La novia de Iñaki Gutiérrez estaba borracha pero tiene 'cola' (Clarín siempre está... )

El Juzgado de Faltas de Dolores ordenó la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de licencia de conducir a nombre de Eugenia Rolón, conforme a lo establecido en la Ley 13.927, su decreto reglamentario y el artículo 83 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, hasta tanto se dicte una resolución definitiva en las actuaciones administrativas iniciadas.

Embed Eugenia Rolón, la novia de Iñaki "La Pepona" Gutiérrez antes de pegarle al poste en su Honda Fit pic.twitter.com/i0d8msjEOZ — Maxi Oconell (@maximuz_bsas) January 8, 2026

Pero RealPolitik.com.ar/ encontró otra veta informativa: el vehículo que conducía Rolón: Honda Fit patente JOY014.

Al momento del accidente, el automóvil no estaba a nombre de Carlos Martín Gutiérrez Morchio, padre de Iñaki, sino que seguía a nombre del abogado Federico Germán García. La versión de Gutiérrez Morchio fue ofrecida por varios medios de comunicación.

Los anteriores propietarios fueron

Julio Ismael Bottino , y

, y SV&A Fiduciaria SA.

Gutiérrez Morchio es socio gerente de Kynesys SRL, empresa de servicios de kinesiología en clínicas y sanatorios privados. La 'larga mano' de las prepagas.

El abogado Federico Germán García es socio del Estudio Vergara y Asociados pero fue gerente de Asuntos Legales de Radio Mitre (Grupo Clarín). Y antes estuvo en el estudio Sáenz Valiente & Asociados, siempre vinculado al Grupo Clarín.

En cuanto a SV&A Fiduciaria SA, según Real Politik está vinculada a Ignacio José María Sáenz Valiente, accionista del Grupo Clarín "y protagonista del recordado escándalo por la compra de barbijos durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta".

Embed “Bracatelli”:

Por cómo presentó el choque de Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, tenía 1.8 de alcohol en sangre pic.twitter.com/8xY4tQbNb0 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) January 8, 2026

Última: el rodado "acumula un abultado historial de infracciones de tránsito impagas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) con causas radicadas en juzgados de Mar del Plata, La Plata y San Isidro, todas en estado de deuda. (...)".

La palabra inmediata es 'Impunidad".

La siguiente es: "Hijos de la Casta".

