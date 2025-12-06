6 textos que definirán el año 2026 de Javier Milei según el blasfemo Manuel Adorni

Adorni blasfemo

Adorni dijo que “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, y lo vinculó a: “Dios bendiga a la República Argentina”. Una blasfemia, considerando que Adorni pretende ser reconocido como cristiano, de acuerdo a la frase.

Blasfemia proviene del griego blasphemía (injuriar la reputación); y es una palabra o expresión gravemente injuriosa o irrespetuosa contra algo considerado sagrado pero también se usa para ofensas muy serias contra personas o ideas valiosas.

¿Por qué partidizar al Dios de todos? Mejor expresado: La bendición o no de Dios no depende de los proyectos de Javier Milei.

Pero la tontería de Donald Trump -un Presidente que para quedar bien con la derecha religiosa que lo vota invoca a Dios mientras está condenado por violador en 1ra. y 2da. instancia- resulta simpática / agradable / épica para los neolibertarios que gobiernan la Argentina.

Presupuesto

El Presupuesto 2026 es necesario porque Milei, en forma abusiva y autoritaria, prorrogó durante sus 2 primeros años la normativa sancionada para 2023.

Un Presupuesto Nacional lo reclaman los gobernadores pero también el inútil Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es más importante el reclamo de los gobernadores, a quienes les falta empoderamiento.

Pero el Gobierno enfatiza en su campaña mediática en el proyecto de ley de Modernización Laboral, un texto de casi 200 artículos que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Aparentemente propone cambios estructurales (imprescindibles) en el régimen laboral argentino "pensado para 1974”, según el oficialismo (y muy probablemente tenga razón al respecto. Otra Argentina, y que fracasó).

Volviendo al Presupuesto, tiene dictamen pero deberá pasar nuevamente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal como lo deseaba Milei, porque fue despachado dentro del período ordinario y su vigencia concluyó el viernes 05/12.

El oficialismo confía que, por el respaldo de algunos gobernadores, en esta ocasión podrá lograr velozmente su aprobación.

En cuanto a la Inocencia Fiscal fue presentada en junio por el ahora caído en desgracia José Luis Espert como orador, y propone aumentar los montos tipificados en el delito de evasión fiscal: llevarlo de $ 1,5 millón a $ 100 millones.

Cadena oficial

El martes 09/12 Javier Milei hablará por la cadena nacional de Radio y TV.

El Presidente abordará el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la modernización laboral y la reforma al Código Penal de la Nación.

Muy importante: el proyecto propiciado por la minería para que preservar los glaciares no les impide explotar el subsuelo. Lo solicitan en particular Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Muy polémico.

Obviamente habrá que concretar un período adicional de extraordinarias, luego de las fiestas de fin/inicio de año.

---------------------

Otras noticias en Urgente24:

Riquelme pidió, Tapia aceptó y AFA le dio a Boca la mejor noticia contra Racing

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado