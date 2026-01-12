Flamengo sacude a Conmebol con la incorporación que informó TyC Sports

Según informó Pablo Giralt en su cuenta de X, la operación podría concretarse por una cifra superior a los 30 millones de dólares, lo que convertiría el pase en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.

image

Serán días clave para determinar si el mediocampista de 28 años vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente y se pone nuevamente la camiseta del Mengão.

Además, Flamengo rechazó recientemente una oferta de 20 millones de euros del Napoli por Jorge Carrascal y, de acuerdo a lo informado por ESPN Brasil, el club estaría dispuesto a invertir hasta 40 millones de euros en un delantero suplente que compita por la titularidad con Pedro, una muestra más de su ambición sin límites.

Dominio de Brasil en Conmebol (Copa Libertadores)

Los clubes del Brasileirao se consagraron campeones en las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y buscan extender su hegemonía en la competencia más importante de la Conmebol.

Por dar otro ejemplo que excede a Flamengo, Cruzeiro, otro de los equipos que disputará la Copa Libertadores 2026, también rompió el mercado de pases tras llegar a un acuerdo con Gerson, procedente del Zenit de Rusia, por 26 millones de euros más cuatro millones en bonos. De esta manera, superó a Vitor Roque como el fichaje más caro en la historia del continente.

Palmeiras, el otro equipo que ha tenido grandes rendimientos en los últimos tiempos, busca incorporar a Thiago Almada, aunque la llegada del ex Vélez estaría próxima a ser a Benfica.

image

Habrá que ver si los equipos argentinos u otros clubes de la Conmebol logran estar a la altura del poderío brasileño en 2026, aunque por las primeras señales del mercado de pases, los equipos del Brasileirao parecen jugar en otro nivel.

