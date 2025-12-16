En plena lucha por el 'vapeo', Manuel Adorni convoca a ejecutivo de tabacalera

ignacio devitt tabacaleras Diario Popular fue enfático.

'Señor Tabaco'

Todo indica que Ignacio Devitt es la némesis del 'Señor Tabaco', Pablo Otero. Sucede que Devitt es quien recorrió el Congreso de la Nación y los Tribunales en nombre de la filial argentina de Philip Morris contra Tabacalera Sarandí.

Interesante: Philip Morris International (PMI) tiene una fuerte presencia en China, donde fabrica y distribuye 'Marlboro' y otras marcas, desde 2005, cuando firmó un acuerdo estratégico con China Tobacco. La filial argentina Massalin Particulares ha distribuido tabaco Made in China, una curiosidad.

Devitt fue quien lideró los esfuerzos, muy intensos en el Congreso, contra Otero. Al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO / PBA) le llaman "Pucho", precisamente por su defensa de Otero. Ahora él y Devitt jugarán en el mismo bando.

Esto surge de la lectura de estos 2 fragmentos de Diario Popular:

"Según fuentes oficiales, Devitt reportará directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le encomendó la tarea de profundizar la llegada y el diálogo con los distintos bloques legislativos. La misión de Devitt es estratégica ya que debe coadyuvar para conseguir los votos necesarios para sacar adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo."

"La designación de Ignacio Devitt generó críticas entre quienes no avalan el avance de las grandes corporaciones empresarias dentro del Estado. Particularmente en este caso, se cuestiona que un ex directivo de una tabacalera se convierta en pieza clave del Gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación."

pablo-otero.jpg Pablo Otero, Tabacalera Sarandí.

Made in China

Por cierto que muy divertido el recuerdo que armaron Mariana Escalada & Agustín Ronconi en El Disenso acerca de la historia no oficial de Ignacio Devitt:

"Devitt es un facilitador de negocios todo terreno. Empezó como Director de Entidades Intermedias de Jorge Macri allá por 2011 y luego fue concejal en Vicente López, pero no llegó a la alta política hasta 2016, cuando el Partido Comunista Chino lo eligió para una beca de formación dentro del programa 'Puente al Futuro', que le permitió viajar al gigante asiático donde recibió su formación de cuadro.

A su regreso se sumó a la Cámara de Comercio Chino-Argentina donde fue presidente de la comisión de Turismo. En el LinkedIn del funcionario ya no queda rastro de toda esta experiencia vital y militante, como si mágicamente se hubiera borrado su pasado.

Mientras viajaba por China, era Director de Asuntos Territoriales del Ministerio de Educación de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, y al volver el peronismo, Devitt hizo cuarteles de invierno en el área de vivienda urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue “líder de reurbanización” hasta 2021, que fue acogido como lobista en el sector privado.

A partir de 2023 se sumó a Genneia y entre marzo y noviembre de 2025 fue parte del equipo de Philip Morris Internacional (Massalin Particulares), ocupando siempre roles vinculados a las relaciones con el gobierno y entes reguladores para promover los intereses de ambas compañías."

manuel adorni.jpg Manuel Adorni quiere reforzar su operación legislativa (y más allá). Foto: NA

Autobiografía

Pero en LinkedIn, éste es el CV que cuenta Devitt, sin China:

"Soy una persona que valora la formación y capacitación permanente como herramientas de progreso. Perseverante y determinado, me interesa buscar distintas visiones para poder resolver los desafíos que se presentan y pongo fuerte impronta en el valor del trabajo en equipo. Estoy convencido que la versatilidad es fundamental en un mundo dinámico como el actual.

Soy Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y poseo una Maestría en Dirección de Empresas y Negocios del IAE Business School.

A su vez fui becado para realizar diferentes programas en el exterior como el 'International Visitors Leadership Program (IVLP)' organizado por la Fundación Universitaria Río de la Plata y la Secretaría de Estado de EE.UU.; el programa en EE.UU. de la Escuela de Liderazgo del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS); el programa de intercambio a Chile desarrollado por la Fundación Hanns Seidel Stiftung (Alemania) y la Fundación Nuevas Generaciones.

En el sector público ocupé diferentes roles, en distintos niveles de gobierno. En el nivel municipal, trabajé como Concejal y Director General de Personería Jurídica y Entidades Intermedias en mi ciudad natal, Vicente López. A nivel nacional fui Director Nacional de Fortalecimiento Territorial en el Ministerio de Educación de la Nación.

Dentro del sector corporativo trabajé en Genneia, empresa líder en Argentina de energías renovables como Head of Public Affairs & Institutional Relations y luego me desempeñé como Senior Manager of External Affairs SC en Philip Morris International (PMI)."

gisella buccelo Gisella Buccello.

Jorge Macri

Lo más interesante de la relación de Devitt con Jorge Macri parece resultar su mujer, Gisella Buccello, "(...) pastelera munipa y proveedora de armas. Suena raro, pero es así. Gisella es licenciada en Comunicación pero se dedica a dar clases de pastelería en las estaciones saludables del GCBA, servicio por el cual sostiene un modesto contrato con la SSCCRS (Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social).

Solo este año, el GCBA le adjudicó contratos a “Buccello & Asociados SRL por un monto que superó los 1.000 millones, más precisamente $ 1.061.205.165. Se trata de pistolas Taser adquiridas a US$ 5.400 cada una y a plazo de 90 días, las cuales pueden ser adquiridas al por menor por apenas US$ 1.700 en la web del fabricante.

Los contratos del CGBA con Buccello son de muy difícil acceso en el portal de compras público, con una arquitectura de dificultades que nos pareció deliberada. Todos los documentos llevan la firma de Claudio Alberto Panichelli, hoy subsecretario de Gestión del Ministerio de Seguridad de CABA, pero también histórico Director de Compras de Jorge Macri y gerente en su empresa UNILAR. Sacando cuentas, Devitt y Panichelli trabajaron juntos al servicio de Jorge Macri en Vicente Lopez. (…)".

