Sigue vigente la oferta de TyC Sports a AFA por la 1ra. Nacional

El rumor se ha deslizado desde hace varios días en el fútbol del Ascenso. Nadie pudo confirmar si es cierto que TyC Sports transmitirá la 1ra. Nacional 2026 y sólo quedó en una versión que no cesa. En verdad, el Sí o el No es una decisión de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y lo que Golazo24 pudo confirmar es que la oferta presentada por TyC Sports sigue en pie, según fuentes cercanas a ella, "es la mejor, nadie la mejoró" y agregaron "Que haya vencido el contrato no significa que no se pueda renovar".