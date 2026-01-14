El rumor se ha deslizado desde hace varios días en el fútbol del Ascenso. Nadie pudo confirmar si es cierto que TyC Sports transmitirá la 1ra. Nacional 2026 y sólo quedó en una versión que no cesa. En verdad, el Sí o el No es una decisión de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y lo que Golazo24 pudo confirmar es que la oferta presentada por TyC Sports sigue en pie, según fuentes cercanas a ella, "es la mejor, nadie la mejoró" y agregaron "Que haya vencido el contrato no significa que no se pueda renovar".
UNA PRECISA ENTRE RUMORES
Sigue vigente la oferta de TyC Sports a AFA por la 1ra. Nacional
El rumor de que TyC Sports transmitirá la 1ra. Nacional 2026 está en las redes. Golazo24 pudo confirmar que la oferta a AFA es buena y que sigue abierta.
Ha pasado muchísima agua bajo el puente durante las recientes semanas. La teoría indica que es más fácil que Sebastián Villa juegue en River Plate en 2026 que se restablezcan las relaciones entre AFA y Grupo Clarín. Sin embargo en el Sport Business todo es posible. ¿Acaso la agencia AFP no anticipó un día que Lionel Messi estaba firmando un contrato con el fútbol de Arabia Saudita y al día siguiente resultó que lo hizo con Inter Miami CF?
El más reciente posteo sobre el tema, y lo citamos porque nos decidió a hacer una cantidad de llamados telefónicos al respecto, fue el de Gaby Obelar:
#PrimeraNacional, por ende, continuidad del TyC Play"."No hubo mejor postor. TyC Sports mejoró la oferta y seguirá televisando la
Cuando tengamos otra novedad, la comunicaremos. Por ahora es Noticia en desarollo....
