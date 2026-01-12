Flamengo es uno de los equipos más poderosos del continente en los últimos años y, sin ir más lejos, es el vigente campeón de la Copa Libertadores. Según informaron en TyC Sports, el Mengão estaría muy cerca de cerrar un refuerzo que hace temblar a toda la Conmebol.
Flamengo sacude a Conmebol con la incorporación que informó TyC Sports
El conjunto dirigido por Filipe Luís además viene de consagrarse en el Brasileirão, y todo indica que su ambición es seguir creciendo para convertirse en el “Real Madrid de Sudamérica”.
Refuerzo top que busca Flamengo
El pasado 29 de noviembre, Flamengo venció a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores. Como si fuera poco, días más tarde también levantó el Brasileirão, confirmando su dominio a nivel continental y nacional.
Lejos de conformarse, todo indica que el Mengão quiere seguir cosechando títulos y reforzarse con nombres de peso. En las últimas horas, TyC Sports se hizo eco de una información de Fabrizio Romano que sacudió a toda la Conmebol.
El periodista italiano aseguró: “Lucas Paquetá llegó a un acuerdo con Flamengo en términos personales. Todo está hecho del lado del jugador. Paquetá quiere volver a Brasil y ya hay conversaciones con West Ham”.
Según informó Pablo Giralt en su cuenta de X, la operación podría concretarse por una cifra superior a los 30 millones de dólares, lo que convertiría el pase en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.
Serán días clave para determinar si el mediocampista de 28 años vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente y se pone nuevamente la camiseta del Mengão.
Además, Flamengo rechazó recientemente una oferta de 20 millones de euros del Napoli por Jorge Carrascal y, de acuerdo a lo informado por ESPN Brasil, el club estaría dispuesto a invertir hasta 40 millones de euros en un delantero suplente que compita por la titularidad con Pedro, una muestra más de su ambición sin límites.
Dominio de Brasil en Conmebol (Copa Libertadores)
Los clubes del Brasileirao se consagraron campeones en las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y buscan extender su hegemonía en la competencia más importante de la Conmebol.
Por dar otro ejemplo que excede a Flamengo, Cruzeiro, otro de los equipos que disputará la Copa Libertadores 2026, también rompió el mercado de pases tras llegar a un acuerdo con Gerson, procedente del Zenit de Rusia, por 26 millones de euros más cuatro millones en bonos. De esta manera, superó a Vitor Roque como el fichaje más caro en la historia del continente.
Palmeiras, el otro equipo que ha tenido grandes rendimientos en los últimos tiempos, busca incorporar a Thiago Almada, aunque la llegada del ex Vélez estaría próxima a ser a Benfica.
Habrá que ver si los equipos argentinos u otros clubes de la Conmebol logran estar a la altura del poderío brasileño en 2026, aunque por las primeras señales del mercado de pases, los equipos del Brasileirao parecen jugar en otro nivel.
