Luis Caputo enfrenta ráfaga externa mientras intenta encoger el riesgo país

LUNES 12 DE ENERO DE 2026. Fuertes rafagas externas enfrenta Luis Caputo en su afán por mantener la economía amarrada y la consistencia del plan oficial. Tras superar el primer gran vencimiento del año en dólares el viernes pasado (9/1) y haber cancelado la parte del swap que se activó para contener el esquema cambiario a mediados de octubre del 2025, el contexto internacional se avecina como el desafío principal para un cuadro de todavía escazas reservas.
Complicaciones en el renovado Aeropuerto de Rosario
Tras dos semanas de su reapertura, el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) ya empieza a dar que hablar. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispusieron la suspensión temporal de la operatoria en diferentes franjas horarias para este martes y miércoles. A su vez, el peronismo local apuntó contra la gestión provincial.
Por un lado, los directivos de la estación remarcaron que "No hay ningún tipo de inconveniente con la pista ni con el sistema de balizamiento, le pueden preguntar a cualquiera".
Al respecto, el gerente de Coordinación Técnica, Administrativa y Financiera de la terminal, Juan Pío Drovetta, confirmó el cronograma del parate y la continuidad de todos los vuelos comerciales. En ese marco, explicó el plan de trabajo que se desarrolla en Fisherton y aseguró que se trata de una intervención completamente planificada desde el inicio del proyecto de renovación de la pista.
