que se esperaba porque muchos especulaban con alguna forma especial de Trump para facilitar que los estadios estuviesen con el público simpatizante de cada selección.

Complicado el escenario global según Davos

El 'trumpismo', del que Javier Milei es integrante, presenta un Nuevo Orden global, positivo, casi mesiánico, y Donald Trump asume un rol hegemónico y ordenador. Pero el informe anual Riesgos Globales 2026 difundido por WEF (Davos, Suiza) en base a una encuesta a 1.300 referentes planetarios, no presenta nada de todo eso. En verdad, lo contrario.

Otra jornada roja para los activos argentinos en el mercado global

Los bonos soberanos atravesaban este miércoles su 3era jornada a la baja, en un clima de incertidumbre externa y la expectativa por la renovación de deuda en pesos del Tesoro.

Los títulos caían moderadamente, hasta un 0,6% al cierre de esta nota, lo que, sin embargo, apuntalaba el Riesgo País que a la misma hora ascendía a 590 puntos básicos.

La persistente tendencia negativa de los bonos se mantenía a pesar de que el Tesoro canceló la semana pasada vencimientos por US$4.200 millones en Bonares y Globales.

