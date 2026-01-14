urgente24
UNA PRECISA ENTRE RUMORES

Sigue vigente la oferta de TyC Sports a AFA por la 1ra. Nacional

El rumor de que TyC Sports transmitirá la 1ra. Nacional 2026 está en las redes. Golazo24 pudo confirmar que la oferta a AFA es buena y que sigue abierta.

14 de enero de 2026 - 14:49
Rumor que insiste: ¿Chiqui Tapia / AFA ha conseguido una mejor oferta que la de TyC Sports para la 1ra. Nacional 2026?

El rumor se ha deslizado desde hace varios días en el fútbol del Ascenso. Nadie pudo confirmar si es cierto que TyC Sports transmitirá la 1ra. Nacional 2026 y sólo quedó en una versión que no cesa. En verdad, el Sí o el No es una decisión de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y lo que Golazo24 pudo confirmar es que la oferta presentada por TyC Sports sigue en pie, según fuentes cercanas a ella, "es la mejor, nadie la mejoró" y agregaron "Que haya vencido el contrato no significa que no se pueda renovar".

Ha pasado muchísima agua bajo el puente durante las recientes semanas. La teoría indica que es más fácil que Sebastián Villa juegue en River Plate en 2026 que se restablezcan las relaciones entre AFA y Grupo Clarín. Sin embargo en el Sport Business todo es posible. ¿Acaso la agencia AFP no anticipó un día que Lionel Messi estaba firmando un contrato con el fútbol de Arabia Saudita y al día siguiente resultó que lo hizo con Inter Miami CF?

El más reciente posteo sobre el tema, y lo citamos porque nos decidió a hacer una cantidad de llamados telefónicos al respecto, fue el de Gaby Obelar:

"No hubo mejor postor. TyC Sports mejoró la oferta y seguirá televisando la #PrimeraNacional, por ende, continuidad del TyC Play".

