Luis Caputo enfrenta ráfaga externa mientras intenta encoger el riesgo país

LUNES 12 DE ENERO DE 2026. Fuertes rafagas externas enfrenta Luis Caputo en su afán por mantener la economía amarrada y la consistencia del plan oficial. Tras superar el primer gran vencimiento del año en dólares el viernes pasado (9/1) y haber cancelado la parte del swap que se activó para contener el esquema cambiario a mediados de octubre del 2025, el contexto internacional se avecina como el desafío principal para un cuadro de todavía escazas reservas.

En ese orden, la presión de la Casa Blanca comandada por Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trastocó el mercado bursátil a nivel mundial. Con una denuncia por "acoso" político referido a la política de tasas, el responsable de la FED justificó la caída global de activos, incluyendo bonos y acciones argentinas que venían de varias jornadas de recuperación consecutivas.

Sobre la acumulación de reservas, desde el exterior también llegaron advertencias para Caputo. En esta ocasión, de la mano de un informe del Morgan Stanley , entidad que calificó de "clave" para la economía argentina los vencimientos de julio próximo.

En ese mes, el Ministerio de Economía se enfrentará a una nueva pared de vencimientos que le va a demandar creatividad. Según Morgan Stanley, y en lo que resta del 2026, Luis Caputo deberá hacerse con 15.600 millones de dólares para enfrentar vencimientos, entre tenedores privados, organismos internacionales y bancos.

Las proyecciones de MS estiman que para eso, Argentina deberá salir nuevamente al mercado de deuda. En esta ocasión, las colocaciones se esperan a plazo de 10 años, y con una oferta de rendimiento de entre el 9% y el 10% en dólares, algo que iría en contra de las intenciones expresadas de Caputo de bajar el nivel de dependencia de Wall Street.

Mientras tanto, el frente político está cruzado por las negociaciones con las provincias de cara al reinicio de la actividad legislativa. En ese sentido, la Casa Rosada ensaya nuevos acuerdos orientados a destrabar la reforma laboral.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

Live Blog Post Complicaciones en el renovado Aeropuerto de Rosario Tras dos semanas de su reapertura, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) ya empieza a dar que hablar. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispusieron la suspensión temporal de la operatoria en diferentes franjas horarias para este martes y miércoles. A su vez, el peronismo local apuntó contra la gestión provincial. Por un lado, los directivos de la estación remarcaron que "No hay ningún tipo de inconveniente con la pista ni con el sistema de balizamiento, le pueden preguntar a cualquiera". Al respecto, el gerente de Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera de la terminal, Juan Pío Drovetta, confirmó el cronograma del parate y la continuidad de todos los vuelos comerciales. En ese marco, explicó el plan de trabajo que se desarrolla en Fisherton y aseguró que se trata de una intervención completamente planificada desde el inicio del proyecto de renovación de la pista. VER NOTA VER +

Live Blog Post Patricia Bullrich y sus pretenciones políticas Se sabe que Patricia Bullrich es una política que está permanentemente en campaña. Su anhelo es ser Presidente. Buscó cumplir su sueño en 2023 como candidata de Juntos por el Cambio. Pero el tiempo político ya no era el de esa coalición que supo llevar a Mauricio Macri a la Casa Rosada. La irrupción de Javier Milei logró cautivar a gran parte de ese electorado, lo que dejó a Bullrich en el 3er lugar y fuera del balotaje que luego fue para el libertario. Bullrich fue la primera en subirse al buque de Milei de cara a aquella segunda vuelta, lo que le fue retribuido con su integración al gabinete. Como ministra de Seguridad, cargo que ya había ostentado en el gobierno macrista, capitalizó la satisfacción de la opinión pública por el "orden en las calles" que devino con el fin de los piquetes por parte de las organizaciones sociales. Milei también le atribuye el éxito del polémico "protocolo antipiquetes", que defendió a pesar de casos como el del fotografo Pablo Grillo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Movimiento solidario por la Patagonía en el streaming Desde hace algunos días la Patagonia enfrenta una de las temporadas de incendios más intensas registradas lo que obligó a evacuar localidades tras consumir miles de hectáreas en varias provincias del sur argentino y es por ese motivo que desde OLGA y LUZU TV, los dos canales de streaming más importantes del país, decidieron hacer una colecta solidaria. La Fundación Sí se está encargando de ayudar a quienes se encuentran en las áreas afectadas por el acontecimiento. Manu Lozano es el principal referente de la ONG que se encuentran dándole una mano a La Comarca Andina, que se hicieron cargo de intentar apagar el fuego, propagar la información y recuperar cuestiones materiales. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Papa se mete en el tema Venezuela El Papa León XIV, un estadounidense nacionalizado peruano, recibió este lunes en una audiencia privada en el Vaticano a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (Vente Venezuela), previo a la reunión de esta con el presidente estadounidense Donald Trump este martes en el Despacho Oval, con motivo de la transición en Venezuela, de la que ella quedó al margen momentáneamente bajo la directiva de Washington tras la captura de Nicolás Maduro. Antes de emprender su viaje a Washington para reunirse cara a cara con Trump, Machado se reunió esta jornada en la Santa Sede con el Pontífice, según lo ha dado a conocer el director de la oficina de prensa del Vaticano, en el que detalla las audiencias privadas del Pontífice de cada día. Robert Francis Prevost, quien se convirtió en el Papa León XIV, se ha manifestado públicamente en contra de la política migratoria del gobierno republicano, la cual calificó de atentar contra los derechos humanos esenciales, y ha intentado mediar extraoficialmente con el chavismo para su retirada del poder, antes del operativo de captura estadounidense, según filtró la prensa estadounidense. VER NOTA VER +

