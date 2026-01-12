La noticia es del jueves 08/01: choque de Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, el amigo de Javier Milei, quien conducía ebria o borracha en Mar de Ajó (Provincia de Buenos Aires). Pero hay actualizaciones, algunas muy llamativas.
HIJOS DE LA CASTA
La novia de Iñaki Gutiérrez estaba borracha pero tiene 'cola' (Clarín siempre está... )
Eugenia Rolón es la novia de Iñaki Gutiérrez, el amigo de Javier Milei. Hay derivaciones de su borrachera con accidente. Y cerca de Clarín ¿...?
Para comenzar, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar de manera preventiva a la militante de La Libertad Avanza para tramitar la licencia de conducir en territorio bonaerense.
11noticias.com/ lo había explicado en detalle: "una alcoholemia superior a 1,5 g/l se considera ebriedad avanzada", y Rolón tenía 1,89 g/l.
Ella estaba incapacitada para conducir: deterioro cognitivo y psicomotor profundo. La demostración concreta fue que quedó empotrada contra un poste de luz. Obvio que pudo ser peor.
Pero ella no solo conducía con un nivel elevado de alcohol en sangre, sino que además lo hacía sin contar con una licencia de conducir habilitante.
El Juzgado de Faltas de Dolores ordenó la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de licencia de conducir a nombre de Eugenia Rolón, conforme a lo establecido en la Ley 13.927, su decreto reglamentario y el artículo 83 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, hasta tanto se dicte una resolución definitiva en las actuaciones administrativas iniciadas.
Algo más: Grupo Clarín
Pero RealPolitik.com.ar/ encontró otra veta informativa: el vehículo que conducía Rolón: Honda Fit patente JOY014.
Al momento del accidente, el automóvil no estaba a nombre de Carlos Martín Gutiérrez Morchio, padre de Iñaki, sino que seguía a nombre del abogado Federico Germán García. La versión de Gutiérrez Morchio fue ofrecida por varios medios de comunicación.
Los anteriores propietarios fueron
- Julio Ismael Bottino, y
- SV&A Fiduciaria SA.
Gutiérrez Morchio es socio gerente de Kynesys SRL, empresa de servicios de kinesiología en clínicas y sanatorios privados. La 'larga mano' de las prepagas.
El abogado Federico Germán García es socio del Estudio Vergara y Asociados pero fue gerente de Asuntos Legales de Radio Mitre (Grupo Clarín). Y antes estuvo en el estudio Sáenz Valiente & Asociados, siempre vinculado al Grupo Clarín.
En cuanto a SV&A Fiduciaria SA, según Real Politik está vinculada a Ignacio José María Sáenz Valiente, accionista del Grupo Clarín "y protagonista del recordado escándalo por la compra de barbijos durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta".
Última: el rodado "acumula un abultado historial de infracciones de tránsito impagas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) con causas radicadas en juzgados de Mar del Plata, La Plata y San Isidro, todas en estado de deuda. (...)".
La palabra inmediata es 'Impunidad".
La siguiente es: "Hijos de la Casta".
---------------------------
